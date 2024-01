Sichere Softwareentwicklung mit GitHub Advanced Security

GitHub Advanced Security ist eine Erweiterung für GitHub Enterprise. Diese bietet verschiedene KI-Funktionen, die dabei unterstützen, Anwendungen sicherer zu entwickeln und Sicherheitslücken automatisiert zu identifizieren und zu schließen.

In GitHub Advanced Security sind unter anderem Funktionen aus den Bereichen Code-Scanning, Secret-Scanning und Dependency Review enthalten. Insgesamt integriert GitHub Advanced Security über 70 Funktionen, mit denen sich Tests durchführen lassen, um den Code von eigenen Anwendungen auf Sicherheitslücken hin zu untersuchen.

Ebenfalls dabei ist ein Dashboard, das auf einem Blick wichtige Informationen zum Sicherheitsstatus von Anwendungen anzeigt, die durch GitHub Advanced Security überwacht werden. Das Dashboard ist zudem für Entwicklungsteams sinnvoll, die gemeinsam an Code schreiben, da dadurch eine zentrale Anwendung zur Verfügung steht, in der alle Entwickler, Administratoren und Führungskräfte Informationen zum Sicherheitsstatus des Codes abrufen können. Das Dashboard zeigt das Risiko des überwachten Codes und die Effektivität der Abhilfemaßnahmen an. Hinzu kommen Präventionen, wie das Schützen von Push-Aktionen.

Funktionen von GitHub Advanced Security Das Code-Scanning erlaubt es, potenzielle Sicherheitslücken und Fehler im Code zu identifizieren und zu beheben, bevor sie in die Produktion gelangen. Dies wird durch die Integration von GitHub Actions erreicht, das automatische Scans bei jedem Push oder Pull Request ausführt. Die Ergebnisse werden direkt im GitHub-Repository angezeigt, was eine einfache Überprüfung und Behebung von Sicherheitsproblemen ermöglicht. Die Funktion verwendet die Abfragesprache CodeQL, mit der Entwickler eigene, anpassbare Abfragen zur Identifizierung von spezifischen Sicherheitslücken in ihrem Code erstellen können. Durch das Schreiben von CodeQL-Abfragen können Entwickler spezifische, auf ihr Projekt zugeschnittene Sicherheitsrisiken identifizieren, die über generische Sicherheitschecks hinausgehen. Abbildung 1: GitHub Advanced Security integriert Funktionen für Code-Scanning, Secret Scanning und die Softwarelieferkette. Die Autofix-Funktion im Code-Scanning unterstützt dabei, gefundene Sicherheitslücken schnell zu schließen. Auch hierbei kommen KI-Funktionen zum Einsatz. Direkt bei Pull Requests kann GitHub Advanced Security KI-generierte Korrekturen erstellen. Diese sind direkt umsetzbar und nicht allgemein gehalten, da die KI den Code des Entwicklers umfassend analysiert. Im Rahmen der CodeQL-Analyse nutzt GitHub ein Large Language Model (LLM), das speziell auf die Entwicklung und Verbesserung von Code optimiert wurde. Secret Scanning überwacht Repositorys auf bekannte Arten von Secrets, wie API-Schlüssel und Tokens, die versehentlich hochgeladen wurden. Bei der Erkennung eines Secrets wird der Repository-Verwalter benachrichtigt, sodass entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können, um das Risiko eines Datenlecks oder einer Sicherheitsverletzung zu minimieren. Neben dem Scannen nach gängigen Geheimnissen wie API-Schlüsseln versetzt GitHub Advanced Security Entwickler in die Lage, benutzerdefinierte Muster zu erstellen. Sie können spezifische Regeln definieren, um nach firmenspezifischen sensiblen Daten zu suchen, die versehentlich in den Code oder die Commit-Historie eingebettet wurden. Ebenfalls verfügbar ist das Erkennen noch geleakten Kennwörtern. Dependency Review bietet einen Überblick über die Abhängigkeiten eines Projekts und unterstützt dabei, Schwachstellen in diesen Abhängigkeiten zu identifizieren. Dies ist besonders wichtig, da viele Sicherheitsprobleme in Softwareprojekten durch unsichere Abhängigkeiten verursacht werden. Diese Funktion erstellt einen visuellen Graphen aller Abhängigkeiten eines Projekts und zeigt auf, wo potenzielle Sicherheitslücken existieren können. Die Dependency-Analyse erlaubt es Entwicklern, die Auswirkungen von Sicherheitslücken in genutzten Bibliotheken besser zu verstehen und zu verwalten. GitHub Advanced Security bietet auch eine Policy-Verwaltung, die es Organisationen erlaubt, Sicherheitsrichtlinien auf Repositorys anzuwenden. Diese Richtlinien können vorgeben, wie Sicherheitsscans durchgeführt werden sollen und welche Maßnahmen bei der Erkennung von Sicherheitsproblemen zu ergreifen sind. Dies umfasst die Konfiguration von erforderlichen Reviews, Merge-Restriktionen und die Automatisierung von Reaktionsmaßnahmen bei Sicherheitsvorfällen. GitHub Advanced Security ermöglicht eine differenzierte Zugriffskontrolle, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer Zugang zu sensiblen Sicherheitsinformationen haben. Rollenbasierte Zugriffskontrollen können so konfiguriert werden, dass sie die Sicherheit verstärken, ohne die Zusammenarbeit zu behindern.

