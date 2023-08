Was nach einer Exchange-Online-Migration zu beachten ist

Nach Abschluss der technischen Arbeiten für die Migration einer älteren Exchange Server-Plattform zu Exchange Online wird Ihre Arbeit fortgesetzt, allerdings auf andere Weise.

Während einige der Arbeiten, die mit der Wartung einer lokalen Plattform verbunden sind, nicht mehr relevant sind, wie zum Beispiel das Patchen von Sicherheitslücken, müssen Sie sich anpassen und lernen, wie Sie mit Backups, Security und Compliance umgehen. Als Administrator dieses Systems müssen Sie auch die Benutzer mit der neuen E-Mail-Plattform vertraut machen. Sie sollten auch darüber nachdenken, wie Sie Benutzer schulen, um die Anzahl der Helpdesk-Tickets zu reduzieren und Exchange Online optimieren, damit sich die Investition Ihres Unternehmens auszahlt.

Schritte nach der Exchange-Online-Migration

Sie haben die harte Arbeit des Umzugs Ihrer Exchange Server hinter sich gebracht. Es ist jedoch unerlässlich, den Prozess bis zum Ende zu verfolgen und zu überprüfen, ob alle Aspekte der Migration vollständig sind. Führen Sie Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass Exchange Online wie erwartet funktioniert. Das Exchange Admin Center liefert beispielsweise Statistiken über den E-Mail-Verkehr und gibt Aufschluss über bestimmte Konfigurationen, die Probleme verursachen können.

Schließen Sie den Dokumentationsteil ab und archivieren oder entsorgen Sie alle nicht benötigten Projektdaten. Dieses Projekt ist ein wertvoller Lernprozess, also nehmen Sie sich die Zeit, eine Analyse nach der Migration durchzuführen. Sehen Sie sich die Ziele an und messen Sie die Ergebnisse an den Erfolgskriterien, die Sie zu Beginn festgelegt haben. Die Analyse nach der Migration wird Ihnen zeigen, welche Lektionen Sie gelernt haben und in welchen Bereichen Sie Verbesserungen vornehmen können, um zukünftige Initiativen einfacher zu gestalten. Teilen Sie die Ergebnisse zudem mit den Projektbeteiligten.