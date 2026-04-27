UCaaS: KI-Funktionen erfordern Compliance-Maßnahmen

Die meisten Unternehmen haben mittlerweile eine Form von Unified Communications as a Service (UCaaS) eingeführt und ihre Mitarbeiter darin geschult, die Anwendungen zur Steigerung ihrer Produktivität zu nutzen. Mit dem Aufkommen von KI steigen heute die Erwartungen der Mitarbeiter an UCaaS. Die Erfüllung dieser Anforderungen untermauert die Entscheidung, in KI zu investieren, und beschleunigt gleichzeitig die Innovationsroadmap für UCaaS. Doch man darf nicht vergessen: Innovation findet nicht im Vakuum statt.

Technologieführer mögen das Versprechen der KI begrüßen, doch Führungskräfte in der Wirtschaft müssen sich mit anderen Realitäten auseinandersetzen, die mit transformativen Veränderungen einhergehen. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist besonders herausfordernd, da das rasante Tempo des Wandels durch KI die Erwartung weckt, Innovationen schneller voranzutreiben, um Wettbewerbsvorteile zu sichern. Es geht hierbei nicht nur um die Vermeidung von Bußgeldern, sondern auch um den Aufbau von digitalem Vertrauen (Digital Trust) bei Kunden und Partnern.

Auf geschäftlicher Ebene ist dies nachvollziehbar, doch in regulierten Märkten wie dem Finanz- oder Gesundheitswesen kann die Einhaltung von Vorschriften ein Hindernis darstellen. Mit UCaaS erweitert KI die Möglichkeiten für Kommunikation und Automatisierung – nicht nur für Arbeitsabläufe, sondern auch für die Compliance.

Compliance ist für alle Unternehmen kostspielig. Wenn KI die Kosten für die Governance überschaubarer macht, wird ihr Anwendungsfall noch überzeugender.

Compliance-Verantwortliche müssen jedoch Vertrauen in KI setzen, da die Anforderungen in diesem Bereich sehr komplex sind und KI hier noch wenig Erfahrung vorweisen kann. Im Folgenden werden vier Ansätze vorgestellt, die Führungskräfte aus Wirtschaft, Technologie und Compliance berücksichtigen sollten, wenn sie KI einsetzen, um Compliance und Innovation mit UCaaS in Einklang zu bringen.

1. Menschliche Kontrolle (Human in the Loop) Dieses Prinzip bildet die Grundlage für die meisten Anwendungsfälle der KI. Human in the Loop adressiert insbesondere die Risiken, die durch Fehlentscheidungen automatisierter Systeme entstehen. Folgende Aspekte sind dabei besonders relevant: KI-Systeme sind nicht vollständig deterministisch und können fehlerhafte Ergebnisse liefern.

Die regulatorische Verantwortung bleibt immer beim Unternehmen.

Kritische Entscheidungen erfordern menschliche Freigabeprozesse.

Sensible Inhalte wie Kundendaten benötigen zusätzliche Kontrollinstanzen. Die damit verbundenen Technologien sind noch nicht ausgereift genug, um ihnen die Automatisierung von Aufgaben zu überlassen, die über einfache oder routinemäßige Tätigkeiten hinausgehen. Im Bereich der Compliance steht besonders viel auf dem Spiel, da regulierte Branchen für bestimmte Ergebnisse verantwortlich sind und zudem die finanziellen Auswirkungen von Strafen und Bußgeldern abschätzen müssen. Die Sprache der Vorschriften ist komplex und branchenspezifisch. Die meisten großen Sprachmodelle müssen auf dieser Ebene erst noch trainiert werden. Automatisierung bringt zwar weiterhin einen Mehrwert, doch die Einbindung von Menschen sollte als notwendige Ebene betrachtet werden, um eine konforme Kommunikation am Arbeitsplatz sicherzustellen. Gerade bei der automatisierten Zusammenfassung vertraulicher Kundengespräche ist eine menschliche Endkontrolle unerlässlich. Nur so lassen sich Fehlinterpretationen rechtlich bindender Aussagen verhindern.

