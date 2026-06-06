Die Cyberangriffe der KW23/2026 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau rund um das Thema Cyberangriffe. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

28.05.2026, Landeszentrale für politische Bildung, (Deutschland). Die Landeszentrale für politische Bildung ist laut eigenen Angaben Opfer eines Cyberangriffs geworden. Die Institution musste ihre Websites sowie die ihrer Gedenkstätten isolieren, wodurch diese derzeit nicht zugänglich sind. Die Einrichtung prüft derzeit, ob im Zuge dieses Vorfalls Abonnenten- und Kundendaten exfiltriert wurden. Quelle

29.05.2026, Belimed, (Schweiz). Der Medizintechnik-Konzern Belimed wurde Opfer eines Cyberangriffs. Eine Gruppe krimineller Hacker gelangte in spezifische Bereiche der IT-Systeme von Belimed Infection Control und kopierte Unternehmensdaten. Der Geschäftsbetrieb der Kunden wurde jedoch nicht beeinträchtigt und es fand keine Verschlüsselung statt. Quelle

31.05.2026, Bowman Parks & Recreation, (USA). Die Dateien von Bowman Parks & Recreation wurden während eines Cyberangriffs verschlüsselt. Der Angriff beeinträchtigte den Zugriff der Parkabteilung auf interne Dateien, einschließlich der Backups auf USB-Sticks. Obwohl eine Nachricht des Angreifers empfangen wurde, wurden die Dateien nach dem Eingreifen eines Experten entschlüsselt. Es wurde nicht bestätigt, ob Daten exfiltriert oder öffentliche Dienste gestört wurden. Der Vorfall veranlasste den Stadtrat dazu, Cybersicherheitsoptionen zu prüfen. Quelle

01.06.2026, Thorold, (Kanada). Die Stadt Thorold führt derzeit eine Untersuchung aufgrund eines Cybersicherheitsvorfalls durch, der am Montag kam. Dieser Vorfall beeinträchtigte bestimmte Systeme des städtischen Netzwerks, und die Stadt prüft derzeit dessen Art und Umfang. Die Stadtbehörden prüfen zudem, ob personenbezogene oder vertrauliche Informationen kompromittiert wurden. Quelle

02.06.2026, Lumax International Corp., Ltd, (Taiwan). Ein Cyberangriff hat die Informationssysteme von Lumax International beeinträchtigt. Aktuelle Bewertungen deuten darauf hin, dass es keine Auswirkungen auf den Betrieb dieses spezialisierten Distributors gab und kein Ablfuss von personenbezogenen oder vertraulichen Daten entdeckt wurden. Das Unternehmen hat seine Verteidigungsmechanismen aktiviert und führt derzeit die Wiederherstellung der Systeme mithilfe von Backups durch. Quelle

04.06.2026, Karl Auto Group, (USA). Karl Auto Group, ein großer Automobilhändler aus Iowa, wurde im April Opfer eines Cyberangriffs, der seine Telefone und Computer störte. Der Vorfall, bei dem der unbefugte Zugriff auf die Systeme vor dem 27. März erfolgte, könnte sensible Daten von Kunden und Mitarbeitern offengelegt haben, einschließlich Sozialversicherungsnummern, Finanzinformationen und Passnummern. Offiziell dauern die Untersuchungen des Vorfalls noch an. Quelle

Presseschau, teilweise mit Hilfe von generativer KI erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.