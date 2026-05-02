Die Cyberangriffe der KW18/2026 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau rund um das Thema Cyberangriffe. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

24.04.2026, Medtronic plc, (USA). Medtronic plc gab bekannt, dass ein unbefugter Dritter Zugriff auf Daten in einigen seiner IT-Systeme erlangt hat. Das Unternehmen hat unverzüglich Maßnahmen ergriffen, um den Vorfall einzudämmen, und externe Experten mit der Untersuchung beauftragt. Zum jetzigen Zeitpunkt hat Medtronic keine Auswirkungen auf seine Produkte, die Patientensicherheit oder seine Finanzgeschäfte festgestellt und rechnet nicht mit wesentlichen Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit. Quelle

26.04.2026, Kent District Library, (USA). Die Kent County Library ist nach einem Ransomware-Angriff, von dem alle ihre Zweigstellen betroffen waren, geschlossen. Die Bibliothek untersucht derzeit gemeinsam mit externen Spezialisten das Ausmaß des Vorfalls und wird die Nutzer informieren, falls ihre personenbezogenen Daten kompromittiert wurden. Um die Schließung abzufedern, bleiben einige Zweigstellen mit eingeschränktem Service für die Nutzer geöffnet. Quelle

26.04.2026, Generation Development Group (GDG), (Australien). Die Generation Development Group (GDG) hat ihre Aktionäre über einen begrenzten Cybersicherheitsvorfall informiert, der ihre Tochtergesellschaft Generation Life betraf. Dieser sei auf einen unbefugten Zugriff über einen Drittanbieter zurückzuführen. Das Unternehmen hat den Vorfall schnell erkannt und unter Kontrolle gebracht, ohne dass Hinweise auf Auswirkungen auf die Kernsysteme oder betrügerische Transaktionen vorliegen. GDG hat mehrere australische Behörden, darunter die APRA und die ACSC, benachrichtigt und führt gleichzeitig eine gründliche Untersuchung dieser Aktivitäten durch. Quelle

26.04.2026, Murata Manufacturing Co,. (Japan). Murata Manufacturing Co. gab bekannt, dass ein unbefugter Zugriff auf seine IT-Umgebung stattgefunden habe, wobei der laufende Betrieb jedoch nicht beeinträchtigt sei. Etwa 73.000 Datensätze zu aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden und 15.000 Datensätze zu Kunden, Lieferanten und anderen Stakeholdern könnten kompromittiert worden sein, darunter persönliche und geschäftliche Daten. Man habe verdächtige Zugriffe blockiert. Das Unternehmen arbeitet mit den Behörden und Cybersicherheitsexperten zusammen, um die Risiken zu überwachen und darauf zu reagieren. Quelle.

28.04.2026, Rural Municipality of Gimli, (Kanada). Die ländliche Gemeinde Gimli hat ihre Einwohner darüber informiert, dass sie Ziel eines Cyberangriffs geworden ist, der ihre IT-Systeme beeinträchtigt hat. Die Gemeinde hat ein Cybersicherheitsunternehmen beauftragt, den Vorfall zu untersuchen und das Ausmaß des Schadens zu ermitteln. Derzeit ist das Gemeindeamt nicht in der Lage, Rechnungszahlungen zu bearbeiten, und rät den Einwohnern, sich direkt an eine Bank zu wenden. Quelle

29.04.2026, Steirische Bildungsdirektion, (Österreich). Das Schulcluster B3 in Bruck an der Mur wurde Opfer eines Cyberangriffs, der zu Ransomware-Versuchen führte. Die Angreifer fordern Geld, andernfalls drohen sie mit der Veröffentlichung sensibler Daten. Die Bildungsdirektion der Steiermark gab an, auf Erpressungsversuche nicht einzugehen. Quelle

Presseschau, teilweise mit Claude (Anthropic) erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.