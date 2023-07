Docker-Container ab DSM 7.2 mit neuem Tool verwalten

Container sind in vielen Netzwerken kaum mehr wegzudenken, da sie Workloads über einfache Wege auf verschiedene Instanzen verteilen kann. Es stehen in Container-Repositorys dazu zahlreiche Images zur Verfügung, mit denen sich Container schnell und einfach bereitstellen lassen. Bisher kam dazu die App Docker zum Einsatz. Ab DSM 7.2 steht auf NAS-Systemen der Container Manager von Synology zur Verfügung. Die Installation erfolgt über das Paketzentrum.

Für den Betrieb von Containern auf einem Synology-NAS-System wird aus dem Paketzentrum daher zunächst der Synology Container Manager installiert. Wenn zuvor bereits Docker auf dem NAS vorhanden war, übernimmt der Synology Container Manager die hier betriebenen Container. Es ist aber sinnvoll die Einstellungen zu überprüfen und die Container zu testen. Nach dem Start des Container Managers ist bei Überblick zunächst zu sehen, ob der Container-Dienst funktioniert. Außerdem erscheint hier eine Zusammenfassung aller vorhandenen Container und der Images. Im unterem Bereich des Fensters zeigt der Container Manager die aktuelle Auslastung der CPU , des Arbeitspeichers und auch der Netzwerkadapter an.

Nach dem Aufrufen des Menüpunkts sind an dieser Stelle die Images zu finden, die in der Registry zur Verfügung stehen. Bei Image sind im Container Manager wiederum die Images aufgeführt, die bereits auf das NAS heruntergeladen wurden.

Im Bereich Image lassen sich zudem mit Aktion Images auch aus URLs importieren oder für den Einsatz auf anderen Container-Hosts auch exportieren. Mit Ausführen lassen sich einzelne Images direkt als Container bereitstellen. Die Schaltfläche Details zeigt Informationen zum jeweiligen Image an, zum Beispiel Version, Größe, Quell-Registry, verwendete Ports und verwendete Volumes . Wenn sich mit der Zeit viele Images angesammelt haben, die nicht benötigt werden, lassen sich diese mit Nicht verwendete Images entfernen vom NAS löschen. Das gibt auch Speicherplatz auf dem NAS frei.

Danach ist das Image bei Image im Container Manager zu finden. Hier sind auch alle anderen Images zu finden. Wenn für ein Image eine neue Version zur Verfügung steht, zeigt das der Container Manager auch bei Image an. Über den Link Update verfügbar kann das jeweilige Image aktualisiert werden.

Um Container zu erstellen, müssen zunächst Images auf das NAS heruntergeladen werden. Das erfolgt im Container Manager bei Registrierung . Über das Suchfeld oben rechts lässt sich nach spezifischen Images suchen. Nach dem Anklicken eines Images, kann dieses mit Download heruntergeladen werden. Der Download kann in bestimmten Versionen erfolgen, oder durch die Auswahl von latest als aktuelle Version.

Für einen Container lassen sich die zur Verfügung gestellten Ressourcen beschränken, damit ein Container nicht die komplette CPU und den kompletten Arbeitsspeicher des NAS auslasten kann. Außerdem lassen sich an dieser Stelle auch Webdienste auf einem Container bereitstellen.

Images lassen sich direkt als Container bereitstellen, oder es werden neue Container auf Basis eines Images erstellt. Um ein Image als Container zu starten, wird dieses bei Image angeklickt und mit Ausführen gestartet. Im neuen Fenster erfolgt die Konfiguration zum Start. Dazu wird das Image ausgewählt und die Version und der Name des Containers angegeben.

Container mit dem Container Manager verwalten

Wenn der Assistent abgeschlossen ist, stellt Container Manager den Container auf dem NAS zur Verfügung. Ob der Container funktioniert, ist wiederum bei Container im Container Manager zu sehen. Nach dem Anklicken eines Containers lassen sich dessen Einstellungen mit Details überprüfen. Hier sind auch die Netzwerkeinstellungen des Containers zu finden.

In den Details können bei Statistik die Auslastung des Containers und des NAS überprüft werden. Unter Protokoll lassen sich die einzelnen Aktionen anzeigen, die im Container durchgeführt wurden. Der Menüpunkt Einstellungen bietet die Möglichkeit Anpassungen am Container vorzunehmen. Für die meisten Einstellungen muss der Container beendet werden. Das erfolgt im Container Manager bei Container über Aktion -> Stopp. An dieser Stelle lassen sich weitere Aktionen für den Container durchführen, zum Beispiel der Neustart oder das Exportieren. Mit Terminal öffnen lässt sich das Teminal im Container öffnen, um direkt Aktionen innerhalb des Containers vorzunehmen. Über das Kontextmenü des Containers stehen die Befehle ebenfalls zur Verfügung.