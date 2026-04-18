Die Cyberangriffe der KW16/2026 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau rund um das Thema Cyberangriffe. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

09.04.2026, SRA, (Niederlande). Die Organisation SRA wurde Opfer eines Cyberangriffs, der auf inaktive Dateiserver abzielte. Auf diesen Servern befanden sich historische Daten aus dem Zeitraum der Jahre 2023 bis 2025. Der Vorfall, der am 9. April 2026 entdeckt wurde, habe keine Auswirkungen auf den täglichen Betrieb. Der Angriff führte jedoch zu einem Risiko des unbefugten Zugriffs auf bestimmte Daten. Es wurden Sofortmaßnahmen ergriffen, darunter die Hinzuziehung von Forensikexperten und die Meldung des Vorfalls an die Datenschutzbehörde. Quelle

09.04.2026, Athénée Royal d'Izel, (Belgien). Das lokale Netzwerk des Athénée Royal d'Izel war am Donnerstag, dem 9. April, vormittags Ziel eines Cyberangriffs mit Datenverschlüsselung. Der Diebstahl personenbezogener Daten konnte verhindert werden. Die vollständige Wiederherstellung der Dienste ist für nächste Woche vorgesehen. Quelle

09.04.2026, Saver, (Niederlande). Das Abfallentsorgungsunternehmen Saver wurde in der Nacht vom 9. April Opfer eines Cyberangriffs. Es wurden daher einige Systeme offline genommen. Die Müllabfuhr soll wie gewohnt ihren Dienst versehen. Einschränkungen gibt es beispielsweise bei der telefonischen Erreichbarkeit sowie beim Zugriff auf Daten. Es wurde ein Krisenstab gebildet, um in Zusammenarbeit mit einem Cybersicherheitsunternehmen das Ausmaß des Vorfalls zu untersuchen. Quelle

10.04.2026, Healthdaq, (Irland). Das Personalvermittlungsunternehmen Healthdaq aus dem Gesundheitssektor gab bekannt, Opfer eines Cybersicherheitsvorfalls geworden zu sein. Das Unternehmen hat den Vorfall den Aufsichtsbehörden sowie der nationalen Stelle zur Bekämpfung der Cyberkriminalität gemeldet. Aufgrund der laufenden strafrechtlichen Ermittlungen konnte das Unternehmen keine weiteren Einzelheiten zur Art des Vorfalls nennen. Quelle

11.04.2026, City of Anthony, (USA). Die Stadt Anthony in New Mexico leitet eine Untersuchung nach einem Cybersicherheitsvorfall ein. Laut Berichten seien einige Geräte nicht zugänglich und es würden Unterlagen fehlen. Diese Unregelmäßigkeiten traten während des Übergangs zur neuen Verwaltung unter Bürgermeister Gabriel Holguin. Obwohl ei n Cyberangriff von außen nicht bestätigt ist, prüfen die staatlichen Behörden derzeit das Datenintegritätsmanagement und die Zugriffskontrolle. Quelle

12.04.2026, Autovista, (Deutschland). Das Unternehmen Autovista ist derzeit von einem Ransomware-Angriff betroffen, der einige seiner Systeme in Europa und Australien beeinträchtigt. Externe Experten wurden hinzugezogen, um eine gründliche Untersuchung durchzuführen und den Vorfall einzudämmen, der insbesondere den Zugriff auf die E-Mails einiger Mitarbeiter beeinträchtigt. Der sicheren Wiederherstellung der betroffenen Anwendungen wird Priorität eingeräumt, auch wenn noch kein genauer Zeitplan festgelegt wurde. Quelle

12.04.2026, Straumann, (Schweiz). Das Unternehmen Straumann gab bekannt, dass bei einem Altsystem, das zwischen 2021 und 2024 für interne Kontrollprozesse genutzt wurde, interne Dokumente offengelegt wurden. Cybersicherheitsexperten wurden hinzugezogen, um den Vorfall einzudämmen, und die zuständigen Behörden wurden über die Situation informiert. Das Unternehmen betont, dass seine Geschäftstätigkeiten sowie die Kundensysteme davon nicht betroffen waren. Quelle

12.04.2026, Spring Lake Park Schools, (USA). Der Schulbezirk Spring Lake Park in Minnesota musste am Montag alle seine Schulen schließen, da der Verdacht auf einen Ransomware-Angriff bestand. Lokale Behörden und Cybersicherheitsexperten untersuchen derzeit den Vorfall, um das Ausmaß der Beeinträchtigung der IT-Systeme zu ermitteln. Diese Vorsichtsmaßnahme dient dem Schutz der Daten und der Sicherung der Netzwerke des Schulbezirks, während die Wiederherstellungsmaßnahmen laufen. Quelle

Presseschau, teilweise mit Claude (Anthropic) erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.