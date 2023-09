Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Haskell und PureScript

Das Vertrauen auf unveränderliche Datenstrukturen ist ein Schlüsselaspekt der funktionalen Programmierung. Durch die Definition von Variablen zu Beginn zielen Programmiersprachen wie Haskell und PureScript darauf ab, Entwicklern beim Schreiben von fehlerfreiem Code zu unterstützen, insbesondere in Produktionssystemen und in der Forschung.

Dieser Artikel untersucht die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen PureScript und Haskell, um Entwicklern zu helfen, die Arten von Projekten zu erkennen, für die jede Sprache am besten geeignet ist.

Haskell: Ein praktischer Ansatz für komplexe Programmierung

Haskell ist eine Open-Source-Programmiersprache, die eine große Auswahl an Paketen enthält, die über öffentliche Paketserver verfügbar sind. Haskell verfügt über ein statisches Typisierungssystem, bietet eine prägnante Syntax und ist in der Lage, Fehler bereits beim Kompilieren zu erkennen.

Ein besonders attraktiver Aspekt von Haskell ist die Einbeziehung von Programmierkonzepten wie Unveränderlichkeit, Lazy Evaluations (bequeme oder faule Auswertungen) und strikte Typen. Haskell legt auch großen Wert auf Monaden und Monad Transformers (Monadentransformatoren), mit denen Entwickler Berechnungen als eine Abfolge von Schritten beschreiben können.

Ein weiteres einzigartiges Merkmal von Haskell ist, dass es auch eine bequeme Sprache ist. Mit einer Technik, die als Lazy Evaluation bezeichnet wird, warten Haskell-Programme so lange wie möglich, um die Funktionen aufzurufen und die Werte zu extrahieren, die zur Auswertung eines Ausdrucks erforderlich sind. Das bedeutet, dass Haskell in der Regel erst dann Operationen ausführt oder Typen berechnet, wenn dies erforderlich ist, um ein Ergebnis anzuzeigen, und Programmierern die Möglichkeit bietet, Kontrollstrukturen wie if-then-else zu schreiben.

Entwickler können ihren Programmen explizite Anweisungen geben, bestimmte Aktionen auszuführen, indem sie reine Funktionen zusammen mit unveränderlichen Daten anwenden und zusammensetzen – in Haskell sind Datenstrukturen standardmäßig unveränderlich. Haskell vereinfacht auch die Erstellung von sauberen und einfachen Abstraktionen und ermöglicht es Entwicklern, deklarativen Code zu erstellen.

Das strenge Typsystem von Haskell erfordert zwar etwas mehr Entwicklungserfahrung, aber es ist ausdrucksstark und enthält eine schlanke, elegante Syntax zur Beschreibung von Funktionen. Wenn sich die Codebasis kompilieren lässt, können Programmierer relativ sicher sein, dass die Software ohne Fehler läuft. Der Glasgow Haskell Compiler bietet Entwicklern, die diese Sprache verwenden, außerdem Zugriff auf einen leistungsstarken parallelen Garbage Collector und eine leichtgewichtige Parallelitätsbibliothek, die mit leicht zugänglichen Primitiven und Abstraktionen ausgestattet ist.

Die Programmierung von Operationen in Haskell beruht jedoch oft auf einem hohen Maß an funktionalem Denken und Mathematik, was für neue Programmierer oder solche, die keine Erfahrung mit komplexer rechnergestützter Programmierung haben, eine steile Lernkurve darstellen kann. Die Sprache legt viele zugrunde liegende Details offen, die den meisten Entwicklern sonst als abstrahierter Code für die Implementierung der Bibliothek verborgen bleiben würden.