Warum NIS2 Zugriffskontrollen in den Fokus rückt

Die Zeit der Vorbereitung und Übergangsfristen ist vorbei. Im Dezember 2025 ist das Gesetz zur Umsetzung von NIS2 in Kraft getreten. Ab sofort wird die EU-Richtlinie zur Stärkung der Cybersicherheit in Deutschland verbindlich durchgesetzt. Für betroffene Unternehmen bedeutet das bei Nichteinhaltung Sanktionen, persönliche Haftung der Geschäftsleitung und behördliche Kontrollen. Bei Verstößen drohen Geldbußen von bis zu zehn Millionen Euro oder zwei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

NIS2 (Network and Information Systems Directive 2) verlangt nicht nur Sicherheitsmaßnahmen und Dokumentation, sondern auch durchsetzbare Kontrolle. Unternehmen müssen jederzeit belegen können: Wer hat Zugriff auf welche Systeme? Auf welcher Grundlage wurden Berechtigungen vergeben? Wie werden Vorfälle erkannt und gemeldet? Wie ist die organisatorische Verantwortung geregelt? Die Anforderungen, die Durchsetzbarkeit und die möglichen Strafen haben sich gegenüber der Vorgängerrichtlinie NIS-1 deutlich verschärft.

Rund 30.000 Unternehmen müssen handeln Ungleich größer ist auch der Kreis der Betroffenen. NIS 1 richtete sich primär an Betreiber kritischer Infrastrukturen (KRITIS) sowie einige digitale Dienstleister. NIS2 erweitert den Geltungsbereich auf zahlreiche weitere Sektoren. Dazu zählen unter anderem das verarbeitende Gewerbe, Lebensmittel- und Chemieindustrie oder Post- und Kurierdienste. Unter NIS-1 fielen in Deutschland unter 5.000 Unternehmen. Schätzungen gehen davon aus, dass mit NIS2 nun etwa 25.000 neu dazukommen. Das sind insgesamt etwa 30.000 Unternehmen. Da die Regelung schon ab 50 Mitarbeitern und zehn Millionen Euro Jahresumsatz greift, ist erstmals auch der Mittelstand massiv betroffen.

Erschwerte Bedingungen für den Mittelstand Dabei ist die Umsetzung für mittelständische Unternehmen besonders schwierig. Sie haben begrenzte Ressourcen. Nicht alle von ihnen verfügen über etablierte Sicherheitsstrukturen und eigene IT-Security-Teams. Entsprechend groß ist die Unsicherheit, welche technischen Maßnahmen erforderlich sind und wie sie sich wirtschaftlich realisieren lassen. Denn um regelkonform zu sein, reicht es nicht, Sicherheitsrichtlinien einzuführen. Sie müssen auch unternehmensweit und in allen internen Prozessen technisch durchgesetzt werden. Und das geht nur mit ganzheitlichen, skalierbaren Lösungen speziell für den Mittelstand. Das erklärt, warum die eigentlich dringende Umsetzung noch hinterherhinkt. Laut der Studie Cybersicherheit in Zahlen hatten 2025 erst 12 Prozent der betroffenen Unternehmen die NIS2-Anforderungen vollständig umgesetzt. Ein Viertel steht nach eigener Aussage noch ganz am Anfang. Ebenso gravierend: Mehr als die Hälfte hat nicht überprüft, ob die eigene Organisation überhaupt unter die Richtlinie fällt. Diese Wissenslücke ist problematisch, denn Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Die Pflicht zur Selbsteinschätzung liegt bei den Betroffenen selbst, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) informiert nicht aktiv. Wer zu spät reagiert, riskiert Bußgelder.

