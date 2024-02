Praxisbeispiele für schnelle Backups unter Linux

Rsync ist ein leistungsfähiges Tool zur Datensynchronisation und Backup-Erstellung. Es unterstützt inkrementelle Backups, was bedeutet, dass nur die veränderten Teile der Dateien übertragen werden. Dies spart Zeit und Bandbreite.

Beispiel 1: Einfaches Backup eines Verzeichnisses

Ein einfaches Backup eines Verzeichnisses "/home/user/Documents" in ein Backup-Verzeichnis "/mnt/backup" könnte folgendermaßen aussehen:

rsync -av --delete /home/user/Documents /mnt/backup

Hierbei sorgt die Option -av für die archivierende Übertragung (mit Verzeichnisstruktur und Berechtigungen) und --deletedafür, dass im Zielverzeichnis gelöschte Dateien auch im Backup entfernt werden.

Beispiel 2: Backup über Netzwerk

Rsync ermöglicht auch Backups über ein Netzwerk. Zum Beispiel kann ein Backup auf einen entfernten Server wie folgt erstellt werden:

rsync -avz -e ssh /home/user/Documents user@remote-server:/path/to/backup

Hierbei steht -z für Kompression der Daten während der Übertragung und -e ssh für die Nutzung von SSH als Übertragungsprotokoll.

Cronopete: Apple Time Machine-ähnliche Backups

Cronopete ist ein Backup-Tool für Linux, das eine ähnliche Funktionalität wie Apples Time Machine bietet. Cronopetesetzt auf Rsync zum Erstellen von Backups. Daher können eigene Rsync-Skripte parallel mit Cronopete eingesetzt werden. Es erstellt automatisch inkrementelle Backups. Zur Einrichtung von Cronopete auf einem Linux-System wird zunächst das Tool installiert, meist über den Paketmanager:

sudo apt-add-repository ppa:rastersoft-gmail/cronopetedev

sudo apt-get update

sudo apt-get install cronopete

Das Paket kann auf der Seite der Entwickler direkt heruntergeladen werden. Das erspart das Hinzufügen des Repositories. Anschließend wird es über das Menü geöffnet, um Backup-Ziele und -Intervalle einzustellen. Die Einrichtung erfolgt über einen Assistenten, der nach der Installation des Tools startet.

Cronopete agiert als Backup-Software, indem es kontinuierlich alle Benutzerdaten auf eine externe Festplatte kopiert. Dies ermöglicht die Wiederherstellung von Daten im Falle einer versehentlichen Löschung oder bei Beschädigung der Hauptfestplatte. Das Programm speichert jede Backup-Version separat – stündliche Backups der letzten 24 Stunden, tägliche der letzten 15 Tage und wöchentliche für alle weiteren Daten. Dadurch kann der Nutzer gezielt die gewünschte Version zur Wiederherstellung auswählen. Um Speicherplatz zu sparen, verwendet Cronopete Hardlinks für unveränderte Dateien, wodurch jede neue Backup-Kopie deutlich weniger Platz benötigt als eine vollständige Neuversion. Für die Durchführung der Backup-Prozesse nutzt Cronopete intern das Tool RSync.

Abbildung 1: Daten mit Cronopete in Linux sichern gestaltet sich ähnlich wie mit Apple Time Maschine.

Im Falle eines Datenverlustes ermöglicht Cronopete die einfache Wiederherstellung von Dateien über seine Benutzeroberfläche. Nutzer wählen das Datum des gewünschten Backups und navigieren zu den Dateien, die wiederhergestellt werden sollen. Cronopete bietet für professionelle Anwender mehrere spezialisierte Funktionen, die über die Grundfunktionalitäten hinausgehen. Eine dieser Funktionen ist die differenzierte Zeitplanung von Backups. Profis können die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Backups feinjustieren, um die Systembelastung zu minimieren und gleichzeitig eine kontinuierliche Datensicherung zu gewährleisten. Des Weiteren ermöglicht Cronopete die Auswahl spezifischer Verzeichnisse oder Dateitypen für Backups, wodurch gezielte Sicherungen von wichtigen oder sensiblen Daten realisierbar sind.

Ein weiterer Aspekt ist die Integration in Netzwerkumgebungen. Cronopete unterstützt Backups auf Netzwerkfreigaben (File Share) oder NAS-Systeme, was besonders in professionellen Umgebungen mit zentralisierten Speicherlösungen relevant ist. Die Kombination mit Netzwerksicherheitsprotokollen erhöht die Datensicherheit bei der Übertragung.

Für Profis, die eine detaillierte Überwachung der Backup-Prozesse benötigen, bietet Cronopete Benachrichtigungsfunktionen. Diese informieren über den Status der Backups, einschließlich eventueller Fehlermeldungen. Diese Funktionen sind besonders wichtig in Umgebungen, wo regelmäßige Überprüfung und Berichterstattung über Backup-Aktivitäten erforderlich sind.

Schließlich ermöglicht die anpassbare Schnittstelle von Cronopete, Backup-Historien detailliert zu betrachten. Dies umfasst die Ansicht von Backup-Größen, Änderungsdaten und die Möglichkeit, durch verschiedene Backup-Versionen zu navigieren. Solche Funktionen sind für Profis entscheidend, die eine genaue Kontrolle und Überprüfung der Backup-Daten benötigen.