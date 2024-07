Data Center in a Box: Modulare Rechenzentren im Container

Ein Container-Rechenzentrum, auch bekannt als modulares Rechenzentrum, ist ein Data Center in einem Container. Für Unternehmen, die ihre IT-Kapazitäten schnell, kostengünstig und vorübergehend erweitern müssen, sind Container-Rechenzentren eine gute Option, und maßgeschneiderte modulare Rechenzentren können Dienste und Support dauerhaft skalieren.

Der Container kann unterschiedlich sein, zum Beispiel ein Anhänger, eine Fracht- oder Versandcontainer, die als modulare Einheit auf einem offenen Platz, zum Beispiel einem Parkplatz oder einer Garage, aufgestellt werden kann. Im Inneren des Containers befindet sich ein voll funktionsfähiges Rechenzentrum, komplett mit Rechenkapazitäten, Stromressourcen und einem Kühlsystem.

Container-Rechenzentren dienen bestimmten Zwecken, die es Unternehmen ermöglichen, zusätzliche IT-Kapazitäten je nach Bedarf einzubauen und zu nutzen. Erfahren Sie hier mehr über den Einsatz von Container-Rechenzentren, ihre Vorteile und die besten Optionen auf dem heutigen Markt.

Container-Rechenzentren verbessern zwar den Zugang und die Zuverlässigkeit für entfernte Standorte, erhöhen aber auch die IT-Komplexität. Mit einem stärker verteilten Netzwerk müssen sich Unternehmen wahrscheinlich mit umfassenderen Problemen auseinandersetzen. Obwohl viele Container-Rechenzentren mit redundanten Stromquellen ausgestattet sind, können sie beispielsweise schnell zusammenbrechen, wenn Unternehmen nicht über die entsprechenden Ausfallsicherungen verfügen, was zu Ausfallzeiten in diesen Bereichen führt.

Container-Rechenzentren eignen sich gut für abgelegene Standorte. Wenn ein Unternehmen beispielsweise ein Satellitenbüro einrichten muss, kann es ein Rechenzentrum in einem Schiffscontainer einrichten, um IT-Kapazitäten an entfernten Standorten bereitzustellen. Diese Art von Rechenzentren wird häufig für vorübergehende Militäroperationen oder Katastropheneinsätze verwendet.

Diese Lösung eignet sich perfekt, um Rechenzentrumsdienste so schnell wie möglich aufzurüsten. Sie ist schneller und kostengünstiger als die Aufrüstung einer herkömmlichen Anlage, was die Gesamtbetriebskosten niedrig hält. Wenn Unternehmen nur vorübergehend Bedarf haben, können sie auch Container-Rechenzentren mieten oder leasen.

Das Design von Container-Rechenzentren ist auf einen schnellen Transport und Einsatz ausgerichtet. Da diese Rechenzentren in Schiffscontainern untergebracht sind, kann ein Unternehmen ein Rechenzentrum in Containern einfach an einen freien Platz liefern lassen und die Server konfigurieren, um sie in Betrieb zu nehmen. In nur 90 Tagen – einem Drittel der Zeit, die für den Aufbau neuer Kapazitäten benötigt wird – kann ein Unternehmen über ein voll funktionsfähiges Mini-Rechenzentrum verfügen.

Wie man sich zwischen Standard oder Kundenspezifikation entscheidet

Obwohl die Begriffe modulares Rechenzentrum und containerisiertes Rechenzentrum oft synonym verwendet werden, gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen den beiden Arten von Formfaktoren, die Unternehmen wählen können: Standard oder kundenspezifisch.

Standardisierte containerisierte Rechenzentren

Ein standardmäßiges containerisiertes Rechenzentrum oder transportierbares modulares Rechenzentrum ist eine vorgefertigte Einheit. Unternehmen entscheiden sich für diese Art von Rechenzentrum, wenn sie so schnell wie möglich zusätzliche IT-Kapazität benötigen. Der Anbieter kann den Container an einen bestimmten Ort liefern und nach der Ankunft mit der Einrichtung beginnen.

Container-Rechenzentren können als einmalige Anschaffung erworben werden, wenn das permanente Rechenzentrum an seine Kapazitätsgrenzen stößt und zusätzliche Rechenleistung benötigt wird, um den Bedarf des Unternehmens zu decken. Unternehmen können somit unter anderem zusätzliches Daten-Storage nutzen, während die Einrichtung mehr permanenten Platz einrichtet. Wenn die Firma also ein weiteres Container-Rechenzentrum für seine Daten benötigt, sollte das permanente Rechenzentrum bereits in Betrieb sein, so dass das Unternehmen das Container-Rechenzentrum nicht mehr benötigt.

Maßgeschneiderte modulare Rechenzentren

Ein kundenspezifisches modulares Rechenzentrum enthält vorgefertigte Komponenten, die für Erweiterungen ausgelegt sind. Unternehmen können mit dem Anbieter zusammenarbeiten, um zu entscheiden, welche Ausrüstung enthalten sein soll. Anschließend wird das Rechenzentrum vor Ort in einem bestimmten Gebiet errichtet. Wenn ein Unternehmen zusätzliche Kapazitäten benötigt, kann es die notwendigen Komponenten direkt an das modulare Rechenzentrum anbauen.

Diese Rechenzentrumspläne sind fast so etwas wie ein modularer Grundriss, der es den Administratoren ermöglicht, in die vom Unternehmen gewünschte Richtung zu bauen. Das geschieht in der Regel in kleineren Rechenzentren, um Platz zu sparen, oder in Einrichtungen, die eine variable Nachfrage haben.

Ein maßgeschneidertes modulares Rechenzentrum eignet sich am besten für ein Unternehmen, das Platz sparen und die Kapazität je nach Bedarf erweitern möchte. Es ist eine kostengünstigere Option als der Bau eines neuen Rechenzentrums von Grund auf. Sie können auch Abschnitte für bestimmte Funktionen hinzufügen, zum Beispiel für mehr Kühlung, so dass keine neue Einheit gekauft werden muss.