Von VMs zu Containern: Ressourcen sparen und schnell deployen

Container sind für VMs das, was VMs für physische Server waren – eine Neuerung in Bezug auf Größe, Geschwindigkeit und Flexibilität. Sich auf konzeptioneller Ebene mit Containern vertraut zu machen, zahlt sich in vielerlei Hinsicht aus.

Zwar gibt es nach wie vor Anwendungsfälle für VMs, doch Container und Containerplattformen wie Docker setzen sich verstärkt als Standard für die Erstellung und Bereitstellung von Anwendungen durch. Dies liegt an ihrer Skalierbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Portabilität.

Vorteile von Containern gegenüber VMs Zu den Vorteilen von Containern gegenüber VMs gehören die folgenden: Geschwindigkeit: Die Bereitstellung eines Containers aus einem Container-Image dauert nur wenige Sekunden. Container werden auf dem Host als Prozess ausgeführt, und auf einem einzigen Host können viele Container laufen. Dieser Prozess enthält alles, was der Container zum Funktionieren benötigt. Die Bereitstellung einer Nginx-Instanz benötigt beispielsweise weniger als 200 Megabyte für das Image und der Speicherverbrauch wird in Megabyte statt in Gigabyte gemessen.

Steigern Sie die Effizienz von Cloud-Anwendungen mit Docker Der Übergang zu Docker ist ein Schritt hin zu einer dynamischen Bereitstellung von Applikationen, die stärker anwendungsorientiert ist als der schwerfällige Ansatz von VMs. Dabei wird die Anwendung von der Hardware entkoppelt. Die Docker-Containerplattform nutzt die Vorteile von Containern und verbessert gleichzeitig deren Effizienz. So erfordert die Bereitstellung einer neuen Version einer Docker-Anwendung beispielsweise nur einen einzigen Befehl. Es ist nicht erforderlich, die Umgebung über Skripte, Bereitstellungs-Tools oder manuell zu aktualisieren. Bereitstellung und Upgrades beschleunigen Bei einer VM müssen Sie diese manuell aktualisieren oder neu bereitstellen. Upgrades können fehlschlagen und VMs müssen neu erstellt oder aus einem Backup wiederhergestellt werden, was Zeit und Ressourcen kostet. Wenn ein Container nicht korrekt bereitgestellt werden kann, löschen Sie ihn und laden Sie einfach ein neues Container-Image herunter. In diesem Fall dauert der Austausch nur Sekunden, im Gegensatz zu Stunden für das Troubleshooting oder Wiederherstellung. Es ergibt keinen Sinn, zu versuchen, den Container zu reparieren; starten Sie einfach innerhalb von Sekunden einen neuen, wenn es sich um stateless Services handelt. Bei stateful Containern wie etwa Datenbanken müssen Sie Backups, Persistenz und Wiederherstellungsstrategien berücksichtigen. Steuerung vereinfachen Eine in eigenständigen Host-Umgebungen wenig genutzte Funktion ist der Docker-Compose-Parameter. Damit kann ein gesamter Anwendungs-Stack, zum Beispiel Datenbank- und Anwendungsserver, alle Informationen für die Anwendung in einer YAML-Datei speichern und verwalten. Mit Docker Compose können Benutzer außerdem einen gesamten Stack mit einem einzigen Befehl stoppen und starten oder Optionen für den Autostart der Container festlegen. Um einen Stack zu starten, verwenden Sie docker compose up. Um einen Stack zu stoppen, verwenden Sie docker compose down. Mit docker compose pull wird die YAML-Konfigurationsdatei gelesen, um sicherzustellen, dass der Stack die neuesten verfügbaren Images verwendet. Im Gegensatz dazu ist die Bereitstellung neuer VMs oder die Aktualisierung von Images eine langwierige Angelegenheit. Docker beseitigt diese Infrastrukturanforderungen und senkt so die Betriebskosten. Docker Compose hat sich nicht nur für lokale Tests bewährt, sondern wird zunehmend genutzt, um komplette Entwicklungsumgebungen remote bereitzustellen. Entwickler können damit mit einem einzigen Befehl Datenbanken, Services und Anwendungen konsistent starten: unabhängig davon, wo sie arbeiten. Das erleichtert verteilte Teams die Zusammenarbeit und reduziert Setup-Aufwand erheblich. Zudem lassen sich mit Compose auch Staging-Umgebungen schnell replizieren. Speicherplatz reduzieren Was passiert, wenn ein neu bereitgestelltes Image ein Problem enthält? Das Herunterladen der vorherigen Version des Containers ist so einfach wie das Anhalten des fehlerhaften Containers und das Neustarten mit der vorherigen Containerinstanz. Diese Images sind so leichtgewichtig, dass Administratoren mehrere Kopien speichern können, ohne viel Speicherplatz zu beanspruchen.