Die Cyberangriffe der KW24/2026 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau rund um das Thema Cyberangriffe. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

07.06.2026, Toulouse Fußballclub, (Frankreich). Der Toulouse Football Club wurde von einem seiner Dienstleister über einen Sicherheitsvorfall informiert, der eine Datensicherungs-Infrastruktur betraf. Der Verein aktivierte sofort seine Krisenprotokolle, sicherte seine Systeme und benachrichtigte die CNIL sowie die zuständigen Behörden. Obwohl keine sensiblen Daten betroffen sind und bisher keine missbräuchliche Nutzung festgestellt wurde, ruft der Verein zur Wachsamkeit gegenüber Phishing- und Identitätsdiebstahlversuchen auf. Quelle

07.06.2026, Evanston Schulbezirk 202, (USA). Die Evanston Township High School 202 wurde am Opfer eines Ransomware-Angriffs, der die Systeme des Bezirks, das Internet und die IT-Infrastruktur störte. Infolgedessen wurdet die Schule am 8. und 9. Juni 2026 geschlossen, und alle geplanten Aktivitäten auf dem Campus sind abgesagt. Der Bezirk hat seine Vorfallreaktionsverfahren aktiviert, Cybersicherheits- und Rechtsexperten hinzugezogen und mit dem FBI zusammengearbeitet, um den Umfang der kompromittierten Daten festzustellen und die Systeme wiederherzustellen. Quelle

08.06.2026, Öffentliche Schulen der Stadt New York, (USA). Die Schulbehörde von New York (New York City Public Schools) untersucht zwei separate Cybersicherheitsvorfälle. Der erste betrifft eine Malware, die auf Computern eines Gemeinschaftslabors auf einem Manhattan-Campus entdeckt wurde und sofort gelöscht wurde. Der zweite betrifft einen landesweiten Cyberangriff auf die Lernplattform Canvas am 1. Mai, der den Zugang zu Prüfungen und Noten in sieben Schulen des Bezirks störte. Der Bezirk arbeitet mit der Polizei und dem NYC Cyber Command zusammen, um die Quellen der Angriffe zu identifizieren und die Sicherheit zu stärken, während der Zugang zu sensiblen Daten von Schülern und Personal noch unklar ist. Quelle

08.06.2026, AVBOB Bestattungsdienste, (Südafrika). Das AVBOB Funeral Services bestätigte, Opfer eines Cyberangriffs durch externe böswillige Akteure geworden zu sein, was zu einer Störung seiner digitalen Plattformen und Dienste führte. Das Unternehmen hat technische Teams und spezialisierte Partner mobilisiert, um die Funktionalität wiederherzustellen. Obwohl die Untersuchung des Umfangs der Sicherheitslücke und einer möglichen Kompromittierung persönlicher Daten im Gange ist, bleiben die wesentlichen Dienste über manuelle Verfahren in allen Filialen betriebsbereit. Quelle

09.06.2026, Universität Nottingham, (Vereinigtes Königreich). Die Universität Nottingham wurde Opfer eines schwerwiegenden Cyberangriffs, der der Cyberkriminellen-Gruppe ShinyHunters zugeschrieben wird. Der Vorfall ermöglichte es den Hackern, eine große Menge an Daten im Studentenakten-System (Campus Solutions) abzurufen. Darunter persönliche Informationen, Bildungsabschlüsse und Finanzdaten (wie nationale Identifikationsnummern). Die Universität musste das System offline nehmen, um eine forensische Untersuchung durchzuführen, was die Korrektur von Prüfungen störte. Die Einrichtung hat die zuständigen Behörden informiert und die Studenten aufgefordert, wachsam gegenüber verdächtigen Mitteilungen zu sein und ihre Passwörter zu ändern. Quelle

09.06.2026, Akkreditierungsagentur für Gesundheitsdienste, (Litauen). Antanas Aleknavičius, Leiter des Nationalen Cybersicherheitszentrums Litauens (NKVC), erklärte, dass die Institutionen des Landes keinen koordinierten Cyberangriff erleben, trotz zweier jüngster schwerwiegender Vorfälle. Der jüngste Vorfall führte zur Offenlegung von 62.000 Akten mit persönlichen Daten von Ärzten der staatlichen Akkreditierungsstelle für Gesundheitsversorgung. Ein Vorfall letzten Monat hatte bereits zur Offenlegung von Immobiliendaten von über 600.000 Personen geführt. Der Generalstaatsanwalt hat eine Voruntersuchung dieser unbefugten Zugriffe auf die Informationssysteme eingeleitet. Quelle

09.06.2026, Zentralbank von Libyen (CBL), (Libyen). Die Zentralbank von Libyen (CBL) gab bekannt, Ziel eines Cyberangriffs gewesen zu sein, der einige ihrer technischen Systeme und Dienste betraf. Die Cybersicherheitsteams haben den Vorfall sofort erkannt und die betroffenen Systeme isoliert, um die Auswirkungen zu begrenzen. Obwohl forensische Analysen mit Hilfe internationaler Experten im Gange sind, gibt die Bank an, dass es keine bestätigten Hinweise darauf gibt, dass Konten oder Kundendaten kompromittiert wurden. Wesentliche Dienste wie Bankkarten und die LYPAY-Plattform funktionieren weiterhin normal. Quelle

10.06.2026, Great Marlow Schule, (Vereinigtes Königreich). Die Great Marlow School im Buckinghamshire musste am 10. Juni die meisten Schüler aufgrund eines vermuteten Cyberangriffs schließen. Eine Malware hat einen Teil der IT-Systeme der Einrichtung beeinträchtigt und zu Zugangsbeschränkungen im Netzwerk geführt. Nur Schüler der Klassenstufen 11 und 13 sind für ihre externen Prüfungen vor Ort zugelassen. Die Schule arbeitet mit dem Bildungsministerium und dem National Cyber Security Centre (NCSC) zusammen, um die Situation mit Cybersicherheitsexperten zu bewerten. Quelle

Massiver Cyberangriff: Die australische Zuckerindustrie lahmgelegt Ein Cyberangriff hat die Zuckerindustrie von Mackay Sugar in Australien am 10. Juni 2026 lahmgelegt. Zwei große Fabriken, Farleigh und Racecourse, wurden aufgrund eines Sicherheitsvorfalls stillgelegt. Diese kritische Unterbrechung hat die Ernte und die Vermahlung von Zuckerrohr in Queensland gestoppt. Die Auswirkungen sind erheblich und bedrohen die lokale und internationale landwirtschaftliche Lieferkette. Dieser Fall beleuchtet die wachsende Anfälligkeit landwirtschaftlicher Infrastrukturen. Die genaue Art des Angriffs (Ransomware oder Sabotage) wird noch untersucht. Dieser Vorfall wurde kürzlich in mindestens 10 Artikeln erwähnt. Hier ist einer der neuesten Artikel zu diesem Vorfall.

Presseschau, teilweise mit Hilfe von generativer KI erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.