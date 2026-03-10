Warum ist TypeScript die meistgenutzte Sprache auf GitHub?

Wenn Sie 100 Softwareentwickler bitten würden, die am schnellsten wachsende Programmiersprache auf GitHub im Jahr 2025 zu nennen, würden einige wahrscheinlich Python tippen, da diese Sprache in den Bereichen KI und Datenwissenschaft sehr beliebt ist. Laut dem Octoverse-Bericht vom Oktober 2025 von GitHub ist diese Vermutung jedoch falsch.

Während Python im Jahr 2025 eine der aktivsten Nutzergemeinschaften auf GitHub hatte, verzeichnete TypeScript die höchste Nutzungsrate und die meisten neuen Programmierer.

Was ist TypeScript? TypeScript ist eine Open-Source-Programmiersprache, die von Microsoft entwickelt wurde, um die Erstellung, Wartung und Skalierung komplexer JavaScript-Anwendungen zu vereinfachen. Technisch gesehen ist TypeScript eine Obermenge (Superset), die typisierte Syntax in einfaches JavaScript transpiliert – also konvertiert. Während des Erstellungsprozesses analysiert der TypeScript-Compiler die Codebasis, markiert typbezogene Fehler und gibt dann Standard-JavaScript aus, um die vollständige Kompatibilität mit dem breiteren Ökosystem der Anwendung sicherzustellen. Wichtige Erkenntnisse Laut GitHub war TypeScript im Jahr 2025 die am schnellsten wachsende Softwareentwicklungssprache. Dies ist die bedeutendste Veränderung in den Sprachtrends seit über einem Jahrzehnt. Die zunehmende Verwendung von TypeShift im Jahr 2025 wurde durch die Einführung von KI-gestützten Codierungs-Tools und einer wachsenden Anzahl von Entwicklungs-Frameworks, SDKs und IDEs vorangetrieben, die JavaScript standardmäßig mit TypeScript erweitern. Der dramatische Anstieg der TypeScript-Programmierer deutet darauf hin, dass KI nicht nur die Zeit für das Schreiben von Code verändert, sondern auch Einfluss darauf hat, welche Sprachen Entwickler verwenden, um KI-gestützte Codierung zuverlässiger zu machen. Die Untersuchung zeigt, dass KI-gestützte Entwicklungswerkzeuge in der Produktion deutlich besser funktionieren, wenn der Code, mit dem sie arbeiten, statisch typisiert ist. Im Wesentlichen erweitert TypeScript JavaScript um ein optionales statisches Typsystem, das Datentypdefinitionen verwendet, um dem Compiler mitzuteilen, welche Eigenschaften und Methoden ein Wert haben sollte. Der Compiler verwendet diese, um zu überprüfen, ob eine Codebasis die obligatorischen und optionalen Eigenschaften eines Objekts konsistent und korrekt angibt. Entwickler können Typdefinitionen manuell schreiben oder die Type Inferenz Engine von TypeScript verwenden, um Typen automatisch zu bestimmen. Typdefinitionen sind wichtig, da gemeinsam genutzte Typdefinitionen als durchsetzbare Verträge zwischen verschiedenen Teilen einer Softwareanwendung fungieren. Wenn ein Teil einer Anwendung gegen einen Vertrag verstößt, macht der TypeScript-Compiler sofort auf das Problem aufmerksam, und der zum Schreiben von TypeScript verwendete Editor hebt jede betroffene Verwendung in der Codebasis hervor, um die Auswirkungen des Verstoßes deutlich zu machen. Gemeinsam genutzte Typdefinitionen können als lebendige Dokumentation dienen, die mit der Weiterentwicklung der Codebasis auf dem neuesten Stand bleibt. TypeScript wird häufig von Unternehmenssoftwareteams, Cloud-nativen Entwicklungsorganisationen und Open-Source-Entwicklern verwendet. Der Quellcode ist unter der Apache 2.0-Lizenz auf GitHub öffentlich verfügbar. Im März 2025 kündigte Microsoft Pläne an, TypeScript einen neuen nativen TypeScript-Compiler zu geben, der in Rust geschrieben ist. Diese Änderung soll schnellere Typprüfungen ermöglichen, die Feedback-Schleifen für Entwickler verkürzen und eine genauere KI-gestützte Codierung ermöglichen. Da der neue Compiler ein direkter Ersatz für den aktuellen Compiler von TypeScript sein wird, können Unternehmen die Verbesserungen nutzen, ohne Code umschreiben oder die Verwendung von TypeScript ändern zu müssen.

