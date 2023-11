Storage Spaces Direct: Datenträger in Pools zusammenfassen

Storage Spaces Direct sind eine Funktion in Microsoft Windows Server (ab Version 2016) und Azure Stack HCI, mit denen verschiedene lokale Datenträger der Cluster-Knoten zu einem gemeinsamen Datenspeicher zusammenzufassen. Die Einrichtung lässt sich im Server-Manager durchführen. Storage Spaces Direct bieten eine sehr flexible Möglichkeiten Laufwerke genau so aufzuteilen, wie sie benötigt werden. Die physischen Datenträger in den angebundenen Servern werden in diesem Zusammenhang effektiver genutzt. Storage Spaces sind eine Variante von Storage Spaces Direct, bei der die Datenträger eines lokalen Servers zusammengefasst und flexibler aufgeteilt werden können. Für Nutzer und Serverdienste sind Storage Spaces (ein Server) und Storage Spaces Direct (mehrere Server/Cluster-Knoten) vollkommen transparent. Als Dateisystem kommen NTFS oder ReFS zum Einsatz.

Storage-Tiering mit Storage Spaces Direct Storage Spaces Direct unterstützt unter anderem Storage Tiering. Damit lassen sich verschiedene Speicherbereiche erstellen, zum Beispiel auf Basis von NVMe, SSD und herkömmlichen Festplatten. Daten, die eine hohe Leistung brauchen oder die häufig verwendet werden können in einem Storage-Spaces-Direct-System dadurch auf einen NVMe-Pool gespeichert werden, während Archivdaten auf HDDs liegen und wieder andere Daten auf SSDs. Hier sind Storage Spaces Direct ebenfalls sehr flexibel.

Storage Spaces Direct in einem Windows-Cluster nutzen Um Storage Spaces Direct im Netzwerk einzusetzen, müssen mindestens drei (zertifizierte) Server als Cluster-Knoten zum Einsatz kommen. Die lokalen Speicher dieser Knoten stellen über Storage Spaces Direct danach zusammengefasst den gemeinsamen Storage im Cluster dar. Dieser lässt sich wiederum logisch aufteilen, sodass eine sehr flexible Aufteilung des Storage erfolgen kann, während gleichzeitig die Ausfallsicherheit gegeben ist, da die Daten über mehrere Server verteilt sind. Fällt ein Knoten aus, arbeiten die beiden anderen Knoten normal weiter, komplett ohne Datenverlust.