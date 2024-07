Die Folgen von Deepfakes für biometrische Sicherheit

Die Nutzung von Technologie ist durchaus häufig auch mit Schattenseiten verbunden. Die Deepfake-KI ist beispielsweise so weit fortgeschritten, dass viele Menschen und sogar Systeme nicht mehr in der Lage sind, zwischen Illusion und Realität zu unterscheiden.

Zunehmend überzeugende Fälschungen haben enorme Auswirkungen auf die biometrische Sicherheit, da die Technologie, die die Nutzer authentifiziert, nun Nachahmungen hervorbringt, die diese Kontrollen untergraben können. Die Situation ist zwar besorgniserregend, aber die Branche kann Maßnahmen ergreifen, um diesem neueren Angriff auf die Sicherheit zu begegnen.

Einige Deepfakes sind relativ harmlos. Viele Menschen sehen zum Beispiel gerne unterhaltsame Videos von sich selbst, in denen sie mit Fred Astaire oder Ginger Rogers tanzen. Dieselbe Technologie kann jedoch ein Mittel für eine Vielzahl von böswilligen Zwecken sein, wie zum Beispiel die Darstellung irreführender oder offenkundig falscher Informationen aus politischen Gründen oder einfach um Betrug zu begehen. Deepfakes könnten es beispielsweise Bedrohungsakteuren ermöglichen, sich als autorisierte Benutzer auszugeben und auf deren Finanzkonten oder sichere Arbeitseinrichtungen zuzugreifen.

Wie Deepfakes biometrische Sicherheitskontrollen bedrohen

Biometrische Sicherheitskontrollen verwenden Fingerabdrücke, Stimm- und Gesichtsmuster, um sicherzustellen, dass Personen, die sind, die sie vorgeben zu sein.

Während Passwörter leicht zu vergessen, leicht weiterzugeben und relativ leicht zu entwenden sind, sollten biometrische Daten einfach zu verwenden und zu verwalten sein - da wir sie bei uns tragen - und schwer zu reproduzieren.

GenKI (generative KI) hingegen verändert den Teil der Gleichung, der die Replikation erschwert, und erschüttert damit die Grundlage der biometrischen Authentifizierung. Bevor generative KI weithin zugänglich wurde, hatten viele Unternehmen - oft solche, für die Datensicherheit am wichtigsten ist - die biometrische Authentifizierung bereits vollständig eingeführt. Das Aufkommen überzeugender Deepfakes stellt für solche Unternehmen eine unmittelbare Bedrohung dar. Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen und Behörden verfügen beispielsweise über sensible Informationen, deren Preisgabe enorme finanzielle und rufschädigende Folgen hätte.

Abbildung 1: Je besser die Deepfakes werden, desto schwieriger werden sie für Menschen zu erkennen sein.

So schlimm das auch ist, das schwindende Vertrauen in biometrische Authentifizierungssysteme könnte zu einem massiven gesellschaftlichen Misstrauen führen und das Problem noch verschärfen. Wenn kein Vertrauen in eines dieser Systeme besteht, könnten die Menschen dazu veranlasst werden, sich auf ältere Authentifizierungstechnologien zu verlassen oder sogar ganz auf die Nutzung einiger digitaler Dienste zu verzichten. Ein derartiges Schutzverhalten würde zumindest die technologische Innovation verlangsamen und könnte schwerwiegende negative wirtschaftliche Auswirkungen haben.