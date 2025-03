Was unterscheidet Business Continuity von Notfallmanagement

Die Planung der Business Contiuity (BC, Geschäftskontinuität) und das Notfallmanagement stellen sicher, dass eine Organisation auf widrige Ereignisse vorbereitet ist. Dennoch dienen diese wichtigen Praktiken jeweils einem anderen Zweck.

Bei der Planung der Geschäftskontinuität geht es darum, Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass der IT-Betrieb unterbrochen wird, bevor eine Krise eintritt. Das Notfallmanagement ist eher reaktiv. Es umfasst sofortige Maßnahmen zum Schutz des Eigentums und der Mitarbeiter des Unternehmens während eines Störfalls.

Es gibt viele Überschneidungen zwischen Business-Continuity-Planung und Notfallmanagement, was dazu führt, dass manche Unternehmen bei der Wiederherstellungsplanung die beiden Begriffe verwechseln. Schließlich geht es bei der Business-Continuity-Planung darum, zu planen, wie sich das Unternehmen im Falle einer Krise verhalten soll, während es beim Notfallmanagement darum geht, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um eine gerade eingetretene Störung zu beheben. Beides sind jedoch unterschiedliche Komponenten einer Disaster-Recovery-Strategie.

Das Krisenmanagement ist eine weitere verwandte, aber separate Praxis, die häufig mit dem Notfallmanagement verwechselt wird. Auf den ersten Blick scheinen die beiden Begriffe gleichbedeutend zu sein, doch unterscheidet sich das Krisenmanagement dadurch, dass es sich in der Regel damit befasst, die Auswirkungen eines Vorfalls sowohl kurz- als auch langfristig zu minimieren. Neben dem Fokus auf der Öffentlichkeitsarbeit, geht es beim Krisenmanagement um die Minimierung von Reputationsschäden und rechtlichen Komplikationen.

Gemeinsam tragen Business Continuity und Notfallmanagement dazu bei, den Betrieb einer Organisation vor, während und nach einer Katastrophe aufrechtzuerhalten. Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen den beiden Bereichen und darüber, wann das Krisenmanagement ins Spiel kommt.

Beginnen Sie mit der Geschäftskontinuität

Die optimale Geschäftskontinuitätsplanung ist proaktiv. Dazu gehört die Erstellung eines Notfallplans, der es einem Unternehmen ermöglicht, geschäftskritische IT-Workloads auch in Krisenzeiten aufrechtzuerhalten. IT-Ausfälle in einer Unternehmensumgebung können leicht enorme Kosten pro Stunde verursachen, daher unternehmen größere Firmen in der Regel große Anstrengungen, um sicherzustellen, dass es nie zu einem Ausfall kommt.

Obwohl das Hauptziel der Business-Continuity-Planung darin besteht, wichtige Arbeitslasten am Laufen zu halten, ist der Planungsprozess selbst in der Regel recht breit angelegt. Während sich ein Großteil des Planungsprozesses auf die Gewährleistung der Zuverlässigkeit der IT-Infrastruktur konzentriert, berücksichtigt die Business-Continuity-Planung auch Backups, Disaster Recovery und die Rollen und Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter. Ein Business-Continuity-Plan muss auch sicherstellen, dass die erforderlichen Mitarbeiter während der Krise verfügbar sind und über die nötigen Ressourcen verfügen, um die Arbeitsabläufe aufrechtzuerhalten.

Die Planung der Geschäftskontinuität ist in der Regel eine unternehmensweite Aufgabe, an der nicht nur die IT-Mitarbeiter beteiligt sind. Zumindest wird das Managementteam einer Organisation in den Prozess der Geschäftskontinuitätsplanung einbezogen. Oft arbeitet das Unternehmen aber auch mit externen Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass es in Krisenzeiten Computerhardware, Rechenzentrumsfläche oder andere benötigte Ressourcen beschaffen kann.

Einige Beispiele für die Planung der Geschäftskontinuität sind Pläne für einen Ausfall des Rechenzentrums oder für eine Katastrophe wie einen Brand oder einen Wirbelsturm. In beiden Situationen benötigt ein Unternehmen wahrscheinlich einen Plan für die Verlagerung des Betriebs in die Cloud oder in ein alternatives Rechenzentrum, bis der normale Betrieb am eigenen Standort wieder aufgenommen werden kann.