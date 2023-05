Die Cyberangriffe der KW18 / 2023 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Bitte beachten Sie, dass diese Ausgabe DDoS-Angriffe nicht berücksichtigt. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW18, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

03.05.2023, Öffentliche Schule in Asheville (USA). Eine öffentliche Schule in Asheville wurde wegen eines Cyberangriffs geschlossen. Die Telefone und das Internet funktionierten nicht. Die Schule war vom North Carolina Department of Public Education über den Angriff informiert worden. Es kann mehrere Tage dauern, bis das Problem behoben ist. Prüfungen können wie geplant stattfinden. Quelle.

03.05.2023, Avezzano Sulmona L'Aquila 1, (Italien). Das Avezzano Sulmona L'Aquila (ASL 1) wurde von einer Cyberattacke betroffen, die die Server blockierte. Patienten können keine Termine mehr vereinbaren und werden nach Hause geschickt. Auch Krankenhäuser sind betroffen, wobei es Schwierigkeiten bei der Ausstellung von Untersuchungsergebnissen und der Registrierung von Blutspendern gibt. Die Situation wird nun manuell bewältigt. Zu der Cyberattacke bekannte sich die Monti-Gruppe. Quelle.

03.05.2023, Dallas, (USA). Ein Teil des Kommunikationssystems der Polizei von Dallas ist ausgefallen, ebenso wie einige andere Dienste der Stadt. Offensichtlich ist ein Ransomware-Angriff erfolgt. Der Ausfall betrifft das Polizeiunterstützungssystem, das sogenannte CAD, das die Polizeibeamten zu Notfällen und anderen Anrufen weiterleitet. Die 911-Mitarbeiter können zwar Anrufe entgegennehmen, müssen aber die Anweisungen für die Polizisten von Hand schreiben. Die Beamten können nur über Telefon und Funk antworten. Quelle.

04.05.2023, SECOP II, (Kolumbien). Die SECOP-II-Plattform, die in Kolumbien für öffentliche Vergabeverfahren.-Rahmen verwendet wird, wurde Opfer eines Cyberangriffs. Die Plattform war 34 Stunden lang außer Betrieb. Die Daten der Nutzer wurden nicht kompromittiert. Laufende Prozesse werden nicht beeinträchtigt. Die staatlichen Sicherheitsbehörden wurden eingeschaltet, um den Vorfall zu untersuchen. Quelle.

04.05.2023, AvidXchange, (USA). Hacker haben nach einem zweiten Lösegeldangriff in diesem Jahr sensible Daten veröffentlicht, die bei AvidXchange, einem Unternehmen für Zahlungssoftware, gestohlen wurden. Zu den gestohlenen Daten gehörten Geheimhaltungsvereinbarungen, Gehaltsinformationen von Mitarbeitern und Nummern von Firmenbankkonten. Auch Anmeldedaten wurden offengelegt, darunter Benutzernamen, Passwörter und Antworten auf Sicherheitsfragen für verschiedene Systeme des Unternehmens. AvidXchange bestätigte, dass im April Daten exfiltriert wurden. Quelle.

04.05.2023, Maxim, (Deutschland). Das deutsche Unternehmen Maxim, das auf die Herstellung von Kosmetika spezialisiert ist, wurde Opfer eines Cyberangriffs. Den Cyberkriminellen gelang es, die Computersysteme des Unternehmens lahmzulegen. Einzelheiten des Angriffs wurden nicht bekannt gegeben. Das Unternehmen erklärte, dass es mit Sicherheitsexperten an der Lösung des Problems arbeite. Quelle.

05.05.2023, Raleigh Housing Authority, (USA). Die Wohnungsbehörde von Raleigh, North Carolina, war von einem Cyberangriff betroffen. Die Computersysteme wurden heruntergefahren, was sich auf den Geschäftsbetrieb und die Bewohner auswirkte. Die Nationalgarde wurde hinzugezogen, um den Angriff zu untersuchen. Die Wohnungsbehörde hat die staatlichen und bundesstaatlichen Behörden benachrichtigt und arbeitet daran, die Urheber des Angriffs zu ermitteln. Die Bewohner können ihren Wartungsbedarf weiterhin über eine Hotline einreichen. Quelle.

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.