Die Cyberangriffe der KW26/2026 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau rund um das Thema Cyberangriffe. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

18.06.2026, Stadttheater Gießen, (Deutschland). Das Stadttheater Gießen wurde Opfer eines Cyberangriffs durch eine als hochprofessionell und global bezeichnete Gruppe. Der Angriff, der am 18. Juni stattfand, machte alle Daten und Backups des Theaters unzugänglich. Obwohl die regulären Kommunikationskanäle außer Betrieb sind, finden die Aufführungen normal weiter. Die Geschäftsleitung hat ein Krisenteam eingerichtet und schätzt, dass die Wiederherstellung aller Systeme mehrere Monate dauern wird. Quelle

18.06.2026, Cedro Têxtil, (Brasilien). Cedro Têxtil wurde Opfer eines Cybersicherheitsvorfalls, der seine IT-Infrastruktur beeinträchtigte und den Betrieb seiner Unternehmenssysteme störte. Das Unternehmen hat Experten mobilisiert, um die Situation unter Kontrolle zu bringen, und bemüht sich derzeit um die Wiederherstellung der Systeme. Quelle

19.06.2026, River Financial Corporation, (USA). River Financial Corporation meldete einen schwerwiegenden Cybersicherheitsvorfall. Ein unbefugter böswilliger Akteur erlangte um den 16. Juni 2026 Zugang zum Unternehmensnetzwerk, einschließlich River Bank & Trust. Das Unternehmen identifizierte die Aktivität am 19. Juni 2026 und bestätigte die Bereitstellung von Ransomware in Teilen seiner Serverumgebung. River ergriff sofortige Eindämmungsmaßnahmen und führt derzeit eine Untersuchung mit einem externen forensischen Unternehmen durch, um den Umfang des Vorfalls und ob persönlich identifizierbare Informationen kompromittiert wurden, festzustellen. Das Unternehmen hat noch nicht die vollständigen Auswirkungen des Vorfalls auf seine Geschäftstätigkeit oder seine finanzielle Lage ermittelt. Quelle

20.06.2026, Nationale Zivilschutz, (Brasilien). Ein massiver Cyberangriff kompromittierte das nationale Notfallwarnsystem Brasiliens, Defesa Civil Alerta, wodurch Millionen von Bürgern in mehreren Bundesstaaten falsche Notfallbenachrichtigungen erhielten. Die über Cell Broadcast Technologie gesendeten Warnungen enthielten alarmierende Nachrichten, darunter das Wort Misanthropie. Behörden, einschließlich der Bundespolizei, haben eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet, was zur vorübergehenden Abschaltung des Systems führte, um weiteren Panik und Fehlinformationen vorzubeugen. Quelle

21.06.2026, Krankenhaus der Dokuz Eylül Universität (DEÜ), (Türkei). Das Universitätskrankenhaus von Dokuz Eylül (DEÜ) wurde Opfer eines Cyberangriffs. Dies führte zum Ausfall seiner digitalen Infrastruktur und beeinträchtigte das Patientenregistrierungssystem. Gleichzeitig wurden Dienststörungen aufgrund einer Gewerkschaftsaktion gegen die Krankenhausleitung gemeldet. Quelle

22.06.2026, Nidec Chaun-Choung Technology Corporation, (Taiwan). Nidec entdeckte am 22. Juni 2026 einen Ransomware-Angriff, der einige seiner Server betraf und zu Funktionsstörungen der IT, einschließlich des ERP-Systems, führte. Das Cybersicherheitsteam aktivierte sofort Verteidigungsmechanismen und implementierte eine Netzwerkisolierung. Die betroffenen Systeme werden schrittweise wiederhergestellt, und der Umfang der Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und die Finanzen des Unternehmens wird derzeit bewertet. Quelle

23.06.2026, Nowa Ruda, (Polen). Die städtische Verwaltung von Nowa Ruda wurde am 23. Juni 2026 Opfer eines Ransomware-Angriffs. Dieser Angriff verschlüsselte Daten auf den Servern und Computern der Mitarbeiter und führte zu einer Krisensituation. Obwohl sofortige Maßnahmen zur Isolierung der Server ergriffen wurden, ist es möglich, dass sensible personenbezogene Daten kompromittiert wurden. Die zuständigen Behörden, wurden informiert. Quelle

24.06.2026, Nationalpark Plitvicer Seen, (Kroatien). Der Nationalpark Plitvicer Seen in Kroatien wurde Opfer eines Cyberangriffs, der die Buchungs- und Handelssysteme beeinträchtigte. Alle elektronischen Zahlungssysteme waren betroffen, was einige Geschäfte und Einrichtungen zwang, zu schließen oder nur Bargeld zu akzeptieren. Die Behörden haben die Sicherheitsprotokolle aktiviert, und Spezialisten arbeiten an der Wiederherstellung der Systeme. Quelle

Cyberattacke bei Tata Electronics Tata Electronics, ein wichtiger Zulieferer von Apple, wurde Opfer eines Cyberangriffs. Der Vorfall, der von dem indischen Unternehmen bestätigt wurde, soll zum Abfluss einer großen Datenmenge geführt haben. Die gestohlenen Dokumente, die im Dark Web veröffentlicht wurden, sollen technische Spezifikationen, interne Kommunikation und Produktionsdetails für das iPhone umfassen. Sicherheitsforscher gaben an, dass über 200.000 Dateien, darunter Geschäftsgeheimnisse bezüglich Apple und Tesla, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Obwohl Tata Electronics angibt, dass seine globalen Geschäftstätigkeiten durch den Vorfall nicht beeinträchtigt wurden, führt Apple derzeit eine gründliche Untersuchung des Ausmaßes der Verletzung durch. Dieser Angriff ist besonders bedeutsam, da Tata einer der wichtigsten Industriepartner von Apple außerhalb Chinas ist, was diesen Vorfall zu einem großen Rückschlag für Indiens technologische Expansionsstrategie macht. Dieser Vorfall wurde kürzlich in mindestens 299 Artikeln berichtet. Hier ist einer der neuesten Artikel zu diesem Vorfall.

Presseschau, teilweise mit Hilfe von generativer KI erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.