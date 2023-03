Kostenloses eBook: Datenkompetenz in Unternehmen aufbauen

Self-Service ist heute in vielen Unternehmensbereichen vorherrschend. Das gilt nicht zuletzt für Business Intelligence (BI) und Geschäftsdatenanalysen. In vielen Organisationen führen Laien im Bereich der Datenverarbeitung, fortgeschrittene Analysearbeiten durch. Wenn Angestellte und Mitarbeiter jedoch keine Datenkompetenz besitzen, verschwenden sie möglicherweise nur ihre Zeit – und das Geld ihres Arbeitgebers.

Datenkompetenz ist die Fähigkeit, Daten zu verstehen, mit ihnen zu arbeiten, um nützliche Informationen zu generieren und Analyseergebnisse zu vermitteln. Vor allem die zunehmende Verbreitung von Self-Service-BI veranlasst Organisationen dazu, Programme und Schulungen zur Datenkompetenz zu entwickeln, um sicherzustellen, dass Anwender über die erforderlichen Datenkenntnisse verfügen.

In vielen Fällen ist dies jedoch noch nicht der Fall. In einer TDWI-Umfrage aus dem Jahr 2021 gaben nur 20 Prozent der Befragten an, dass Mitarbeiter in ihrem Unternehmen über umfassende Datenkompetenzen verfügen. Zu den häufigsten Hindernissen gehören fehlende Analysefähigkeiten und eine Unternehmenskultur, die die Nutzung von Daten nicht wertschätzt. Hinzu kommen technische Probleme, Datensilos und unzureichende Datenmanagement- und Analyse-Tools.

Abbildung 1: Das neue eBook unterstützt bei der Entwicklung eines Datenkompetenz-Programms.

Die Autoren der Studie empfehlen daher formelle Schulungen zur Datenkompetenz. Onlineportale, die Informationen über Datenkompetenz enthalten, sind ihrer Meinung nach ebenfalls hilfreich. Ebenso wichtig ist es, die Zustimmung der Unternehmensleitung zu einem Datenkompetenzprogramm als Teil einer umfassenden BI- und Analysestrategie einzuholen.

Dieses E-Handbook befasst sich mit dem Thema Datenkompetenz und bietet Tipps sowie Best Practices, wie man einen soliden Rahmen für Datenkompetenz schafft. Außerdem wird untersucht, wie Investitionen in Datenkompetenz zur Verbesserung der Datenqualität und -integrität beitragen.