Warum digitale Identitäten zum Dreh- und Angelpunkt werden Netzwerke, Firewalls und Perimeter-Schutz: So sahen klassische Sicherheitsmodelle aus. Doch das funktioniert nicht mehr in hybriden IT-Landschaften mit Cloud-Diensten, Homeoffice, mobilen Endgeräten und externen Dienstleistern. Interne Systeme können nicht von vornherein als sicher gelten, sämtliche Aktionen müssen nach dem Zero-Trust-Prinzip kontinuierlich überprüft werden. Dieser Wandel zeigt sich auch in den Anforderungen, die NIS2 stellt. Die Aufsichtsbehörden erwarten unter anderem: Systeme, die Zugriffsrechte automatisch durchsetzen und Rollen transparent zuordnen

Eine Zugriffskontrolle, die nur Rechte vergibt, die der Nutzer für seine Tätigkeit zwingend benötigt.

Mechanismen, die Berechtigungen zeitlich und funktional begrenzen

Die automatisierte Erfassung und Protokollierung aller sicherheitsrelevanten Ereignisse. Diese Anforderungen lassen sich nicht zuverlässig erfüllen ohne ein professionelles Identity und Access Management (IAM). Die Identität wird dabei zum zentralen Steuerpunkt des Sicherheitskonzepts: Jeder Zugriff und jede Aktion sind an eine verifizierte Identität geknüpft. Und diese Identität wird kontextabhängig bewertet, also je nach Rolle, Attribut und konkretem Risiko.

Fragmentierung und Zombie-Accounts als Sicherheitsrisiko Eine der größten Hürden auf diesem Weg ist die über Jahre gewachsene Fragmentierung der IT-Landschaft. Das gilt gerade auch im Mittelstand. Unternehmen arbeiten mit zahlreichen verschiedenen Tools und Schnittstellen. Jede Anwendung verwaltet Identitätsinformationen eigenständig, mit unterschiedlichen Datenständen. Dazu kommen vielerorts strukturelle Defizite: Accounts werden nach Projektende nicht gelöscht. Externe erhalten Dauerzugriff statt zeitlich begrenzter Berechtigungen. Passwörter werden im Team geteilt. Offboarding-Prozesse existieren nur auf dem Papier. In fragmentierten Sicherheitsstrukturen ist es schwer zu überblicken, wer worauf Zugriff hat. Mit NIS2 wird aber genau das zum Haftungsrisiko. Deshalb ist ein einheitliches, intelligentes IAM, das sämtliche Rollen und Identitäten orchestriert, so wichtig. Künstliche Intelligenz ist dabei ein wichtiges Instrument. Durch Erkennung von Anomalien, risikobasierte Authentifizierung oder Verhaltensbiometrie kann sie helfen, verdächtige Muster früh aufzuspüren und Angriffe abzuwehren. „Die Kontrolle über eigene digitale Prozesse, Identitäten und Daten wird zum strategischen Faktor – nicht nur für Staaten, sondern auch für Unternehmen. Organisationen, die in europäische, datenschutzkonforme Technologien investieren, positionieren sich langfristig unabhängiger von außereuropäischen Anbietern.“ Ismet Koyun, Kobil

Zentrale Plattform statt Einzellösungen Ein integriertes IAM löst viele, aber nicht alle Probleme. Denn es deckt nicht alle sicherheitsrelevanten Prozesse ab. Noch einen Schritt weiter gehen plattformorientierte Sicherheitsansätze. Die Plattform bündelt sämtliche Prozesse und Anwendungen in einer durchgängigen Struktur: Authentifizierung, Protokollierung, mobile Sicherheit und Drittparteizugriffe, aber auch Kommunikationskanäle, Freigaben und andere digitale Workflows. Alles wird zentralisiert überwacht und gesteuert. Der Vorteil: Sicherheitsrichtlinien werden nur einmal zentral definiert und dann durchgängig durchgesetzt. Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Funktionen werden automatisch berücksichtigt. Die Plattform wird damit zur Single Source of Truth für die unternehmens- und prozessübergreifende Zugriffskontrolle. Das reduziert Komplexität und Fehlerquellen. Und es senkt mittelfristig auch Betriebskosten, indem es einzelne Silolösungen, Tools und Anwendungen überflüssig macht.