Warum immer mehr Entwickler TypeScript verwenden JavaScript wurde ursprünglich als leichtgewichtige Skriptsprache für den Netscape Navigator-Browser entwickelt. Um JavaScript benutzerfreundlich zu gestalten, wurde die Skriptsprache für die Verwendung dynamischer Typen konzipiert. In einer dynamisch typisierten Sprache sind Variablen nicht im Voraus an bestimmte Typdefinitionen gebunden. Stattdessen werden Typdefinitionen durch den Wert bestimmt, den eine Variable zum Zeitpunkt der Programmausführung enthält. Im Jahr 1995 war die dynamische Typisierung sinnvoll, da JavaScript-Codeausschnitte in erster Linie zum Erstellen einfacher, interaktiver Webseitenkomponenten, sogenannter Widgets, verwendet wurden. Heute wird JavaScript jedoch zum Erstellen großer, verteilter Softwaresysteme verwendet, die oft Hunderte von Node.js-Microservices enthalten und über cloud-basierte APIs und komplexe Webanwendungs- oder Cloud-native Anwendungsarchitekturen verfügen. Da JavaScript-Anwendungen immer größer und komplexer geworden sind, erschwert die dynamische Typisierung es Entwicklern leider, strukturelle Fehler auf kostengünstige Weise zu identifizieren. Wenn ein Codierungsfehler frühzeitig entdeckt wird, kann er in der Regel sofort von dem Entwickler korrigiert werden, der ihn verursacht hat. Wenn das gleiche Problem jedoch während der Integrationstests, der Staging-Phase oder der Produktion entdeckt wird, erfordern Korrekturen oft koordinierte Änderungen, erneute Tests, erneute Bereitstellungen und sogar Rollbacks zu früheren Commits, Builds oder Releases. All dies kostet Zeit, die nicht Teil des ursprünglichen Plans war – und in der Softwareentwicklung wie im Leben gilt: Zeit ist Geld. TypeScript löst dieses Problem, indem es JavaScript um ein optionales statisches Typsystem erweitert. Typfehler frühzeitig im Entwicklungsprozess erkennen Eine der größten Stärken von TypeScript ist seine Fähigkeit, Typfehler frühzeitig im Entwicklungsprozess zu erkennen. Wenn ein Entwickler eine Funktion, ein Objekt oder einen API-Vertrag definiert, bewertet der TypeScript-Compiler, wie diese Definitionen im gesamten Projekt verwendet werden, und meldet Unstimmigkeiten sofort während der Kompilierung im Editor. Die statischen Typen, expliziten Verträge und die frühzeitige Validierung von TypeScript ermöglichen es Entwicklungspipelines, strukturelle Fehler frühzeitig zu erkennen und zu verhindern, dass ungültiger Code während Unit-Tests und in Staging-Umgebungen zu Fehlern führt. Das frühzeitige Feedback von TypeScript vermittelt Entwicklern ein klareres Verständnis davon, wie Daten durch die Codebasis fließen, trägt zur Verkürzung aufeinanderfolgender Feedback-Schleifen bei und verhindert, dass viele Fehler jemals in die Produktion gelangen. Verbesserung von Autocomplete und Refaktorierung IDEs verbessern Entwicklungs-Workflows, indem sie Autocomplete und Refaktorierungs-Tools für die spezifischen Sprachen und Frameworks anbieten, die ein Entwicklungsteam verwendet. Eine TypeScript-fähige IDE kann sowohl explizite als auch abgeleitete Typen für Variablen, Funktionen, Objekte und APIs untersuchen und genau bestimmen, welche Eigenschaften, Methoden und Werte an einem bestimmten Punkt im Programm gültig sind. Diese Fähigkeit ermöglicht es KI-Entwicklungs-Tools, Autovervollständigungsvorschläge zu liefern, die die tatsächliche Datenform widerspiegeln, anstatt sich auf Heuristiken oder partielle Typinferenz zu verlassen – wie es bei einfachen JavaScript-Editoren der Fall ist. Verbesserung der SDK-Interaktion mit Anwendungen von Drittanbietern. TypeScript verbessert die SDK-Interaktion mit Anwendungen von Drittanbietern, indem es Entwicklern starke Garantien zur Kompilierungszeit hinsichtlich der Verwendung externer APIs gibt. TypeScript kann jede API verstehen, für die Datentypdefinitionen existieren. Wenn Entwickler Code für ein SDK schreiben, das mit Typdefinitionen ausgeliefert wird, überprüft TypeScript jede Interaktion anhand der Typdefinitionen und gibt sofort eine Fehlermeldung aus, wenn die Interaktion gegen den Vertrag der API verstößt. Im Laufe der Zeit können Typüberprüfungen Integrationsfehler reduzieren und die Einführung und Wartung von Drittanbieterdiensten vereinfachen. Wenn Entwickler Typdefinitionen direkt in ihrem SDK anzeigen können, werden die Definitionen im Wesentlichen zu einer Art integrierter Dokumentation, die die Implementierung von Integrationen beschleunigt und deren Wartung sicherer macht. Verteilte JavaScript-Codebasen in großem Maßstab verwalten TypeScript kann Entwicklungsteams dabei unterstützen, große, verteilte JavaScript-Codebasen zu verwalten, indem es eine ansonsten lose Sammlung von Skripten und Diensten in ein System mit expliziten, durchsetzbaren Verträgen verwandelt. In einfachem JavaScript gibt es keine integrierte Möglichkeit, um zu garantieren, dass ein Modul, ein Microservice oder eine Frontend-Komponente tatsächlich die richtigen Daten an ein anderes sendet. Wenn eine Codebasis über Clients, Server, Node.js-Dienste und APIs von Drittanbietern hinweg wächst, kann das Fehlen einer Struktur dazu führen, dass eine kleine Änderung an einer Stelle leicht zu einer erheblichen Störung an einer anderen Stelle führt. TypeScript erweitert JavaScript um statische Typen, sodass Objektformen, Funktionssignaturen und API-Verträge an einer Stelle definiert und überall dort validiert werden können, wo sie verwendet werden. In großem Maßstab kann sich dies in mehrfacher Hinsicht auszahlen: Verteilte Teams können gleichzeitig an Code arbeiten. Die Typdefinitionen von TypeScript schaffen einen gemeinsamen Vertrag zwischen verschiedenen Teilen einer JavaScript-Anwendung. Dadurch können verteilte Teams unabhängig voneinander an verschiedenen Codierungsaufgaben arbeiten und sich auf das Typsystem verlassen, um Konsistenz zu gewährleisten.

