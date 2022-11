So sollten CDOs Cloud-Installationen und -Compliance managen

Für bestehende Initiativen, die in einem lokalen Rechenzentrum gestartet wurden, ist es wichtig, die Daten vor der Migration in die Cloud zu bereinigen und zu harmonisieren. Dadurch wird die Datenexposition drastisch reduziert und die Migration in die Cloud beginnt mit einer sauberen Datenbasis. Umgekehrt ist es teuer, alle lokalen Daten in die Cloud zu verlagern. Außerdem können die Daten zu einem massiven Angriffsziel werden, und es wird eine wichtige Gelegenheit zur Reduzierung der Angriffsfläche verpasst.