2. KI-Ergebnisse hinterfragen Automatisierung ist hilfreich, um hohe Kommunikationsvolumina in UCaaS-Umgebungen zu bewältigen. Gleichzeitig entstehen jedoch auch neue Risiken durch fehlerhafte oder nicht nachvollziehbare KI-Entscheidungen. Unternehmen sollten deshalb folgende Prüfmechanismen etablieren: Validierung von KI-Ergebnissen durch Stichproben oder das Vier-Augen-Prinzip,

Einsatz von Monitoring-Tools zur Erkennung von Anomalien,

Dokumentation von Entscheidungsprozessen für Audits sowie

Schulung von Mitarbeitern im Umgang mit KI-Ausgaben. Selbst unter Routinebedingungen ist KI anfällig für Halluzinationen, Fehlalarme und falsche Schlussfolgerungen. Hinzu kommt ein Mangel an Transparenz und Erklärbarkeit, der auch als Black Box bezeichnet wird. Es sollte klar sein, warum Vertrauen in die KI erst verdient werden muss. Um die Anforderungen an die Erklärbarkeit (Explainability) zu erfüllen, sollten Unternehmen Protokolle implementieren, die dokumentieren, wie KI-Entscheidungen zustande gekommen sind.

3. Datenhoheit und Compliance by Design Dieser Ansatz gewinnt insbesondere in regulierten Märkten zunehmend an Bedeutung. Von Anfang an müssen Compliance-Anforderungen in UCaaS- und KI-Plattformen integriert werden. Wichtige technische und organisatorische Maßnahmen sind: Integration von Compliance-Funktionen in die Architektur (Compliance by Design),

Nutzung von Verschlüsselungstechnologien wie BYOK (Bring Your Own Key/Encryption),

Umsetzung von Datenklassifizierung und Zugriffskontrollen sowie

Einsatz von lokalen oder hybriden Cloud-Modellen zur Wahrung der Datenhoheit. Vor der Zeit der Cloud waren die Compliance-Anforderungen weniger streng und konnten nach der Bereitstellung nachträglich integriert werden. Da die Cloud mittlerweile das vorherrschende Bereitstellungsmodell ist und KI alle Arten von Daten – einschließlich Kommunikationsdaten – wertvoller macht, ist die Einhaltung der Compliance-Vorgaben eine größere Herausforderung. Früher waren Compliance-Anforderungen oft nachgelagert. Heute, im Zeitalter von Cloud Computing und KI-gestützten Analysen, müssen sie jedoch integraler Bestandteil der Plattform sein. KI fördert den Ausgleich zwischen Compliance und Innovation im Bereich UCaaS. Diese Plattformen müssen von Grund auf Compliance-Funktionen integrieren. Erforderlich sind eine kontinuierliche Überwachung und die Gewährleistung der Datenhoheit. Das Interesse an privaten und hybriden Cloud-Modellen steigt, insbesondere in der EU. Hintergrund sind regulatorische Anforderungen sowie Unsicherheiten bei der Datenverarbeitung außerhalb europäischer Rechtsräume. Zusätzlich erhöhen weitere Faktoren die Komplexität: Anforderungen an Green IT und nachhaltige IT-Betriebe,

Zero-Trust-Architekturen für Netzwerk- und Zugriffssicherheit,

Schutz vor Deepfakes und KI-gestützten Betrugsversuchen.

4. Regulatorische Anforderungen frühzeitig berücksichtigen Die Balance zwischen Innovation und Compliance ist eine strategische Daueraufgabe. Sie erfordert proaktive Planung statt reaktiver Anpassung. Zentrale regulatorische Rahmenwerke in der EU umfassen: EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für personenbezogene Daten,

KI-Verordnung ( EU AI Act) zur Klassifizierung von KI-Risiken,

Digital Operational Resilience Act (DORA) für Finanzunternehmen.

NIS2-Richtlinie zur Stärkung der Cybersicherheit Die NIS2-Richtlinie stellt erheblich höhere Anforderungen an die Netz- und Informationssicherheit. Unternehmen sind demnach unter anderem zu systematischem Risikomanagement, Meldepflichten bei Sicherheitsvorfällen und zur Absicherung der Lieferkette verpflichtet. Für UCaaS bedeutet dies, dass sowohl Plattformanbieter als auch integrierte KI-Funktionen in umfassende Sicherheits- und Compliance-Konzepte eingebunden werden müssen. Der EU AI Act klassifiziert KI-Systeme nach Risikostufen. Anwendungen mit hohem Risiko unterliegen strengen Anforderungen an Dokumentation, Transparenz und Risikomanagement. UCaaS-Funktionen wie Stimmungs- oder Emotionserkennung können darunterfallen. Im Vergleich dazu ist die Regulierung in den USA fragmentierter und weniger umfassend. Unabhängig vom Markt erfordert KI ein gewisses Maß an Regulierung. Das Ziel besteht nicht in der Einschränkung von Innovation, sondern in deren sicheren und vertrauenswürdigen Nutzung.