RDP-Authentifizierung: Häufige Fehlerquellen und Lösungen

Die Fehlermeldung Ihre Anmeldeinformationen funktionieren nicht ist ein häufiges Problem beim Remote Desktop Protocol (RDP), daher sollten Desktop-Administratoren darauf vorbereitet sein, es zu beheben.

Mit der neuesten Version von Windows hat Microsoft neue Authentifizierungsmethoden eingeführt, darunter die Unterstützung für Windows Hello for Business und Entra-ID-basierte Authentifizierung. Diese Innovationen sorgen für zusätzliche Sicherheit, können aber auch das Troubleshooting bei RDP-Problemen erschweren.

Als Remote-Desktop-Administrator müssen Sie wissen, was die Hauptursachen für diese Fehlermeldung in RDP-Umgebungen sind und wie Sie Probleme mit Anmeldeinformationen für Benutzer beheben können.

So stellen Sie sicher, dass eine Remote-Desktop-Verbindung funktioniert Wenn Sie möchten, dass Remote Desktop auf einem Zielcomputer funktioniert, müssen drei grundlegende Voraussetzungen erfüllt sein. 1. RDP muss auf dem Zielcomputer aktiviert sein. 2. Der Benutzer, der Zugriff wünscht, muss lokal auf dem Zielcomputer oder durch den lokalen Administrator zur Gruppe Remote Desktop hinzugefügt werden. 3. Der Port 3389 TCP muss für den Zielcomputer geöffnet sein und vom Client aus erreichbar sein. UDP 3389 könnte ebenfalls geöffnet werden, ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Außerdem unterscheidet sich der Authentifizierungsmechanismus je nachdem, ob der Zielcomputer einer Domäne angehört, keiner Domäne angehört oder direkt mit Entra ID (ehemals Azure AD) verbunden ist. Wenn der Computer einer Domäne angehört, muss das Ziel auch in der Lage sein, einen Domänencontroller zu erreichen, um sich mit diesem Konto beim Computer zu authentifizieren. Zunächst werden einige Szenarien behandelt, um aufzuzeigen, was schiefgehen kann und wie man diese Probleme behebt. In diesem ersten Szenario versucht ein Benutzer, eine RDP-Verbindung zu einem Zielcomputer herzustellen. Der RDP-Client fragt zunächst, welches unterstützte Protokoll auf dem Remotecomputer verfügbar ist. In diesem Szenario antwortete das Ziel mit einer Anforderung der Netzwerkauthentifizierung (NLA). NLA ist eine Funktion, die die Authentifizierung des Benutzers oder Clients sicherstellt, bevor der Zugriff auf Remote Desktop gewährt wird. Aufgrund der Sicherheitsvorteile wird dringend empfohlen, NLA zu aktivieren. Sie können diese Funktion über die Option unter Systemeigenschaften auf dem Zielcomputer aktivieren oder deaktivieren, wie in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1: Die Windows-Systemeigenschaften zeigen, dass der Endpunkt Remote-Verbindungen zulässt. Je nachdem, welche Authentifizierungsmethode aktiviert ist, unterstützt der RDP-Client standardmäßig Benutzername und Passwort. RDP unterstützt jedoch auch die folgenden Authentifizierungsmethoden: Smartcards

Entra ID-Benutzer: Wenn der Computer mit Entra ID verbunden ist, wird auch ein Authentifizierungsmechanismus namens PKU2U verwendet.

Windows Hello for Business: Dies ähnelt Smartcards, da es Zertifikate verwendet. Neben Smartcards und Windows Hello for Business kann auch ein FIDO2-Sicherheitsschlüssel verwendet werden. Insbesondere wenn WebAuthn-Redirection aktiviert ist, kann in einer RDP-Sitzung die Authentifizierung über einen lokal angeschlossenen Sicherheitsschlüssel oder biometrische Merkmale des Clients passieren. Der Benutzer gibt dann seinen Benutzernamen und sein Passwort ein, die über die richtige Zugriffsebene auf dem Zielcomputer verfügen. Danach erstellt Windows ein Anmeldeereignis in der Sicherheitstabelle auf dem Zielcomputer mit der Ereignis-ID 4624. Diese ID bedeutet, dass sich ein Konto erfolgreich angemeldet hat. Sie können dies in der Ereignisanzeige sehen, indem Sie zu Windows-Protokolle\Sicherheit navigieren. Das Ereignis wird auch als Anmeldetyp 3 angezeigt, wie in Abbildung 2 zu sehen ist. Dies zeigt an, dass es sich um eine netzwerkbasierte Anmeldung handelt. Abbildung 2: Die Seite Ereignisanzeige zeigt eine erfolgreiche RDP-Anmeldung. Windows erstellt auch ein Ereignis auf dem Zielgerät unter Anwendungs- und Dienstprotokolle\Microsoft\Windows\TerminalServices-RemoteConnectionManager\Operational mit der Ereignis-ID 1149, die eine erfolgreiche Anmeldung am Gerät anzeigt. Sobald die grafische Benutzeroberfläche auf das Zielgerät übertragen wird, erstellt Microsoft außerdem ein neues Ereignis unter derselben Ereignisanzeige mit den Ereignis-IDs 21 und 22. Die Ereignis-ID 21 gibt die Sitzungs-ID an, die der Verbindung zugewiesen wurde, und 22 gibt an, dass die interaktive Sitzung geladen wurde. Achten Sie darauf, dass alle beteiligten Systeme (Client, Remote-Host, Domänencontroller/Azure Zeitserver) synchronisierte Systemzeiten haben (NTP). Differenzen über wenige Minuten können zu Authentifizierungsfehlern führen, besonders bei Kerberos oder Zertifikats-basierten Verfahren. Wenn alles nach Plan verläuft, sollte der Benutzer den Windows-Bildschirm sehen.