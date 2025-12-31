Deepfakes: Das können Sie gegen KI-Identitätsdiebstahl tun

Im Jahr 2024 verlor ein Ingenieurbüro aus Hongkong Millionen von Dollar, nachdem Mitarbeiter an einem scheinbar routinemäßigen Zoom-Call teilgenommen hatten, an dem der in Großbritannien ansässige CFO des Unternehmens und mehrere Kollegen aus dem Büro in Hongkong beteiligt waren. Die Führungsperson auf dem Bildschirm sah authentisch aus, klang natürlich und erteilte dringende Anweisungen für eine Finanztransaktion. Es gab nur ein Problem – es handelte sich um einen Deepfake.

Dieser Vorfall kostete das britische Ingenieurbüro Arup 25,6 Millionen Dollar. Seitdem gab es zahlreiche weitere solcher Vorfälle. Im Februar 2025 verwendeten italienische Betrüger KI-Stimmenklonung, um Verteidigungsminister Guido Crosetto zu imitieren und betrogen erfolgreich den Geschäftsmann Massimo Moratti, bevor die Behörden die Gelder zurückbekamen. Der CrowdStrike 2025 Global Threat Report dokumentierte einen Anstieg von Voice-Phishing-Angriffen um 442 Prozent zwischen der ersten und zweiten Hälfte des Jahres 2024. DeepStrike berichtete, dass die durchschnittlichen Kosten pro Deepfake-Vorfall für Unternehmen im Jahr 2024 bei etwa 500.000 US-Dollar lagen.

Mit der stetigen Verbesserung der KI-Video- und Audiofähigkeiten nimmt auch die Raffinesse von Deepfakes zu, und damit steigen auch die Risiken für Unternehmen. Die Risikominderung dreht sich nicht um KI-Governance, sondern um das Verständnis des Angriffsvektors.

„Hierbei handelt es sich um Angriffe, nicht um Bestandteile eines KI-Governance-Rahmenwerks, das regelt, wie eine Organisation ihre eigenen KI-Systeme entwirft und implementiert“, erklärt Ira Winkler, Chief Information Security Officer und Vice President bei CYE und ehemaliger Chief Security Architect bei Walmart. „Deepfake-Imitation ist ein Angriffsvektor, und zu seiner Abwehr ist ein mehrstufiger Ansatz erforderlich.“

Warum diese Bedrohung zuerst die Führungsriege betrifft Die Geschäftsleitung und andere Führungskräfte sind seit langem ein primäres Ziel für Cyberangriffe. In der Vor-KI-Ära war Business E-Mail Compromise (BEC) ein häufiger Angriff und ist auch heute noch eine beliebte Methode, die eine lukrative Gelegenheit ausnutzt. In der KI-Ära ist die Führungsriege aus einer Vielzahl von Gründen noch stärker ins Visier geraten, darunter: Öffentlich zugängliche Daten: Stimmen und Gesichter von Führungskräften sind in Gewinnankündigungen, Konferenzvorträgen, Medieninterviews und Social Media präsent. Generative KI-Modelle (Gen AI), die auf diesen öffentlich verfügbaren Daten trainiert werden, können überzeugende Klone erstellen, die in der Lage sind, direkte Mitarbeiter und Kollegen zu täuschen.

Stimmen und Gesichter von Führungskräften sind in Gewinnankündigungen, Konferenzvorträgen, Medieninterviews und Social Media präsent. Generative KI-Modelle (Gen AI), die auf diesen öffentlich verfügbaren Daten trainiert werden, können überzeugende Klone erstellen, die in der Lage sind, direkte Mitarbeiter und Kollegen zu täuschen. Ausnutzung von Autorität: Deepfakes zielen auf Organisationshierarchien und Vertrauensnetzwerke ab. Wie Keith Wojcieszek, Managing Director bei FTI Consulting, erklärt: „Die raffiniertesten Angriffe von heute gelingen, weil die Opfer ihren Sinnen glauben und vertrauen.“ Finanz-, Personal- und IT-Abteilungen gewähren Führungskräften in der Regel erweiterte Befugnisse, die es ermöglichen, dass dringende Anweisungen Standardkontrollen außer Kraft setzen.

