Windows 11 25H2: Wichtige Neuerungen im Überblick

Windows 11 Version 25H2 wird in der zweiten Jahreshälfte 2025 allgemein ausgerollt und setzt den Fokus klar auf Stabilität, verbesserte Sicherheitsmechanismen und ein konsistenteres Update-Management. Unternehmen und professionelle Anwender profitieren von längeren Support-Zyklen und neuen Verwaltungsfunktionen, die den Betrieb standardisierter IT-Umgebungen erleichtern.

Gemeinsamer Servicing Branch und Supportlaufzeiten Das Funktionsupdate auf 25H2 erfolgt über ein Enablement Package und erfordert lediglich einen Neustart. Da die Codebasis mit 24H2 identisch ist, entfällt ein komplettes Upgrade. Für Enterprise- und Education-Editionen gilt nach Veröffentlichung ein 36-monatiger Support, für Pro- und Home-Varianten 24 Monate. Durch den Shared Servicing Branch sinkt die Installationszeit deutlich, da Updates vorab in 24H2 integriert und nur per Schalter aktiviert werden.

Überarbeitetes Startmenü und erweiterte Personalisierung Das Startmenü bietet mehr Kontrolle über Struktur und Anzeige. Programme können in Listen-, Gitter- oder Kategorienansicht dargestellt werden, Ordnersymbole lassen sich dauerhaft einblenden. Häufig verwendete Anwendungen sowie Empfehlungen sind ein- oder ausblendbar. Einschränkungen bleiben aber bestehen, etwa bei der Umbenennung oder Neuanlage von Kategorien.

Phone Link und erweiterte Sperrbildschirm-Widgets Mit der Startmenü-Integration von Phone Link rückt die Verknüpfung von PC und Smartphone stärker in den Arbeitsalltag. Dateien können direkt übertragen, Nachrichten angezeigt und Geräte in bestehende Unternehmensprozesse eingebunden werden. Parallel erlaubt der Sperrbildschirm die Anzeige zusätzlicher Informationen wie Börsendaten oder Countdown-Zähler. Die Funktion Widgets entdecken unterstützt bei der Auswahl passender Inhalte. Abbildung 1: Die Verknüpfung mit Smartphones und Windows 11 wird mit Version 25H2 noch enger

Optimierte Energieverwaltung und erweiterte Diagnosefunktionen Ein neuer Mechanismus reduziert die CPU-Leistung im Leerlauf, verlängert die Akkulaufzeit und senkt den Energieverbrauch. Gleichzeitig werden bei Leistungseinbrüchen Diagnoseprotokolle automatisch erzeugt, die Administratoren zur Analyse nutzen können.

Automatisierte Selbstreparatur mit Quick Machine Recovery Eine der wichtigsten Neuerungen für den Betrieb ist Quick Machine Recovery. Wird ein System mehrfach nicht erfolgreich gestartet, versetzt es sich automatisch in die Wiederherstellungsumgebung, baut eine Netzwerkverbindung auf und sucht über Windows Update nach Korrekturpaketen. Über Intune oder lokale Richtlinien lässt sich festlegen, wie oft das System Neustarts versucht und welche Verbindungen genutzt werden dürfen. Auf diese Weise sinkt die Zahl manueller Eingriffe bei kritischen Ausfällen erheblich.

Administrator Protection als Ersatz für die Benutzerkontensteuerung Mit Version 25H2 ersetzt Microsoft teilweise die veraltete Benutzerkontensteuerung (UAC) durch die neue Administrator Protection. Dieser Mechanismus orientiert sich am Prinzip Least Privilege und gewährt administrative Rechte nur noch temporär und aufgabenbezogen. Statt dauerhafter Admin-Sitzungen werden Rechte dynamisch zugeteilt und nach Abschluss der Aktion sofort wieder entzogen. Abbildung 2: Windows Admin Protection soll privilegierte Zugriffe in Windows besser absichern. Die Authentifizierung erfolgt über Windows Hello, wahlweise mit Gesichtserkennung, Fingerabdruck oder PIN. Unternehmen profitieren zusätzlich von der Integration in Windows Hello for Business, das Public-Key-Infrastrukturen, Multifaktor-Authentifizierung und Single Sign-On unterstützt. Damit entfällt die bisherige Schwachstelle der UAC, die oft durch Token-Diebstahl oder Umgehungsmechanismen kompromittiert wurde. Ein weiterer Vorteil liegt in der strikten Trennung zwischen Benutzer- und Admin-Konten. Malware erhält dadurch keinen direkten Zugriff auf privilegierte Prozesse. In Kombination mit der Abkehr vom Kernel-Modus für Sicherheitslösungen, einer Konsequenz aus dem CrowdStrike-Vorfall 2024, stärkt Administrator Protection den Schutz kritischer Systemressourcen erheblich.

KI-Funktionen und Copilot+ Erweiterungen Auf Geräten mit NPU stehen neue KI-gestützte Funktionen bereit, darunter Bildbeschreibungen für Screenreader, Live-Untertitel mit Übersetzungen und erweiterte Aktionen in Click to Do. Eigene Wörter können nun ins Systemwörterbuch aufgenommen werden, wodurch branchenspezifische Terminologien besser unterstützt werden. Hinzu kommt die zukünftige, enge Integration verschiedener KI-Agenten direkt in die Taskleiste von Windows 11.

Einheitliche Steuerung von Updates mit der Orchestration Platform Mit der Orchestration Platform geht Microsoft einen Schritt weiter und versucht, das bislang fragmentierte Update-Ökosystem zu konsolidieren. Betriebssystem-Patches, Treiber, Microsoft-Store-Apps und Drittanwendungen sollen künftig über denselben Mechanismus verwaltet werden. Anbieter können ihre Anwendungen über Schnittstellen registrieren, Metadaten wie Versionen oder Neustartanforderungen bereitstellen und Updates in den zentralen Zyklus einbinden. Abbildung 3: Windows Update Orchestration Platform vereinheitlicht die Bereitstellung von Updates in Windows 11, auch für Drittanbieter. Die Plattform berücksichtigt Systemlast, Benutzeraktivität und Netzwerkauslastung, um Updates möglichst störungsfrei einzuplanen. Administratoren erhalten erweiterte Steuerungsmöglichkeiten, können Fristen und Ausnahmen definieren und haben Zugriff auf ein zentrales Log-System. Ein Praxisbeispiel ist die Verteilung sicherheitskritischer Updates in Behörden oder regulierten Branchen, wo Einhaltung von Zeitfenstern zwingend vorgeschrieben ist. Bisher mussten mehrere Systeme parallel ausgewertet werden, künftig liefert ein einheitliches Dashboard den Compliance-Status. Technisch ist die Plattform so ausgelegt, dass sie mit vorhandenen Tools wie WSUS, Intune oder Drittanbieter-Lösungen zusammenarbeitet. Über neue APIs lassen sich Automatisierungsskripte erweitern, um App-Updates ebenso granular zu steuern wie klassische Windows-Patches. Für Unternehmen bedeutet dies eine spürbare Entlastung, da die bisherige Vielzahl paralleler Updater entfällt und ein zentrales Management entsteht.