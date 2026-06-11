Network Observability: KI erzwingt Tool-Modernisierung

Viele IT-Organisationen wenden sich KI zu, da sie planen, die derzeit eingesetzten Tools zur Überwachung und Fehlerbehebung ihrer Netzwerke zu ersetzen.

Für die Ausgabe 2026 seines alle zwei Jahre erscheinenden Reports Network Management Megatrends befragte Enterprise Management Associates (EMA) 352 Netzwerkmanagement-Experten. Die Untersuchung ergab, dass 33 Prozent der IT-Organisationen ihre Tools für Network Observability in den nächsten zwei Jahren sehr wahrscheinlich ersetzen werden. Im Jahr 2024 waren nur 26 Prozent dieser Meinung. Weitere 40 Prozent gaben im Bericht von 2026 an, dass sie ein Tool mit einiger Wahrscheinlichkeit ersetzen würden.

NetOps-Experten ziehen KI in Betracht, wenn sie nach besseren Tools suchen Auf den ersten Blick scheint der Grund für die zunehmende Tool-Fluktuation auf der Hand zu liegen. Nur 32 Prozent der Netzwerkexperten gaben gegenüber EMA an, mit ihren aktuellen Tools vollkommen zufrieden zu sein. Im Durchschnitt schätzten die Umfrageteilnehmer, dass bessere Tools 53 Prozent der aktuellen Netzwerkausfälle und Leistungsprobleme proaktiv verhindern würden. EMA fragte die Befragten, was sie am meisten motivieren würde, ein Netzwerküberwachungstool zu ersetzen. 54 Prozent nannten KI-gestützte Erkenntnisse und Automatisierung. Bemerkenswert ist zudem, dass 55 Prozent der Befragten EMA mitteilten, KI-Funktionen seien eine Voraussetzung, wenn sie Netzwerkmanagement-Tools im Allgemeinen bewerten. „Wir wollen auf jeden Fall eine Lösung, die proaktiv Probleme angeht”, erklärte ein Leiter für Netzwerk-Tools bei einer multinationalen Bank gegenüber EMA. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir im nächsten Geschäftsjahr den Anbieter wechseln, aber das ist etwas, was wir in Zukunft tun würden.“ Eine frühere EMA-Studie ergab, dass Netzwerkfachleute KI am liebsten in den folgenden Bereichen des täglichen Netzwerkbetriebs einsetzen würden: Problemerkennung: 58 Prozent der Netzwerkteams wünschen sich, dass KI ihnen dabei hilft, Netzwerkprobleme proaktiv zu erkennen, bevor diese Auswirkungen auf das Geschäft haben. Dadurch können sie Ausfallzeiten und Dienstunterbrechungen reduzieren, was ein entscheidender Maßstab für den Erfolg von NetOps ist.

58 Prozent der Netzwerkteams wünschen sich, dass KI ihnen dabei hilft, Netzwerkprobleme proaktiv zu erkennen, bevor diese Auswirkungen auf das Geschäft haben. Dadurch können sie Ausfallzeiten und Dienstunterbrechungen reduzieren, was ein entscheidender Maßstab für den Erfolg von NetOps ist. Alarmmanagement: 53 Prozent der Netzwerkteams sind der Ansicht, dass KI den Prozess der Konfiguration von Alarmrichtlinien und Schwellenwerten optimieren kann und gleichzeitig den Alarm-Lärm reduziert sowie Alarme mit umsetzbaren Informationen anreichert.

53 Prozent der Netzwerkteams sind der Ansicht, dass KI den Prozess der Konfiguration von Alarmrichtlinien und Schwellenwerten optimieren kann und gleichzeitig den reduziert sowie Alarme mit umsetzbaren Informationen anreichert. Problemlösung: 51 Prozent der Netzwerkteams sind der Meinung, dass neuere agentische Funktionen von Tool-Anbietern Probleme beheben und Lösungen identifizieren können. KI kann diese Behebung als Vorschlag präsentieren oder automatisch ohne menschliches Zutun handeln.