Deepfakes zielen auf Organisationshierarchien und Vertrauensnetzwerke ab. Wie Keith Wojcieszek, Managing Director bei FTI Consulting, erklärt: „Die raffiniertesten Angriffe von heute gelingen, weil die Opfer ihren Sinnen glauben und vertrauen.“ Finanz-, Personal- und IT-Abteilungen gewähren Führungskräften in der Regel erweiterte Befugnisse, die es ermöglichen, dass dringende Anweisungen Standardkontrollen außer Kraft setzen. Psychologische Barrieren: Mitarbeiter zögern, Anweisungen der Geschäftsleitung in offensichtlichen Krisensituationen in Frage zu stellen. Diese psychologische Dimension erweist sich als wirksamer als technische Raffinesse, da sie Schwachstellen schafft, die eher auf das Verhalten innerhalb der Organisation als auf die technische Infrastruktur abzielen.

Die Vertrauenskrise in der Unternehmenskommunikation In der Ära generativer künstlicher Intelligenz (KI) ist eine Vertrauenskrise in der Unternehmenskommunikation entstanden, da traditionelle Verifizierungsmechanismen zunehmend wirkungslos werden. Spracherkennung, Videobestätigung und professionelles Auftreten können alle synthetisiert werden. Die Werkzeuge, die zur Erstellung überzeugender Deepfakes erforderlich sind, sind für jeden Cyberkriminellen mit moderaten technischen Fähigkeiten zugänglich. „Selbst textbasiertes Phishing ist jetzt effektiver, da alte Methoden, die nach schlechter Grammatik und Rechtschreibung suchen, bei von ChatGPT geschriebenen Skripten nicht mehr funktionieren“, sagt Brian Jackson, Principal Research Director bei der Info-Tech Research Group. Die operativen Auswirkungen gehen über unmittelbare finanzielle Verluste hinaus und umfassen Datenschutzverletzungen, die sich aus der Weitergabe von Informationen an Betrüger ergeben, reputationsschädigende Folgen durch kompromittierte Kommunikation und eine Erosion des internen Vertrauens, die die Entscheidungsgeschwindigkeit beeinträchtigt. Es gibt auch eine kulturelle Dimension, die sich auf die Abläufe auswirkt, und Führungskräften sollte nicht standardmäßig immer vertraut werden. „Die Führungsebene sollte klarstellen, dass auch leitenden Angestellten bei außerhalb der normalen Kanäle gestellten Anfragen nicht vertraut werden sollte und dass Mitarbeiter nicht bestraft werden, wenn sie ungewöhnliche oder richtlinienwidrige Anfragen überprüfen und dadurch Abläufe verlangsamen“, betont Winkler.

Warum traditionelle Cybersicherheit versagt Herkömmliche Cybersicherheitskontrollen sind nicht besonders effektiv, um KI-Imitationsrisiken zu reduzieren. Firewalls, Phishing-Filter und Multifaktor-Authentifizierung (MFA) wurden entwickelt, um bösartigen Code zu stoppen und Benutzeranmeldedaten zu überprüfen, nicht um KI-Deepfakes abzuwehren. Das Wettrüsten bei der Erkennung Jackson wies darauf hin, dass Intel und andere Anbieter in den letzten Jahren Lösungen entwickelt haben, die auf Techniken zur Identifizierung von videobasierten Deepfakes abzielen. Cyberangreifer sind jedoch zunehmend raffinierter geworden. „Anfang 2025 bewiesen Forscher, dass Video-Deepfakes inzwischen einen Puls imitieren und diese bestehenden Systeme täuschen können“, erklärt Jackson. „Auch wenn dies in der Praxis noch nicht beobachtet wurde, führt diese Demonstration zu genug Zweifeln am Einsatz von Technologie zur KI-Erkennung und deutet darauf hin, dass wir unsere Taktiken in einem endlosen Katz-und-Maus-Spiel mit Gegnern ständig verbessern und aktualisieren müssen.“ Lücken in allen Kanälen finden und schließen Erkennungsmethoden, die für Video effektiv sind, bieten keinen Schutz gegen Audio-only Voice-Phishing. „Die Schwierigkeit besteht darin, eine Lösung zu finden, die sich in Unternehmenskommunikations-Tools über alle Kanäle hinweg integrieren lässt“, betont Jackson und fügt hinzu: „Meiner Erfahrung nach hat bislang fast niemand diese Tools eingesetzt.“ Grundlegende Risikoverschiebung Die Kernschwachstelle hat sich von der technischen Domäne, in der Sicherheits-Tools effektiv funktionieren, auf die Verhaltens- und Governance-Domäne verlagert, in der die menschliche Entscheidungsfindung unter wahrgenommener Autorität zur primären Angriffsfläche wird. Im Grunde ist es die gleiche Herausforderung durch die Entwicklung der Bedrohungsraffinesse, die im Cybersicherheitsumfeld nicht ungewöhnlich ist. „Wie bei allen Cyberbedrohungen entwickeln sich auch die Modelle weiter, und damit die Qualität der Täuschung und die Kreativität der Bedrohungsakteure“, führt Wojcieszek aus.

