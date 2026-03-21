Die Cyberangriffe der KW12/2026 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau rund um das Thema Cyberangriffe. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

12.03.2026, Hanover County Public Schools, (USA). Die Hanover County Public Schools (HCPS) haben nach einem möglichen Cybersicherheitsvorfall eine Unterbrechung der Internetdienste und mehrerer interner Systeme gemeldet. Obwohl die Chromebooks der Schüler offenbar nicht direkt betroffen waren, hat die Schule beschlossen, diese vorsichtshalber vorübergehend zu deaktivieren, und versichert, dass der Unterricht mindestens eine Woche lang ohne technische Hilfsmittel fortgesetzt wird. Die zuständigen Behörden und Cybersicherheitsexperten wurden hinzugezogen, um den Vorfall zu untersuchen und zu klären. Quelle

13.03.2026, Jean Co., Ltd, (Taiwan). Am 13. März 2026 stellte Jean Co., Ltd einen Cyberangriff auf einige seiner Informationssysteme fest, der zu einem Betriebsausfall führte. Das Sicherheitsteam leitete umgehend Abwehr- und Wiederherstellungsmaßnahmen ein, während externe Experten hinzugezogen wurden, um bei der Bewältigung des Vorfalls zu helfen. Obwohl die Systeme derzeit schrittweise wiederhergestellt werden, hat der Vorfall keine wesentlichen Auswirkungen auf die Finanzen, die Geschäftstätigkeit oder den Betrieb des Unternehmens. Quelle

14.03.2026, Intoxalock, (USA). Die Server von Intoxalock sind seit dem 14. März aufgrund eines Cyberangriffs offline. Damit sind angeschlossenen Kunden nicht in der Lage, ihre gesetzlich vorgeschriebenen Alkohol-Wegfahrsperren zu kalibrieren, um ihre Autos zu fahren. Die Kunden sind aufgrund einer Verurteilung verpflichtet, dies Wegfahrsperren zu nutzen, die regelmäßig kalibriert werden müssen. Das Versäumen eines Kalibrierungstermins kann in vielen Bundesstaaten Strafen nach sich ziehen. Das Unternehmen gewährt eine Verlängerung der Frist für die Neukalibrierung um zehn Tage und übernimmt die direkten Abschleppkosten, die durch diese Unterbrechung entstehen. Quelle

14.03.2026, Gemeinde Matten, (Schweiz). Am 14. und 15. März 2026 wurde die IKT-Infrastruktur der Gemeinde Matten Ziel eines Cyberangriffs. Externe Experten und Behörden wurden hinzugezogen, um die Systeme wiederherzustellen, den Angriff forensisch zu untersuchen und Beweismittel zu sichern. Es gelang den Angreifern nicht, Daten zu stehlen oder zu veröffentlichen; einige Dateien wurden zwar verschlüsselt, konnten aber später wiederhergestellt werden. Quelle

14.03.2026, Gemeente Epe, (Niederlande). Am 14. März 2026 gab die Gemeinde Epe einen schwerwiegenden Datenleck bekannt, von dem Daten im Umfang von etwa 800 GByte betroffen sind. Der Angriff wurde von professionellen Hackern verübt, die mithilfe der ClickFix-Phishing-Methode Zugriff auf interne Arbeitslaufwerke erlangten, auf denen sensible Bürgerdaten gespeichert waren. Die Behörden haben die Systeme gesichert und untersuchen derzeit das gesamte Ausmaß des Datenlecks. Gleichzeitig raten sie den Einwohnern, wachsam gegenüber möglichem Missbrauch zu bleiben. Quelle

14.03.2026, DeKalb County Sheriff's Department and Jail, (USA). Am 14. März 2026 meldete die Sheriff-Behörde und das Gefängnis von DeKalb County in Georgia, dass ihr Hauptserver von einem Ransomware-Virus befallen worden sei. Der Angriff betraf wichtige Systeme, darunter E-Mail- und Buchungssoftware, doch gelang es den Behörden, die Buchungsdaten mit Hilfe ihres Anbieters wiederherzustellen. Sheriff Patrick Ray bestätigte, dass Strafverfolgungsbehörden wie das FBI und das TBI bei den Ermittlungen helfen, und wies darauf hin, dass dieser Vorfall möglicherweise mit umfassenderen Cyberangriffen aus dem Ausland in Verbindung steht, die sich gegen Strafverfolgungsbehörden im ganzen Land richten. Quelle

15.03.2026, Lucas County, (USA). Beamte des Lucas County in Ohio meldeten einen Sicherheitsvorfall, der sich Mitte März 2026 ereignete und einen Teil ihres Netzwerks beeinträchtigte. Es wurden vorsichtshalber einige Portale für Bürger offline genommen. Externe Cybersicherheitsexperten wurden hinzugezogen, um den Vorfall zu untersuchen, während der Bezirk bestimmte vorbeugende Maßnahmen ergriff, um seine Systeme zu sichern. Obwohl einige Dienste wiederhergestellt wurden, wurden die genaue Art des Angriffs und die potenziell kompromittierten Daten nicht bekannt gegeben. Quelle

Presseschau, teilweise mit Claude (Anthropic) erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.