Führungskräfte müssen in Backup-Richtlinien einbezogen werden

Unternehmen und ihre Prozesse sind heute vollständig von Daten abhängig. Wenn dieses Fundament beschädigt wird oder ausfällt, kann das gravierende Folgen für den Betrieb haben. Backups sind deshalb eine unverzichtbare Absicherung, sie unterstützen aber auch weitere Ziele wie Resilienz, Compliance und Datenschutz.

Führungskräfte erkennen diesen Wert nicht immer auf den ersten Blick. In vielen Unternehmen liegt die operative Verantwortung für die Datensicherung beim IT-Team oder bei der Cybersicherheitsabteilung. Dennoch sollte die Führungsebene die strategische Richtung vorgeben und die wichtigsten Leitplanken für Backup und Recovery festlegen.

Erfahren Sie, warum Backup-Pläne auf Management-Ebene verankert sein sollten, wie Führungskräfte die Richtlinien mitgestalten können und welche Best Practices sich bei der Entwicklung einer belastbaren Datensicherungsstrategie bewährt haben.

Warum sind Backup-Richtlinien wichtig?

Bei Backups wird eine Kopie von Daten erstellt und an einem anderen Ort gespeichert, damit sie im Fall von Verlust, Beschädigung oder Angriff wiederhergestellt werden können. Eine Backup-Richtlinie legt fest, welche Daten gesichert werden, wie oft Sicherungen erfolgen, wo sie gespeichert werden und wer dafür verantwortlich ist. Sie ist damit ein zentraler Baustein für Datenresilienz, Geschäftskontinuität und Disaster Recovery.

Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen Backup-Richtlinien einen besonders großen Einfluss haben können.

Sicherheitsvorfälle

Daten zählen zu den wertvollsten Vermögenswerten eines Unternehmens. Entsprechend wichtig ist es, sie vor allen relevanten Risiken zu schützen. Dazu gehören ungepatchte Schwachstellen, Fehlkonfigurationen, fehlende Zugriffskontrollen und Phishing-Angriffe, die gezielt auf Mitarbeitende abzielen.

Wenn ein Sicherheitsvorfall auftritt, müssen Daten schnell und zuverlässig wiederhergestellt werden können. Ohne klare Backup-Richtlinie und getestete Wiederherstellungsverfahren steigen Kosten, Ausfallzeiten und operatives Risiko deutlich. Gerade im Zusammenhang mit Ransomware ist es entscheidend, nicht nur zu sichern, sondern auch regelmäßig die Wiederherstellung zu testen.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Unternehmen müssen regulatorische und vertragliche Anforderungen einhalten, die oft auch die Aufbewahrung, Verfügbarkeit und Wiederherstellbarkeit von Daten betreffen. Dazu gehören je nach Branche und Region etwa Datenschutz- und Informationssicherheitsvorgaben sowie interne Audit-Anforderungen.

Backup-Richtlinien helfen dabei, Daten systematisch zu organisieren, Aufbewahrungsfristen festzulegen und Nachweise für Audits bereitzustellen. Das kann Compliance-Prozesse vereinfachen und das Risiko von Verstößen reduzieren. Führungskräfte sollten diese Anforderungen nicht dem Betrieb überlassen, sondern als Teil der Unternehmenssteuerung verstehen.

Schutz von Kundendaten

Kunden erwarten, dass Unternehmen ihre Daten nicht nur verfügbar halten, sondern auch angemessen schützen. Dazu gehören klare Regeln für Zugriff, Verschlüsselung, Aufbewahrung und Wiederherstellung. Eine gute Backup-Strategie ist deshalb immer auch ein Beitrag zum Datenschutz und zur Vertrauensbildung.

Führungskräfte sollten darauf achten, dass sensible Daten in Backups ausreichend geschützt werden und dass die Richtlinie mit den geltenden Datenschutzanforderungen übereinstimmt. Transparenz bedeutet dabei nicht, jede technische Einzelheit offenzulegen, sondern nachvollziehbar zu machen, welche Schutzmaßnahmen das Unternehmen einsetzt und warum.

Datenspeicher und IT-Budgets

Unstrukturierte oder schlecht gesteuerte Backups können zu wachsenden Datenbeständen führen, die Speicher, Verwaltung und Betrieb unnötig verteuern. Wenn Aufbewahrungsregeln fehlen, werden Daten häufig länger als nötig behalten, was die Storage-Kosten und den administrativen Aufwand erhöht. Laut einer Studie von Gartner kostet ein schlechtes Datenqualitätsmanagement Unternehmen beispielsweise durchschnittlich 12,9 Millionen US-Dollar pro Jahr.

Führungskräfte können Datensicherungsrichtlinien nutzen, um diese Komplexität zu bewältigen und die IT-Budgets schlank zu halten. So können Backup-Richtlinien beispielsweise festlegen, welche Daten aufbewahrt werden sollen, wie lange sie aufbewahrt werden sollen, wo sie gespeichert werden sollen und wie sie organisiert werden sollen. Dies kann das Auffinden von Daten erleichtern, wenn Sie diese wiederherstellen müssen, und dazu beitragen, die Speicherung irrelevanter Daten zu vermeiden. Diese Effizienz kann zu einem besseren Datenmanagement, besserer Storage-Kapazitätsverwaltung und IT-Budgets führen, die in vorhersehbareren (und akzeptableren) Grenzen bleiben.