Die wichtigsten Vorteile von Self-Service-BI für Unternehmen

In der heutigen, von Analysen geprägten Geschäftswelt kämpfen Unternehmen aller Größenordnungen um ihre Wettbewerbsfähigkeit und setzen auf Business Intelligence (BI) Tools mit Self-Service-Funktionen, um ihre Produktivität zu steigern.

Einige von ihnen verfügen über hochentwickelte Datenteams, während andere sich auf BI-Tools verlassen, die ihnen den Weg weisen. Letztere machen oft den Fehler, sich auf den unmittelbaren Bedarf zu konzentrieren, wodurch die Skalierbarkeit zu einem Problem werden kann.

Die Unternehmen mit ausgefeilten Datenteams und technischen Strukturen schauen eher nach vorne, da sie wissen, dass sich die geschäftlichen Anforderungen und technischen Möglichkeiten ständig weiterentwickeln.

„Es gibt ein wachsendes Interesse an Self-Service-Analysen, das durch die sich ändernden Geschäftsanforderungen angetrieben wird. Aber die Ermöglichung von Self-Service im gesamten Unternehmen erfordert mehr als nur die Bereitstellung von benutzerfreundlichen Tools“, sagt Lakshmanan Chidambaram, President of Americas Strategic Verticals beim IT-Unternehmen Tech Mahindra. „Es geht um die Verfügbarkeit von sauberen und gebrauchsfertigen Daten im gesamten Unternehmen, die als eine Single Version of Truth dienen können.“

Unternehmen, die Analyse- und BI-Tools implementieren, können von folgenden Vorteilen bei Self-Service-BI profitieren.

Sowohl das Unternehmen als auch die IT-Abteilung begrüßen Self-Service, da die Mitarbeiter des Unternehmens es leid sind, auf die IT-Abteilung zu warten, um neue Berichte oder Dashboards zu erstellen. Umgekehrt hat die IT-Abteilung alle Hände voll zu tun, den Betrieb am Laufen zu halten und sich mit immer komplexeren IT-Stacks auseinanderzusetzen, während die Datenteams lieber an schwierigen Problemen arbeiten.

4. Kosten senken und finanzielle Vorteile genießen

Das traditionelle BI-Modell, bei dem einmalige Berichte angefordert werden, ist teuer und ineffizient. Häufig fordern die Fachabteilungen von der IT-Abteilung einen Bericht an, der nicht ihren Vorstellungen entspricht, entweder weil die Fachabteilung ihre Anforderungen schlecht formuliert oder die IT-Abteilung die Wünsche der Fachabteilung falsch interpretiert hat.

Dann können Wochen oder Monate vergehen, bis die IT den Bericht liefert. Es folgen Anfragen nach weiteren Berichten. In der Zwischenzeit sind alle Beteiligten in Zeitnot. Das Unternehmen will sofort Antworten, und die IT-Abteilung ist zu beschäftigt, um Berichte oder Dashboards in Echtzeit zu erstellen.

Self-Service-Analysen beschleunigen die Entscheidungsfindung auf Unternehmensebene, wodurch der mit BI verbundene traditionelle Overhead reduziert wird. Oft geht es bei den Abfragen um bestimmte Arten von Unternehmensleistungen, zum Beispiel warum sich ein bestimmtes Produkt an einem Standort besser verkauft als an einem anderen oder warum so viele Waren mit einer niedrigen oder unterdurchschnittlichen Gewinnspanne liquidiert werden müssen. Self-Service-BI hilft den einzelnen Abteilungen, Kosten und Ergebnisse zu optimieren. Wenn sich Unternehmen in einer Rezession befinden, gewinnen Kostensenkungen und Effizienz an Bedeutung.

„Self-Service-Analyse-Tools können eine großartige Möglichkeit sein, die Datenanalyse der Benutzer zu verbessern und dabei die Kosten niedrig zu halten und den ROI leicht aufzuzeigen“, sagt Chidambaram. „Wir gehen davon aus, dass diese Kategorie in den kommenden Jahren mit zusätzlichen Angeboten und Innovationen stärker wachsen wird: Self-Service-Analytik, KI und schließlich die Einbindung von KI in Prozesse, um operative Exzellenz zu erreichen.“