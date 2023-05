So nutzen Sie FreeAPI als Open-Source-Alternative für AD

FreeIPA ist ein Open-Source-Projekt, mit dem sich unter Linux, genauer Red Hat, CentOS und Rocky Linux, ein Active Directory (AD) ohne Windows-Server aufbauen lässt. Dabei kommt LDAP zum Einsatz, genauso wie in AD-Umgebungen. Die Installation von FreeIPA erfolgt über das Terminal, die Verwaltung kann zum großen Teil über eine Weboberfläche durchgeführt werden.

Namensauflösung vorbereiten um FreeIPA in Betrieb zu nehmen

Vor der Installation von FreeIPA sollte in der Datei /etc/hostname der Name des Servers inklusive FQDN stehen, also den DNS-Namen, den später das Active Directory bekommt. Wichtig sind auch die Einträge der DNS-Server in der Datei /etc/resolv.conf. Generell schadet es auch nicht in der Datei etc/hosts den Namen die IP-Adresse des Servers sowie den FQDN und den NetBIOS-Namen einzutragen, damit die Namenauflösung optimal gesetzt ist. Der Befehl hostname sollte den FQDN des Servers zurückgeben. Bei Änderungen muss der Server neu gestartet werden.

Wir zeigen im unteren Abschnitt die Installation der rng-Tools für Ubuntu. Diese sollten mit yum auch auf Red Hat und CentOS installiert werden, da dadurch die Berechnung der Schlüssel und weitere Verbesserungen für die Kryptografie integriert werden.