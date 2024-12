Ein Business-Intelligence-Projekt in 7 Schritten umsetzen

Business Intelligence (BI) ist ein entscheidender Bereich eines datengesteuerten Unternehmens. In einem wettbewerbsorientierten Geschäftsumfeld kann die Fähigkeit einer Organisation, BI-Projekte erfolgreich umzusetzen, den Unterschied zwischen Gewinn oder Verlust auf dem Markt ausmachen.

Es gibt zwei Hauptgründe für Business-Intelligence-Projekte: Compliance und Geschäftsinnovation. Compliance-Projekte sind in der Regel eine Reaktion auf Gesetze, behördliche Auflagen, vertragliche Verpflichtungen und Unternehmensrichtlinien. Im Gegensatz dazu sind BI-Projekte, die von Innovationen angetrieben werden, eine Reaktion auf die Geschäftsstrategie des Unternehmens – sie zielen darauf ab, einen greifbaren Geschäftswert in Form von Effizienzsteigerungen, Kosteneinsparungen, verbesserten Betriebsfähigkeiten und letztlich einer verbesserten Geschäftsleistung zu liefern. Beide Projekttypen haben jedoch das gemeinsame Ziel, bessere Geschäftsentscheidungen zu ermöglichen.

Sie teilen auch eine Reihe von Implementierungsschritten, die in einem BI-Projektlebenszyklus formalisiert werden können. Es handelt sich um eine systematische Methodik zur Entwicklung und Bereitstellung von BI-Anwendungen, die die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Initiativen erheblich erhöht. Die in diesem Artikel beschriebene Abfolge von Schritten dient als Fahrplan für eine effektive BI-Implementierung.

Zunächst müssen jedoch zwei übergreifende Funktionen in den Prozess integriert werden. Ein Projektmanagementteam ist dafür verantwortlich, dass die Ziele erreicht und die Projekte termin- und budgetgerecht abgeschlossen werden. Die Aktivitäten des Teams konzentrieren sich darauf, die verschiedenen Projektschritte zu koordinieren und auf Kurs zu halten. Dies erfordert Projektüberwachungsfunktionen und eine Kommunikationsstrategie, die die Stakeholder des Unternehmens kontinuierlich informiert und ihre Erwartungen steuert.

Die Governance ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil eines BI-Projekts, um Aufsicht, Rechenschaftspflicht und Autorität zu gewährleisten. Es ist ein Muss, zu Beginn eines Projekts ein Governance-Team einzusetzen und dies bis zum Abschluss der Implementierung beizubehalten.

Sehen wir uns nun die sieben wichtigsten Schritte im BI-Implementierungsprozess an.

Im Kern vermittelt die BI-Architektur eine Vision und einen Plan für die Umwandlung von Daten in Geschäftswert. Die Realisierung des erwarteten Werts erfordert eine Abfolge von Phasen, die die Struktur und Qualität der Daten schrittweise verbessern und es den Benutzern ermöglichen, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Im Rahmen dieser Abfolge werden Daten in Informationen umgewandelt, denen Bedeutung und Kontext zugewiesen werden. Durch Analysen können dann Erkenntnisse gewonnen und zur Steuerung von Maßnahmen genutzt werden, die ein gewünschtes Geschäftsergebnis erzielen und dazu beitragen, dass das BI-Projekt seine Geschäftsziele erreicht.

Der Anwendungsbereich umfasst die Bewertung des Bedarfs an taktischen oder strategischen BI-Fähigkeiten. Taktische BI-Anwendungen sind in erster Linie alltägliche Anwendungen, die sich auf Geschäftsabläufe konzentrieren und auf bestimmte Geschäftsprozesse ausgerichtet sind. Strategische Anwendungen umfassen in erster Linie langfristige, umfassende Analysen, die eine Kombination aus vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Erkenntnissen liefern können. Die Entdeckung ist ein weiterer potenzieller Aspekt von BI-Anwendungen, der berücksichtigt werden sollte – sie ist explorativer Natur und nutzt investigative Anfragen, um Erkenntnisse zu gewinnen.

Vor Beginn der anderen Tracks sollte eine Datenbewertung durchgeführt werden, um festzustellen, ob die erforderlichen Daten mit dem richtigen Detaillierungsgrad und in ausreichender Qualität verfügbar sind, um die Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Wenn diese kritische Aufgabe übersprungen wird, besteht die Gefahr, dass ein BI-Projekt mit unbrauchbaren Daten geliefert wird, die von den Geschäftsanwendern unweigerlich abgelehnt werden. Identifizieren Sie potenzielle Datenquellen und führen Sie eine Datenprofilerstellung durch, um die Datenqualität zu bewerten. Wenn die Datenverfügbarkeit und -qualität dem Zweck des Projekts entsprechen oder durch Maßnahmen zur Datenpflege und - bereinigung erreicht werden können, beginnen Sie mit den Bewertungen in den anderen Bereichen – andernfalls sollten Sie das Projekt neu bewerten.

5. Fahren Sie die Implementierung hoch

Die Anlaufphase ist ein Schritt, der die in den Bewertungen aufgedeckten Lücken schließt. Dies bedeutet in jedem der vier Bereiche etwas anderes. Zum Beispiel umfasst die Datenkuratierung das Bereinigen, Anpassen, Anreichern und potenzielle Integrieren von Datensätzen für geplante Verwendungszwecke – alles Aspekte der Datenaufbereitung. Daten müssen auch durch Datenmodellierung organisiert und strukturiert werden.

Eine Organisation muss alle Lücken in ihrer vorhandenen Technologie sowie die Mitarbeiter, Prozesse und Schulungen schließen, die für die Installation und anschließende Unterstützung des BI-Systems erforderlich sind. Was die Datenkompetenz betrifft, so sollten Sie zunächst einen Weiterbildungsplan entwickeln, der zeigt, wie Daten analysiert und interpretiert werden und wie BI-Erkenntnisse auf sinnvolle Weise im geschäftlichen Kontext kommuniziert werden können – zum Beispiel bewährte Verfahren für die Gestaltung von BI-Dashboards und die Erstellung effektiver Datenvisualisierungen. Als Nächstes sollten Sie die Benutzer schulen, von der Unternehmensleitung bis hin zu den Mitarbeitern an vorderster Front. Ziel ist es, die interne Kultur so zu verändern, dass die Erkenntnisse aus dem BI-Projekt für eine bessere Entscheidungsfindung genutzt werden können.

Eine Gemeinsamkeit der verschiedenen Wege ist die Personalbesetzung. Bei der Zusammenstellung des Projektteams sollten Sie interne BI-, IT- und Geschäftsressourcen einbeziehen, um verschiedene Anforderungen zu erfüllen. Ziehen Sie auch den Einsatz externer Berater und professioneller Dienstleistungsunternehmen in Betracht, um das interne Team zu verstärken und Lücken in den erforderlichen Rollen und Fähigkeiten zu schließen.