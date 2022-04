Die richtige Videokonferenz- und Raumplanung für die Zukunft

Das Büro hat seit 2020 eine enorme Veränderung erfahren. Nicht nur seine Rolle hat sich verändert, sondern auch seine Konfiguration, insbesondere in Besprechungsräumen.

Laut der Studie Unified Communications Management and Endpoints: 2021-22 von Metrigy, an der 400 Unternehmen weltweit teilnahmen, planen nur 20,5 Prozent der Teilnehmer, dass alle Mitarbeiter in Vollzeit ins Büro zurückkehren. Der Bericht ergab auch, dass fast 28 Prozent der Befragten damit begonnen haben, mögliche Einsparungen durch die Reduzierung der Größe und Anzahl ihrer Büros zu evaluieren.

Den Zweck des Büros neu definieren

Für diejenigen, die Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit zurück ins Büro bringen, muss zunächst der Zweck des Büros und der Großraum-Videokonferenzen festgelegt werden. Für etwa 62 Prozent der Studienteilnehmer werden die Büros so bleiben wie vor der COVID-19-Pandemie, das heißt als Ort für Einzelarbeit und Gruppensitzungen. Etwa 35 Prozent gehen jedoch davon aus, dass sich das Büro weiterentwickeln wird, entweder zu einem Ort, an dem sich vor allem Außendienstmitarbeiter treffen, oder zu einem Ort, an dem Mitarbeiter individuell arbeiten, aber keine Gruppenbesprechungen abhalten.

Die Besorgnis über COVID-19 veranlasst die Unternehmen weiterhin, die Anzahl der Personen, die in Besprechungsräumen engen Kontakt haben, zu begrenzen. Infolgedessen gaben 21 Prozent der Unternehmen an, dass Remote-Meetings die Regel bleiben werden.

Angesichts der zunehmenden Besprechungsdichte und der Besorgnis über die Anzahl der Kontakte nimmt etwa ein Drittel der Unternehmen physische Veränderungen in ihren Büros vor, die häufig von den Einrichtungs- und Personalabteilungen veranlasst werden. Dazu gehören die Festlegung von Kapazitätsgrenzen, die Errichtung physischer Barrieren zwischen den Mitarbeitern, der Bau kleiner Besprechungsräume im Stil von Telefonzellen für eine begrenzte Teilnehmerzahl und die Aufteilung großer Besprechungsräume in kleinere Räume.

Abbildung 1: Welche Änderungen Unternehmen vornehmen wollen.

Videokonferenzen sind die Grundlage für diese Veränderungen. Trotz der Befürchtungen, dass die Videomüdigkeit die Mitarbeiter überfordern könnte, sahen fast 45 Prozent der Unternehmen einen Anstieg der Videonutzung in der zweiten Hälfte des Jahres 2021. Fast 85 Prozent gaben an, dass Video eine kritische oder wichtige Technologie zur Unterstützung der Geschäftsabläufe ist. Darüber hinaus setzen rund 55 Prozent der Unternehmen verstärkt Videokonferenzsysteme in Besprechungsräumen und -flächen ein.

Für die Zukunft sollten die Verantwortlichen für die Videozusammenarbeit in ihrem Unternehmen Folgendes planen: