Acht Bewährte Verfahren für die Konfiguration von SAP S/4HANA

Die Konfiguration von SAP S/4HANA stellt Unternehmen vor die Herausforderung, eine hochkomplexe Plattform optimal an ihre Geschäftsanforderungen anzupassen. Eine präzise Konfiguration erhöht nicht nur die Effizienz, sondern verringert auch Risiken während der Implementierung und des Betriebs.

Im Folgenden werden bewährte Methoden beschrieben, welche die erfolgreiche Konfiguration von SAP S/4HANA ermöglichen.

Komplexere Geschäftsbereiche wie Produktionsplanung (PP) oder Extended Warehouse Management (EWM) sollten zunächst in einer isolierten Testumgebung implementiert werden, um deren spezifische Herausforderungen frühzeitig zu identifizieren und zu bewältigen. Ein Proof of Concept (PoC) stellt sicher, dass die Konfiguration praxistauglich ist, bevor sie in den Produktivbetrieb übergeht.

4. Stammdatenverwaltung mit SAP Master Data Governance (MDG)

SAP Master Data Governance (MDG) verschafft Unternehmen die Möglichkeit, Stammdatenprozesse zu standardisieren, die Datenqualität nachhaltig zu verbessern und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Dieses Tool ist besonders wertvoll für Organisationen mit komplexen Geschäftsstrukturen, da es redundante Daten vermeidet und Prozesse harmonisiert.

SAP MDG ermöglicht eine zentrale Steuerung aller Stammdaten, einschließlich der Definition, Validierung und Pflege von Datensätzen. Unternehmen können damit sicherstellen, dass Stammdaten über alle Geschäftsbereiche hinweg einheitlich sind. Besonders in Umgebungen mit mehreren SAP-Systemen oder hybriden Landschaften bietet MDG die Möglichkeit, Stammdaten über verschiedene Plattformen hinweg zu synchronisieren. Dies reduziert nicht nur die Fehleranfälligkeit, sondern auch den Wartungsaufwand, da Änderungen zentral vorgenommen und automatisch auf verbundene Systeme angewendet werden. Ein zentraler Vorteil von MDG liegt in der Nutzung vorkonfigurierter Datenmodelle für gängige Stammdatenobjekte wie Kunden, Lieferanten, Material und Finanzdaten. Diese Modelle sind vollständig in SAP S/4HANA integriert und können bei Bedarf an spezifische Anforderungen angepasst werden.

Ein wesentlicher Bestandteil von MDG ist das integrierte Workflow-Management. Mit diesem Feature können Unternehmen Genehmigungs- und Änderungsprozesse für Stammdaten automatisieren und sicherstellen, dass nur geprüfte und genehmigte Daten in das System übernommen werden. Dieses kontrollierte Vorgehen erhöht die Datenintegrität und gestattet eine lückenlose Nachverfolgung aller Änderungen. In Verbindung mit dem integrierten Monitoring lassen sich alle laufenden Prozesse und deren Status in Echtzeit überwachen, was eine schnelle Identifikation von Engpässen oder Fehlern erlaubt.