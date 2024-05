Die Cyberangriffe der KW19/2024 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW19/2024, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

03.05.2024, Coradix-Magnescan, (Frankreich). Der Konzern für medizinische Radiologie Coradix-Magnescan wurde Opfer eines Cyberangriffs, der mehrere seiner Standorte für medizinische Bildgebung im Departement Pyrénées-Orientales betraf. Die zuständigen Behörden wurden informiert und eine Untersuchung ist im Gange, um die Ursache des Angriffs zu ermitteln, doch bislang wurden keine Datenverletzungen festgestellt. Die Teams der Bildgebungszentren arbeiten daran, die Durchführung der Untersuchungen trotz des beeinträchtigten Betriebsmodus unter den bestmöglichen Bedingungen zu gewährleisten. Quelle

03.05.2024, Cégep de Lanaudière, (Kanada). Die Hochschule (Cégep de Lanaudière) wurde am Freitag Opfer eines Cyberangriffs, woraufhin alle drei Bildungseinrichtungen heute und morgen geschlossen werden mussten. Die Ermittlungen mit einer Cybersicherheitsfirma laufen und Experten überwachen das „Dark Web“, um mögliche Datenlecks aufzuspüren. Ein Aktionsplan wurde erstellt, um die Server wieder in Betrieb zu nehmen, und am Dienstag wird eine Mitteilung verschickt, die das weitere Vorgehen enthüllt. Quelle

04.05.2024, Regional Cancer Center (RCC), (Indien). Ein Cyberangriff aus dem Ausland unterbrach die Strahlentherapiebehandlungen am regionalen Krebszentrum (Regional Cancer Center, RCC) in Indien und betraf 14 Server, von denen 11 wiederhergestellt werden konnten, wobei die Behandlungen nächste Woche wieder aufgenommen werden sollen. Die Behörden erwägen, die Urheber des Angriffs wegen Terrorismus anzuklagen, wie dies bei einem früheren Angriff der Fall gewesen war. Quelle

05.05.2024, Concord Public Schools und Concord-Carlisle Regional School District, (USA). Die öffentlichen Schulen in Concord und der regionale Schulbezirk Concord-Carlisle wurden Opfer eines Cyberangriffs, der zu einer Lösegeldforderung führte und nur die PCs betraf. Sicherheitsteams arbeiten daran, die Systeme wiederherzustellen und den Angriff einzudämmen. Die Ermittlungen laufen, um festzustellen, ob sensible Daten kompromittiert wurden. Quelle

05.05.2024, Universität Siena, (Italien). Die Universität Siena wurde Opfer eines Cyberangriffs durch eine internationale Hackergruppe und musste ihr Netzwerk abschalten, um die Infrastruktur zu überprüfen und zu säubern. Die IT-Verantwortlichen der Universität informierten die Nationale Agentur für Cybersicherheit und bereiten eine Beschwerde bei der Postpolizei und der Behörde für den Schutz personenbezogener Daten vor. Das Netzwerk der Universität wird schrittweise wiederhergestellt, sobald die Sicherheitsbedingungen gewährleistet sind. Quelle

06.05.2024, DocGo, (USA). Der Gesundheitsdienstleister DocGo wurde Opfer eines Cyberangriffs, bei dem geschützte Gesundheitsdaten aus einer begrenzten Anzahl von Krankenakten gestohlen wurden. Das Unternehmen ergriff Maßnahmen, um den Vorfall einzudämmen, und beauftragte Experten für Cybersicherheit mit der Untersuchung. Die kompromittierten Daten betrafen ausschließlich den Bereich Krankentransport in den USA und DocGo kontaktiert derzeit die betroffenen Einzelpersonen. Quelle

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.