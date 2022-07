Tipps für Business Continuity in der Cloud

Data-Protection- und Business-Continuity-Angebote waren bislang oft nur für große Unternehmen, die es sich leisten konnten, ein Spiegel-Rechenzentrum einzurichten, geeignet. Die Public Cloud und Cloud-Hosting-Anbieter haben jedoch Business-Continuity- und Disaster-Recovery-Dienste für die breite Masse verfügbar gemacht.

Vorteile der Business Continuity in der Cloud

Die Nutzung der Cloud für BC (Business Continuity, den unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb) bietet zahlreiche Vorteile. Der offensichtlichste ist, dass lokale Workloads so konfiguriert werden können, dass sie per Failover in die Cloud transferiert werden, wodurch die Ausfallzeiten eines Unternehmens erheblich reduziert werden. Auf diese Weise können geschäftskritische Anwendungen auch dann ausgeführt werden, wenn im Rechenzentrum des Unternehmens Probleme auftreten.

Die Cloud vereinfacht auch die Disaster-Recovery-Planung. Lösungen zur kontinuierlichen Datensicherung im eigenen Rechenzentrum können häufig so konfiguriert werden, dass eine Sicherungskopie in die Cloud geschrieben wird. Dadurch werden kritische Daten zumindest schon einmal an einem externen Standort repliziert. Dort sind sie vor Katastrophen geschützt, die ein Rechenzentrum beeinträchtigen könnten. Ein Unternehmen kann auch einen Cloud-basierten Disaster-Recovery-Service nutzen, der eine kostengünstigere und einfachere Alternative zu einer eigenen Cloud-basierten DR-Lösung darstellt.

Unternehmen können die Cloud nutzen, um Arbeitslasten zu skalieren, die vor Ort ausgeführt werden. In Zeiten hoher Nachfrage kann ein Cloud-Service so konfiguriert werden, dass er automatisch zusätzliche VMs bereitstellt, um die erhöhte Arbeitslast zu bewältigen (Cloud Burst).

Ganz ähnlich können Cloud-Dienste dazu beitragen, die Auswirkungen eines DoS- (Denial of Service-) Angriffs zu verringern. Solche Angriffe zielen darauf ab, die IT-Ressourcen so weit zu überlasten, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die normale Arbeitslast zu bewältigen. Je nach Schwere des Angriffs können die Arbeitslasten verlangsamt werden oder ganz ausfallen.

Da sich Cloud-Dienste an die Nachfrage anpassen lassen, kann ein Unternehmen möglicherweise Cloud-Ressourcen nutzen, um die Auswirkungen des Angriffs abzumildern, so dass der Geschäftsbetrieb wie gewohnt fortgesetzt werden kann.

Schlussendlich verkürzt eine Cloud-basierte Business Continuity die Wiederherstellungszeit nach einer Katastrophe, da die Wiederherstellungsvorgänge – die Erreichbarkeit der Cloud-Services vorausgesetzt – in kürzester Zeit durchgeführt werden können.