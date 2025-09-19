Generation-Z-Kommunikation verändert UC-Kaufentscheidungen

Der Generationswechsel am heutigen Arbeitsplatz ist leicht zu erkennen. Ein IT-Manager führt eine Online-Besprechung durch. Sie machen sich Notizen auf ihrem iPad. Während Sie wichtige Punkte für eine Folge-E-Mail notieren, verschickt jemand, der im Jahr 2000 geboren wurde, das Besprechungsprotokoll mit KI-generierten Zusammenfassungen und Infografiken – und das in weniger als zwei Minuten.

Es ist daher keine Überraschung, dass Mitarbeiter der Generation Z – geboren zwischen 1997 und 2012 – es auf ihre Weise machen: schnell und asynchron. Sie bevorzugen mobile, nonverbale Kommunikation wie Nachrichten und Sprachnotizen. Betrachten wir die Kommunikationsstile der Generation Z, ihre Auswirkungen auf das Kaufverhalten im Bereich Unified Communications (UC) und was Entscheidungsträger tun sollten.

Generationswandel am Arbeitsplatz Der Arbeitsplatz entwickelt sich ständig weiter, ebenso wie die Tools, mit denen Mitarbeiter miteinander kommunizieren und ihre Arbeit erledigen. Das Telefon veränderte die Büros, als es Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt wurde. Ebenso veränderten Computer in den 1980er Jahren die Kommunikation im Büro. Um das Jahr 2000 herum hatten das Internet, Unternehmensnetzwerke und drahtlose Kommunikation bereits begonnen, einen bedeutenden Einfluss auszuüben. Die Generation Z verändert die Situation weiter. Bis 2030 werden Mitarbeiter der Generation Z laut einer Studie der ManpowerGroup ein Drittel der globalen Arbeitskräfte stellen. Ihre moderne Art der Kommunikation könnte Führungskräfte und sogar Kollegen irritieren. Ein Beispiel dafür ist die Verwendung von Apps wie WhatsApp und Slack zur Kommunikation mit Kollegen. Es gibt jedoch noch viele andere Faktoren, die die Arbeitsweise der Generation Z widerspiegeln.

UC-Anforderungen der Generation Z Asynchrone Kommunikation: Die Generation Z bevorzugt Nachrichten und Sprachnotizen gegenüber aufgezeichneten Anrufen oder Telefongesprächen. Laut einer Studie von Bitkom aus dem April 2025 hat ein Drittel schon notwendige Anrufe aufgeschoben, unter den 16- bis 29-Jährigen haben dies sogar schon 44 Prozent getan. Sie verschickt gerne kurze, informelle Antworten, wann immer es ihr passt. Daher benötigen Mitarbeiter der Generation Z UC-Apps, die asynchrone Nachrichtenübermittlung und Medienspeicherung unterstützen. Die Generation Z bevorzugt die ungezwungene, unstrukturierte Kommunikation von Chat-Apps wie Slack gegenüber der formelleren Struktur von E-Mails. In einer Welt voller E-Mails scheint Slack tatsächlich ein Zuhause zu sein. Hybride Infrastruktur: Die Generation Z hat ihre Teenagerjahre damit verbracht, ihre digitalen Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern und verschiedene Apps zu erlernen. Sie möchte problemlos zwischen Text-, Audio- und Videokommunikation auf verschiedenen Plattformen wechseln können. Wenn die UC-Infrastruktur keine Integration von Drittanbietern mit diesen Programmen unterstützt, verlieren sie möglicherweise das Interesse. Die Lösung ist eine hybride UC-Infrastruktur, die die Kommunikation der Generation Z durch die Integration von Drittanbieter-Apps und UC-Tools anderer Anbieter unterstützt. Remote-Zusammenarbeit: Als die Corona-Pandemie ausbrach, trat die erste Kohorte der Generation Z in die Arbeitswelt ein. Sie gehört heute zu den stärksten Befürwortern von Remote-Arbeit. UC-Tool und UC-Plattformen müssen Funktionen unterstützen, die die Lücken zwischen persönlicher und Remote-Kommunikation schließen. Einfacher Zugang zur Zusammenarbeit: Workations – eine Wortschöpfung aus Work (Arbeit) und Vacation (Urlaub) – sind eine romantisierte Vorstellung davon, dass Mitarbeitende eine Auszeit nehmen, ohne ihre Arbeit zu vernachlässigen. Um Gen-Z-Mitarbeiter zufriedenzustellen, die vielleicht ein paar Tage außerhalb ihres Zuhauses verbringen möchten, ohne ihre Arbeit zu vernachlässigen, müssen Unternehmen UC-Tools und -Plattformen anbieten, auf die von jedem Ort aus zugegriffen werden kann. Mobile-First-Kommunikation: Die Kommunikationsmuster der Generation Z bedeuten, dass sie es vorziehen, während der Reise in Kommunikation und Zusammenarbeit zu treten. Sie nehmen ihre Telefone überallhin mit. Daher benötigen Mitarbeiter der Generation Z UC-Plattformen und -Tools, die sowohl auf Notebooks als auch auf Smartphones effizient funktionieren. Sie wünschen sich mobile-freundliche Anwendungen, mit denen sie ihr Büro auf ihren digitalen Geräten betreiben können.

