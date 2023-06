Die Cyberangriffe der KW22 / 2023 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Bitte beachten Sie, dass diese Ausgabe DDoS-Angriffe und Website-Manipulation nicht berücksichtigt. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW22, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

27.05.2023, Das chilenische Militär, (Chile). Das Datenübertragungsnetzwerk der Armee wurde am 27. Mai 2023 durch einen Cyberangriff beeinträchtigt. Die Cybersicherheitssysteme entdeckten den Vorfall und das Isolationsverfahren wurde eingeleitet. Die Sicherheitsprüfungen wurden durchhgeführt und die Wiederherstellungsarbeiten begannen. Die Informationen wurden an das Computer Security Incident Response Team (CSRT) und das Verteidigungsministerium weitergeleitet. Kritische System waren nicht betroffen, ihre Bewertung wird jedoch fortgesetzt. Quelle.

30.05.2023, Bad Langensalza, (Deutschland).Die Gemeinde Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) behauptet, Opfer eines Cyberangriffs geworden zu sein. Nach Angaben der Gemeinde wurden die meisten ihrer Computersysteme lahmgelegt. Die Gemeindeverwaltung war nur schwer erreichbar und ihre Arbeitsfähigkeit sei stark beeinträchtigt. Eingehende E-Mails können nicht bearbeitet werden. Das Einwohnermeldeamt und das Standesamt sollen ab Mittwoch wieder erreichbar gewesen sein. Quelle.

31.05.2023, Mountain View RediCare, (USA). Eine örtliche Klinik musste aufgrund eines Cyberangriffs auf ihre Computersysteme vorübergehend schließen. Ein örtliches Krankenhaus leitet außerdem seine Notdienste auf andere Krankenhäuser in der Region um. Das IT-Team erkannte den Angriff schnell und arbeitete an der Lösung des Problems. Die Patienten werden in anderen Kliniken und Krankenhäusern in der Region versorgt. Die Patientendaten seien gesichert und die Teams arbeiten daran, die Auswirkungen des Angriffs zu begrenzen.. Quelle.

02.06.2023, Universität von Waterloo, (Kanada). Die Universität von Waterloo untersucht einen mutmaßlichen Ransomware-Angriff auf die Online-Systeme der Hochschule. Nur ein kleiner Teil der E-Mail-Konten sei betroffen gewesen, ohne Auswirkungen auf die Studierenden. Das IT-Team arbeite daran, die Systeme und Daten zu sichern, und die Nutzer mussten ihre Passwörter zurücksetzen. Der Angriff wurde im Unterricht entdeckt und der Universität von der RCMP gemeldet, die mit den Sicherheitskräften auf dem Campus und dem IT-Team zusammenarbeitete. Die Strafverfolgungsbehörden sind in die Ermittlungen eingebunden. Quelle.

02.06.2023, Berufsverband der Journalisten, (Kanada). Der Berufsverband der Journalisten von Québec wurde Opfer eines Cyberangriffs. Der Verband ergriff sofort Maßnahmen, um seine Systeme zu sichern, und benachrichtigte die betroffenen Mitglieder. Die Behörden wurden über den Vorfall informiert und eine Untersuchung ist im Gange. Die Föderation ruft ihre Mitglieder dazu auf, bei der Nutzung ihrer Online-Konten wachsam und vorsichtig zu sein. Quelle.

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.