Was IT-Führungskräfte jetzt tun müssen Geschäftsführung und IT-Führungskräfte können das Deepfake-Risiko vielleicht nicht vollständig beseitigen, aber es gibt zahlreiche Maßnahmen, um die Anfälligkeit der Organisation zu verringern: Out-of-Band-Verifizierungsprotokolle Wojcieszek empfiehlt obligatorische sekundäre Verifizierung für sensible Kommunikation. Er schlägt vor, Anweisungen, die Geld, Daten oder Zugang betreffen, immer über einen zweiten vertrauenswürdigen Kanal, wie einen Telefonanruf oder eine SMS, zu bestätigen, bevor gehandelt wird. Winkler präzisiert dies noch: „Wenn eine mündliche Aufforderung zur Überweisung von Geldern erfolgt, sollte diese dennoch eine Autorisierung durch traditionelle Systeme erfordern.“ Für echte Notfälle, die eine beschleunigte Bearbeitung erfordern, sollten Organisationen Verifizierungsmechanismen unter Verwendung von vorab festgelegten, vertrauenswürdigen Kontaktinformationen einrichten. Jackson schlägt Mehrpersonen-Freigabepflichten für Finanztransfers oberhalb definierter Schwellenwerte vor. Einsatz von Erkennungs-Tools mit realistischen Erwartungen Integrieren Sie, wo technisch machbar, Echtzeit-Deepfake-Erkennung in Meeting- und Kommunikationsplattformen. Wojcieszek warnt davor, dass CIOs Erkennungs-Tools als eine Verteidigungsschicht betrachten sollten, nicht als eigenständige Lösung. Diese Systeme weisen eine begrenzte Zuverlässigkeit im Echtzeiteinsatz in Unternehmensgröße auf und müssen mit menschlichen Überprüfungsprozessen gepaart werden, anstatt automatisierte Vertrauensentscheidungen zu treffen. Verhaltenstrainingsprogramme Eine Form von Sensibilisierungstraining für Führungskräfte ist entscheidend. Wojcieszek merkt an, dass die Simulation einer KI-gesteuerten Phishing- oder Video-Imitation das Risiko wirksamer demonstriert als theoretischer Unterricht. Jackson stellt fest, dass Bildungsmaterialien weit verbreitet und für einen sofortigen Einsatz ohne signifikante Budgetanforderungen verfügbar sind. Die Trainingsziele sollten sich auf Verhaltensänderungen statt auf Sensibilisierungs-Metriken konzentrieren, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter verstehen, dass Verifizierungsprotokolle Vorrang vor Reaktionsgeschwindigkeit bei ungewöhnlichen Anfragen haben. Integration der Risiko-Governance Wojcieszek empfiehlt umfassende Richtlinien-Audits, die die Autorisierung für Transfers, Vertragsgenehmigungen und die interne Weitergabe von Vermögenswerten abdecken. „Viele Organisationen stellen fest, dass es ihnen an klaren Eskalationspfaden oder mehrstufigen Sicherheitsvorkehrungen für Hochrisikogenehmigungen fehlt“, sagt er. Das Deepfake-Risiko erfordert eine explizite Integration in das Rahmenwerk des Unternehmensrisikomanagements, anstatt als isoliertes IT-Anliegen behandelt zu werden. Bereichsübergreifende Koordination Winkler betont zudem, dass Cybersicherheitsteams zwar ihre operativen Rollen behalten, dieses Problem aber auch die Betrugsprävention und Betriebsabläufe betrifft. Angriffsvektoren können je nach Ziel der Bedrohungsakteure Finanzen, Personalwesen, geistiges Eigentum oder Systemzugang betreffen. Eine effektive Verteidigung erfordert Koordinationsprotokolle, die IT, Personal, Kommunikation, Rechtswesen und Compliance-Funktionen abdecken.