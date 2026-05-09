Die Cyberangriffe der KW19/2026 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau rund um das Thema Cyberangriffe. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

01.05.2026, Hochschule Emden/Leer, (Deutschland). Die Hochschule Emden/Leer wurde am 1. Mai 2026 Opfer eines erneuten Cyberangriffs, der zur vorsorglichen Abschaltung der zentralen IT-Dienste und zu Störungen der Website führte. Obwohl die Systeme schnell unter Kontrolle gebracht werden konnten und keine Datenverluste gemeldet wurden, findet der Lehrbetrieb weiterhin in Präsenzform statt. Die Hochschule hat eine Informationsstelle für Studierende eingerichtet und arbeitet an einer schrittweisen Wiederherstellung der Dienste. Quelle

01.05.2026, Instructure, (USA). Instructure, der Entwickler der Canvas-Plattform, hat bekannt gegeben, dass es zu einem Cybersicherheitsvorfall gekommen ist, und führt derzeit mit Hilfe externer Experten eine Untersuchung durch. Das Unternehmen verpflichtet sich zu Transparenz und arbeitet zügig daran, die Auswirkungen dieses Angriffs durch einen böswilligen Akteur so gering wie möglich zu halten. Einige Dienste, darunter Canvas Data 2 und Canvas Beta, befinden sich seit dem 1. Mai in Wartung, obwohl ein Zusammenhang mit dem Vorfall nicht bestätigt ist. Quelle

03.05.2026, Quiberon, (Frankreich). Die Stadt Quiberon wurde Opfer eines Cyberangriffs, der ihr IT-System beeinträchtigt hat, wie die Gemeinde mitteilte. Bestimmte kommunale Dienste seien schwer erreichbar oder gestört. Nutzer werden gebeten, nicht dringende Angelegenheiten zu verschieben. Es seien Teams im Einsatz, um die öffentliche Dienste aufrechtzuerhalten. Quelle

04.05.2026, ALS Limited, (Australien). ALS Limited hat bekannt gegeben, dass böswillige Cyberaktivitäten festgestellt wurden, bei denen unbefugter Zugriff auf einige seiner IT-Systeme erfolgte, was zu einer vorübergehenden Störung bestimmter Betriebsabläufe führte. Das Unternehmen hat Maßnahmen zur Eindämmung und Behebung des Vorfalls ergriffen und gleichzeitig das australische Zentrum für Cybersicherheit informiert. ALS arbeitet derzeit daran, das Ausmaß des Vorfalls und dessen mögliche Auswirkungen auf Kundendaten zu ermitteln. Quelle

06.05.2026, Valdemoro, (Spanien). Eine Netzwerkstörung, die möglicherweise auf einen Cyberangriff zurückzuführen ist, hat die Server der Stadtverwaltung von Valdemoro beeinträchtigt, Dies führte dazu, dass derzeit keine behördlichen Vorgänge und Abfragen online durchgeführt werden können. Die Stadtverwaltung hat den Vorfall dem Centro Criptológico Nacional gemeldet und arbeitet an der Behebung des Problems, nachdem die Server vorsorglich vom Netz genommen wurden. Die Behörden raten den Bürgern, wachsam gegenüber Betrugsversuchen zu bleiben und ihre Passwörter zu ändern, um einem möglichen Zugriff auf personenbezogene Daten vorzubeugen. Quelle