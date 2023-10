SAP S/4HANA: Warum Schulungen vor dem Einsatz notwendig sind

Die Umstellung auf SAP S/4HANA erfordert eine sorgfältige Planung und Implementierung. Eine Schlüsselkomponente des Erfolgs liegt dabei in der richtigen Schulung der Mitarbeiter. Verschiedene Formate wie Präsenztrainings, Online-Kurse und Workshops bieten flexibel gestaltete Schulungen, in denen die Anwender lernen, wie sie das neue System einsetzen. In vielen Fällen ist ein Mix dieser Möglichkeiten sinnvoll.

Fachabteilungen sollten ihre Anforderungen im Voraus definieren, damit die Schulungen bedarfsgerecht ausgestaltet werden können und in jeder Abteilung sichergestellt ist, dass die Mitarbeiter die neuen Funktionen in SAP S/4HANA richtig nutzen. Ohne ausreichende und gut geplante Schulungen verschenken Unternehmen viel Potenzial beim Einsatz von SAP-Lösungen.

Ausgewogene Schulungsmethoden sind wesentlich Ein Mix aus theoretischen und praktischen Lernmodulen sichert ein tiefes Verständnis der neuen Software. Spezialisierte Trainings für verschiedene Rollen im Unternehmen, von Endanwendern bis hin zu Administratoren, stellen sicher, dass jeder Mitarbeiter das Wissen erlernt, welches für seine jeweilige Position benötigt wird. Das stellt sicher, dass alle Funktionen in der neuen Software so optimal wie möglich eingesetzt werden können. Umfassende Benutzerdokumentationen und Handbücher unterstützen dabei, dass Anwender bei Fragen oder Problemen schnell Lösungen finden. Ansonsten drohen Fehler bei der Auftragserfassung oder -Umsetzung. Das wiederum resultiert zwangsläufig in höheren Kosten, bis hin zum Verlust von Aufträgen oder sogar Kunden. Die Verfügbarkeit von 24/7-Support und eine interne FAQ-Datenbank erleichtern den Übergang und reduzieren Unsicherheiten. Nicht in jedem Unternehmen ist ein 24/7-Support notwendig. Wenn aber Anwender rund um die Uhr mit dem System arbeiten, zum Beispiel in verschiedenen Zeitzonen, kann ein einheitlicher Support die richtige Lösung sein.

Wichtige Punkte nach dem Umstieg auf SAP S/4HANA Nach der Implementierung von S/4HANA ist eine kontinuierliche Überwachung der Systemleistung sowie eine regelmäßige Erfassung von Mitarbeiter-Feedback unerlässlich. Nur so lassen sich eventuelle Probleme frühzeitig identifizieren und beheben. Das sollte wiederum in Schulungen einfließen – sowohl bei Anwendern als auch Administratoren. Mit der Zeit werden zusätzliche Funktionen und Updates im System integriert. Eine fortlaufende Schulung und Anpassung der Systeme sind daher notwendig. Es ist durchaus sinnvoll, regelmäßig und dauerhaft Schulungen einzuplanen, zum Beispiel für neue Mitarbeiter. KPIs (Key Performance Indicators) unterstützen dabei, den Erfolg der Implementierung zu messen. Durch die Analyse dieser Daten können Unternehmen feststellen, wo weitere Optimierungen notwendig sind. Hier sind Schulungen für SAP-Admins notwendig, in denen sie lernen die SAP-Umgebung zu überwachen und Fehler schnell und in der richtigen Weise zu beben. Von diesem Punkt aus lassen sich mögliche Problembereiche identifizieren, die durch weitere Schulungen oder Systemanpassungen adressiert werden können. Darüber hinaus sollten Unternehmen stets die neuesten Updates und Funktionen von SAP S/4HANA im Auge behalten, um die Software kontinuierlich zu optimieren. Hier sind ebenfalls Schulungen notwendig, zum Beispiel bei Umgang der Anwender und Administratoren mit neuen Updates. Beim Betrieb in der Cloud, zum Beispiel in Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) oder Google Cloud übernimmt der Anbieter die Aktualisierungen. Aber auch hier gilt es zu beachten, dass neue Funktionen und Updates angepasste Schulungen erfordern.

Was sollte geschult werden? In der Implementierungsphase von SAP S/4HANA sollten unbedingt Schlüsselkomponenten in den Schulungsplan integriert werden, um einen größtmöglichen Nutzen zu gewährleisten. Dazu gehört insbesondere Finance, die Komponente von S/4HANA, welche für die Abbildung der Finanzprozesse und die Integration mit anderen Geschäftsbereichen zentral ist. Eine eingehende Schulung in der Verwaltung von Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren ist hier meistens notwendig. Außerdem sollte das Modul für Human Resources (SuccessFactors) nicht vernachlässigt werden, da Personalprozesse und -daten von hoher Sensibilität sind. Für das Supply Chain Management sind Schulungen im Bereich Advanced Planning und Optimizer (APO) sowie im Warehouse Management von entscheidender Bedeutung. Auf technischer Seite sind Schulungen im Bereich der Fiori-Benutzeroberfläche und der HANA-Datenbankarchitektur wichtig, um eine effiziente Nutzung und eventuelle Anpassungen zu gewährleisten. Zusätzlich sollten spezielle Trainings für die Integration von Business Intelligence Tools und Berichtsfunktionalitäten durchgeführt werden, da diese für datengesteuerte Entscheidungsfindung zentral sind. Jedes dieser Module und technischen Komponenten stellt spezifische Anforderungen an die Schulung der Mitarbeiter und sollte daher im Schulungsplan gesondert geplant werden.