Cyberangriffe der Woche: Ein Blick hinter die Kulissen

Seit September 2020 bieten unsere französischen Kollegen von LeMagIT ihren Lesern jeden Monat einen umfassenden Ransomware-Bericht. Dieser stützt sich insbesondere auf die veröffentlichten Zahlen zu Cyberangriffen, die regelmäßig korrigiert und aktualisiert werden. LeMagIT erfasst jedoch auch Angriffe, über die weltweit in der Presse öffentlich berichtet wird. Dieser Überblick wurde im Frühjahr 2023 mit Hilfe von ChatGPT deutlich verbessert. Seitdem ist auch ComputerWeekly.de mit den Cyberangriffen der Kalenderwoche beziehungsweise Cyberhebdo mit von der Partie und versorgt die deutschsprachigen Leser mit den Informationen. Wie das technisch funktioniert, wurde gerade einer weiteren umfassenden Überarbeitung unterzogen.

Zunächst einmal: Nach einem kurzen Abstecher zu Claude von Anthropic sind die großen Cloud-Modelle für relativ einfache Textzusammenfassungen und -analysen nun überflüssig: Die aktuellen Modelle Qwen 3.5 9B und Gemma 4 E4B erweisen sich als völlig ausreichend und bieten eine durchaus zufriedenstellende Verarbeitungsgeschwindigkeit auf einem Apple M4-Prozessor, unterstützt von 24 GByte Arbeitsspeicher, für Prozesse, die regelmäßig im Hintergrund ausgeführt werden. Darüber hinaus ermöglicht der Speicherbedarf dieser Modelle eine komfortable Nutzung ihres Kontextfensters, um ganze Artikel zu analysieren.

Das Grundprinzip hat sich nicht geändert: Wir sammeln regelmäßig mehr als 80 RSS-Feeds von Google News zu einer Handvoll gut ausgewählter Stichwörter. Allerdings tun wir dies mittlerweile für eine größere Anzahl von Regionen und Sprachen als noch vor drei Jahren, und zwar ohne die Titel zu übersetzen: Diese Aufgabe ist mittlerweile überflüssig geworden.

Vor allem der Einsatz eines lokal auf einem äußerst energieeffizienten Gerät ausgeführten Modells – das verwendete MacBook Pro geht bei der Leistungsaufnahme nie über 30 Watt – verändert die wirtschaftliche Gleichung grundlegend: Auch wenn weiterhin Optimierungsalgorithmen zum Einsatz kommen, um die Verarbeitung von Duplikaten oder die erneute Bearbeitung eines Artikels zu vermeiden, der bereits in einem früheren Durchlauf berücksichtigt wurde, wird das Sprachmodell deutlich besser genutzt als zuvor.