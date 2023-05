Die Dateisysteme NFS und CIFS im Vergleich

NFS und CIFS sind die in NAS-Systemen am häufigsten verwendeten Dateisysteme. Diese Dateifreigabeprotokolle (File Sharing Protocols) ermöglichen es einem Client-System, Dateien und Verzeichnisse, die auf einem entfernten Server oder einem PC gespeichert sind, anzuzeigen und darauf zuzugreifen.

Sie bieten den Benutzern ein ähnliches Erlebnis, da sie die Dateidaten so nutzen, als wären sie lokal gespeichert. Die NFS- und CIFS-Protokolle sind in ähnlicher Weise auf der Client-Server-Programmierung aufgebaut, unterscheiden sich allerdings voneinander.

Microsoft hat CIFS als eine Open-Source-Version des SMB-Protokolls für Windows entwickelt. SMB wird von den meisten Unternehmensspeichersystemen weitgehend unterstützt. CIFS und SMB sind austauschbar, obwohl CIFS-Implementierungen von SMB in modernen Speichersystemen selten verwendet werden.

CIFS/SMB ist in der Regel auf Windows-Umgebungen beschränkt, was zum Teil daran liegt, dass die Anwendungen, die für diese Betriebssysteme entwickelt wurden, einen bestimmten Satz vorhersehbarer Dateisystemeigenschaften erwarten.

CIFS/SMB konzentrierte sich ursprünglich auf gemeinsam genutzte Datei- und Druckdienste und Anwendungen, die in kleinen LANs verwendet werden. Erst in der dritten Version des SMB-Protokolls fügte Microsoft Unterstützung für transparente Neuverbindungen hinzu.

Im Jahr 1989 veröffentlichte Sun die NFS-Protokollspezifikation als offenen Standard, der von der Internet Engineering Task Force (IETF) zur Verfügung gestellt wurde. Sun lizenzierte auch eine Referenzimplementierung des NFS- Quellcodes . Anbieter wie IBM schrieben ihre eigene NFS-basierte Version. NFSv2 war die erste Version, die außerhalb von Sun veröffentlicht wurde. Open-Source-Versionen von NFS erschienen zuerst in FreeBSD und später in Linux, das die vorherrschende NFS-Implementierung ist.

Geschichte von CIFS/SMB

CIFS hat seinen Ursprung im SMB-Protokoll, das in den frühen 1980er Jahren von IBM entwickelt wurde. Dieses Protokoll wurde in DOS, OS/2 und frühen Versionen von Windows verwendet, um die gemeinsame Nutzung von Dateien und Geräten in einem Netzwerk zu ermöglichen. Zu den Anbietern, die an Verbesserungen von SMB arbeiteten, gehörten Intel, 3Com und vor allem Microsoft.

In den 1990er Jahren führte Microsoft CIFS ein, um eine Version des SMB-Protokolls auf der Grundlage des Betriebssystems Windows NT zu beschreiben. Der Begriff CIFS wurde manchmal auch für alle Versionen des SMB-Protokolls und im weiteren Sinne für Windows File Services verwendet.