Welche Strategie UC-Käufer verfolgen sollten UC-Kaufentscheidungen richteten sich in der Vergangenheit vor allem an Mitarbeiter der Generation X und der Millennials. Der digitalorientierte Lebensstil der Generation Z verändert jedoch die Gleichung, sodass UC-Käufer ihre Anbieter sorgfältig auswählen müssen. Im Folgenden werden einige Bereiche aufgeführt, auf die sich UC-Käufer bei der Bewertung von UC-Tools für die Kommunikationsanforderungen der Generation Z konzentrieren sollten. Flexible Infrastruktur: Erwägen Sie die Integration von UC-Optionen verschiedener Anbieter mit Remote-Arbeitsfunktionen, anstatt sich auf eine einzige UC-Plattform zu verlassen. Laut dem Statistischen Bundesamt arbeiteten 2024 rund 24 Prozent der deutschen Arbeitnehmer remote (von zu Hause aus). UC-Plattformen verschiedener Anbieter, die verschiedene Business-Tools, CRMs und KI-Anwendungen unterstützen, sind für die Generation Z attraktiv. Eine universelle Integration fördert die Zusammenarbeit in Echtzeit sowie die Nutzung von Instant Messaging. Funktionen und Benutzererfahrung sollten auf Desktop- und Mobile-First-Systemen einheitlich sein. Inkompatible Apps können dazu führen, dass die Generation Z zu anderen Plattformen wechselt. Schnelle Einrichtung: YouTube-Shorts und 30- bis 60-sekündige Instagram-Reel-Formate haben die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne verkürzt. Dieses Verhalten ist bei der Generation Z, die mit digitalen Medien aufgewachsen ist, besonders ausgeprägt. Mitarbeiter dieser Generation benötigen UC-Tools, die sich mit einem Klick und einer einmaligen Einrichtung bedienen lassen. Wiederholte Authentifizierungen, selbst wenn sie der Sicherheit dienen, können dazu führen, dass sie die Plattform verlassen. UC-Käufer sollten sich deshalb auf möglichst reaktionsschnelle und benutzerfreundliche Plattformen konzentrieren, ohne jedoch Sicherheitsmaßnahmen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu vernachlässigen. Visuelle Funktionen: Millennials sind mit Landschaftsbildern und digitalen Hintergrundbildern auf ihren Desktops aufgewachsen. Die Generation Z ist mit Instagram und TikTok aufgewachsen. Wählen Sie deshalb Plattformen, die HD-Videoanrufe, Videotrainings, Videokollaborationen, Videobearbeitung, Aufzeichnung, Multimedia-Unterstützung, Emojis, GIFs, Sticker, Status-Updates und mehrere Optionen für Nachrichten während des Anrufs unterstützen. KI-Integration: Die Generation Z möchte ihre Arbeitsabläufe individuell anpassen und nutzt dazu KI-Tools wie generative KI (GenKI), KI-Assistenten und Bildgenerierung, um ihre Produktivität zu steigern und Kommunikationsprozesse zu optimieren. Einige ältere UC-Plattformen und -Tools verfügen jedoch nicht über KI-Funktionen. Entscheiden Sie sich daher für Plattformen, die große Sprachmodelle (LLM) und GenKI unterstützen. Freiberufliche Mitarbeiter: Mehr als ein Drittel der Generation Z arbeitet lieber als Freiberufler. Darüber hinaus arbeiten Entscheidungsträger der Generation Z in Unternehmen gerne mit Freiberuflern und Agenturen im In- und Ausland zusammen. UC-Dienste sollten daher Funktionen bieten, die die Zusammenarbeit mit Freiberuflern erleichtern, wie etwa Gastzugangsoptionen für Videokonferenzen. Umweltfreundliche UC: Die Generation Z legt tendenziell Wert auf Nachhaltigkeit, ethische Unternehmenspraktiken und Work-Life-Balance. Gehen Sie davon aus, dass diese Generation eine starke Neigung zu umweltfreundlichen Arbeitsplatzpraktiken zeigen wird. Der Einsatz einer nachhaltigen, cloudbasierten UC-Infrastruktur ist ein guter Ansatz. UC-Anbieter, die sich als umweltbewusst vermarkten, sind eine weitere gute Wahl.