Teams können Typdefinitionen als Dokumentation verwenden. Neue oder wechselnde Teammitglieder können anhand der Typdefinitionen genau erfahren, was jeder Dienst, jedes Modul oder jede Komponente erwartet und zurückgibt, ohne den Code rückentwickeln oder Dokumentation von Drittanbietern suchen zu müssen.

TypeScript ermöglicht eine sicherere Refaktorisierung in großem Maßstab. Wenn ein Team eine gemeinsame Schnittstelle oder ein Datenmodell ändert, können andere Teams sofort erkennen, ob die Änderung eine bestehende Abhängigkeit beeinträchtigt.

TypeScript kann die Verwendung über gemeinsame Pakete und Dienste hinweg verfolgen, die dieselben Typdefinitionen verwenden. Auf diese Weise kann genau festgestellt werden, wo der Code bei einer Vertragsänderung fehlerhaft ist.

TypeScript kann dazu beitragen, Inkompatibilitäten zwischen Diensten und Client-Anwendungen zu reduzieren, indem es konsistente API-Verträge auf Client- und Serverseite sicherstellt.

Die statischen Typen, expliziten Verträge und frühzeitige Validierung von TypeScript ermöglichen es automatisierten Pipelines, strukturelle Fehler frühzeitig zu erkennen und zu verhindern, dass ungültiger Code in spätere Phasen der Bereitstellung gelangt.