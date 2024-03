Modulares Data Center oder traditionelles: Wofür entscheiden?

Fortschritte in den Bereichen KI, IoT und High-Performance-Computing führen dazu, dass der Bedarf an zusätzlichen Rechenzentren steigt. Angesichts dieser Fortschritte benötigen Kunden und Anlagenbesitzer eine Möglichkeit, ihren Datenquellen mehr Kapazität und Leistungsdichte zu verleihen.

Es gibt zwei Arten von Rechenzentren: modulare Rechenzentren (MDCs) und traditionelle Rechenzentren (TDCs). MDCs sind eine wirtschaftliche, schnelle und energieeffiziente Möglichkeit, ein Rechenzentrum dort zu errichten, wo es benötigt wird. TDCs sind große, unbewegliche Gebäude, die einer übermäßigen Nutzung und Energiezufuhr standhalten können. Für einige Kunden ist ein MDC die beste Wahl, da es mobil ist. Für Unternehmen, die viel Strom für den Betrieb mehrerer Server benötigen, ist ein TDC die richtige Wahl. Im Folgenden finden Sie einen Überblick darüber, wie Sie entscheiden können, welches für Sie am besten geeignet ist.

Was ist ein modulares Rechenzentrum?

MDCs werden nach einem modularen Ansatz für Hardware und Software gebaut. Die einzelnen Module werden separat entworfen und gebaut und dann zu einem kompletten Rechenzentrum zusammengesetzt. MDCs sind normalerweise in einer Konstruktion wie einem Schiffscontainer untergebracht. Sie können aber auch in kleineren, vorgefertigten Boxen innerhalb eines Gebäudes untergebracht sein. Der modulare Ansatz ermöglicht Flexibilität und Skalierbarkeit, da die Benutzer Teile hinzufügen oder entfernen können, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Außerdem können sie schnell an die Orte transportiert werden, an denen sie am dringendsten benötigt werden.