KI in GitHub Advanced Security GitHub Advanced Security nutzt KI-Funktionen, um die Codesicherheit zu verbessern. Eine dieser Funktionen ist das semantische Code-Scanning, das künstliche Intelligenz einsetzt, um den Kontext und die Bedeutung von Code zu verstehen, anstatt sich nur auf syntaktische Muster zu stützen. Dies gewährt eine genauere Erkennung von Sicherheitslücken, da die KI den Code ähnlich wie ein menschlicher Entwickler interpretiert. Basierend auf der Analyse der Codebasis und der Abhängigkeiten generiert GitHub Advanced Security automatisierte Empfehlungen zur Behebung von Sicherheitsproblemen. Diese Empfehlungen sind oft mit spezifischen Vorschlägen für Codeänderungen versehen, was die Behebung von Problemen beschleunigt. Ein weiteres Feature ist maschinelles Lernen zur Vorhersage von Schwachstellen. Diese Funktion analysiert historische Daten zu Sicherheitsvorfällen und nutzt diese Informationen, um vorherzusagen, welche Teile des Codes wahrscheinlich zukünftige Sicherheitslücken enthalten können. Dadurch können Entwicklerteams proaktiv handeln und potenzielle Sicherheitsprobleme beheben, bevor sie auftreten. Die KI-gestützte Anomalieerkennung in GitHub Advanced Security identifiziert ungewöhnliche Muster im Entwicklungsverhalten, wie untypische Code-Änderungen oder das Hochladen von ungewöhnlich großen Dateien, die auf eine mögliche Kompromittierung des Accounts oder Insider-Bedrohungen hindeuten könnten. Zusätzlich bietet die Plattform automatisierte Sicherheitsempfehlungen basierend auf der KI-Analyse. Diese Empfehlungen bieten konkrete Vorschläge zur Behebung von Sicherheitslücken und sind direkt in den Code-Review-Prozess integriert, was eine schnelle und effiziente Lösung erlaubt.

Voraussetzungen für den Einsatz von GitHub Advanced Security GitHub Advanced Security ist für Kunden von GitHub Enterprise verfügbar, was bedeutet, dass Organisationen entweder GitHub Enterprise Cloud oder GitHub Enterprise Server nutzen müssen. Die Implementierung der Features erfordert zudem eine aktive Lizenz. Diese Lizenz muss zusätzlich zur Grundlizenz für GitHub Enterprise erworben werden. Die Abrechnung von GitHub Advanced Security erfolgt auf Basis der Anzahl der Nutzer innerhalb einer Organisation. Jeder Nutzer, der Zugriff auf Repositorys mit Advanced Security-Funktionen haben soll, muss durch eine entsprechende Lizenz abgedeckt sein. Dies beinhaltet sowohl individuelle Entwickler als auch Teams innerhalb einer Organisation. Zusätzlich zur Lizenzierung müssen Organisationen sicherstellen, dass ihre Systeme und Workflows kompatibel mit den Advanced Security Tools sind. Dies beinhaltet die Einrichtung von GitHub Actions für das automatisierte Scanning sowie die Konfiguration von Repository-Einstellungen, um Funktionen wie Secret Scanning und Dependency Review zu nutzen.