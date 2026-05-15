KI-Workloads: Kriterien für die Wahl des Cloud Storage

Im Großen und Ganzen erfüllen moderne Cloud-Speichersysteme alle denselben Zweck – nämlich die Speicherung von Daten – und das auf dieselbe grundlegende Weise. Im Zusammenhang mit der Einführung von KI-Anwendungen in Unternehmen gewinnt Cloud-Speicher weiter an Bedeutung. Da viele KI-Anwendungen sehr datenintensiv sind, spielen das Design und die Konfiguration von Speichersystemen eine entscheidende Rolle für die Leistung, Skalierbarkeit und Kostenoptimierung der KI-Umgebungen.

Laut einer Studie von Omdia, einem Geschäftsbereich von Informa TechTarget, werden die Ausgaben für Cloud-Speicher in Unternehmen voraussichtlich von 57 Milliarden US-Dollar (2023) auf 128 Milliarden US-Dollar bis 2028 steigen, was stark von der Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (KI) getrieben wird.

Cloud-Speicher spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg von KI. Dieser Beitrag erklärt, wie Sie die Cloud-Speicherstrategie Ihres Unternehmens für KI weiterentwickeln können.

Wie sich Cloud-Speicher auf KI-Workloads auswirkt Alle oben beschriebenen Speichersystemtypen können die Daten hosten, die KI-Workloads antreiben. Die Leistung, die Kosten und die Sicherheit von KI-Umgebungen können jedoch erheblich variieren, je nachdem, für welche Cloud-Speicheroption sich ein Unternehmen entscheidet. Betrachten wir zum Beispiel den gängigen KI-Anwendungsfall des Trainings eines Modells. In den meisten Fällen könnten Trainingsdaten in jedem beliebigen Cloud-Speichersystem liegen. Je nach den folgenden Überlegungen könnte jedoch ein Speichertyp besser geeignet sein als andere. Skalierbarkeit. Für das Hosting sehr großer Datenmengen ist Objektspeicher in der Regel ideal, da seine Skalierbarkeit praktisch unbegrenzt ist.

Für das Hosting sehr großer Datenmengen ist Objektspeicher in der Regel ideal, da seine Skalierbarkeit praktisch unbegrenzt ist. Datenstruktur. Wenn Sie ein Modell mit einer Vielzahl unterschiedlicher Arten unstrukturierter Daten trainieren – wie beispielsweise Dokumenten und Mediendateien –, eignet sich Objektspeicher gut, da er jede Art von Informationen aufnehmen kann. Bei der Verwendung strukturierterer Datentypen – beispielsweise wenn Sie ein Modell auf der Grundlage von Einträgen aus Protokolldateien trainieren – liefert eine strukturierte Datenbank jedoch wahrscheinlich eine bessere Leistung.

Wenn Sie ein Modell mit einer Vielzahl unterschiedlicher Arten unstrukturierter Daten trainieren – wie beispielsweise Dokumenten und Mediendateien –, eignet sich Objektspeicher gut, da er jede Art von Informationen aufnehmen kann. Bei der Verwendung strukturierterer Datentypen – beispielsweise wenn Sie ein Modell auf der Grundlage von Einträgen aus Protokolldateien trainieren – liefert eine strukturierte Datenbank jedoch wahrscheinlich eine bessere Leistung. Trainingsgeschwindigkeit. Wenn Sie ein Modell besonders schnell trainieren müssen, kann ein Speichersystem mit hoher I/O-Geschwindigkeit hilfreich sein. Beispielsweise können die I/O-Raten bei Diensten wie EBS bis zu etwa 20-mal schneller sein als bei S3. RAM-basierte Datenbanken bieten ebenfalls eine sehr hohe I/O-Leistung, sind jedoch in der Regel auch sehr kostspielig.

Wenn Sie ein Modell besonders schnell trainieren müssen, kann ein Speichersystem mit hoher I/O-Geschwindigkeit hilfreich sein. Beispielsweise können die I/O-Raten bei Diensten wie EBS bis zu etwa 20-mal schneller sein als bei S3. RAM-basierte Datenbanken bieten ebenfalls eine sehr hohe I/O-Leistung, sind jedoch in der Regel auch sehr kostspielig. Kosten. Cloud-Speichersysteme sind mit unterschiedlichen Kosten verbunden. Gemessen an den Kosten pro Gigabyte Daten ist Objektspeicher in der Regel die kostengünstigste Möglichkeit, Daten in der Cloud zu speichern, was ihn attraktiv macht, wenn Sie mit einem sehr großen Trainingsdatensatz arbeiten. Es gibt jedoch Ausnahmen; so kann sich beispielsweise eine Datenbank als kostengünstiger erweisen, wenn Sie viele kleine, strukturierte Datenbestände haben – während Objektspeicher in der Regel am günstigsten ist, wenn Sie mit Dateien sehr unterschiedlicher Größe arbeiten. Variablen wie diese verdeutlichen, wie wichtig es ist, bei der Auswahl eines Cloud-Speichersystems für KI-Workloads die Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen. Wenn beispielsweise die Kostenoptimierung beim Trainieren eines Modells Priorität hat, ist der Einsatz von Objektspeicher am sinnvollsten. Alternativ sind Blockspeicher oder eine In-Memory-Datenbank die bessere Wahl, wenn das primäre Ziel darin besteht, die Gesamttrainingszeit zu verkürzen.