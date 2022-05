Die geschäftlichen Vorteile von Embedded Analytics

Herkömmliche Business-Intelligence-Plattformen (BI) sind für Experten, Datenwissenschaftler oder Statistiker konzipiert. Diese wertvollen Mitarbeiter verbringen allerdings am Ende zu viel Zeit mit der Erstellung von Routineberichten. Zudem ist der Zugriff auf wichtige Daten und Erkenntnisse begrenzt und langsam.

Embedded Analytics stellt dieses Paradigma auf den Kopf. Die eingebetteten Analysewerkzeuge integrieren sich in die Anwendungen, mit denen die Endbenutzer typischerweise arbeiten. Dafür wird die Software mit analytischen Funktionen und Features ausgestattet, die aus herkömmliche Business-Intelligence-Software bekannt ist. Die Anwender können dann Auswertungen direkt in ihren gewohnten ERP- oder CRM-Systemen vornehmen.

James Housteau, Data Scientist bei Capgemini, sagt, dass „Embedded Analytics die wichtigen Informationen zu den entscheidenden Personen bringt“. Das Schlüsselwort sei embedded (oder eingebettet). „Es geht darum, die Analysen in die Hände derjenigen zu geben, die sie umsetzen können.“

Diese Entwicklung ist Teil einer zunehmenden Relevanz von Analytics. Laut einer Umfrage von Reveal BI unter Softwareentwicklern und IT-Führungskräften aus dem Jahr 2021 verzeichnete fast die Hälfte der Unternehmen im vergangenen Jahr einen Anstieg bei der Nutzung von Daten und Analysen – nur 15 Prozent meldeten einen Rückgang.

Ein Grund für den kräftigen Zuwachs bei Datenanalysen ist die pandemiebedingte Beschleunigung der digitalen Transformation, so die Autoren der Studie. Ein weiterer Grund ist die natürliche Weiterentwicklung und Evolution des Analytics-Marktes. Die Umfrage zeigt auch eine wachsende Akzeptanz von Embedded Analytics.

„ SaaS -Anwendungen betten Analytics schon seit langem in ihre Systeme ein“, sagt Doug Henschen, Analyst bei Constellation Research. In den letzten Jahren haben auch Anbieter von Unternehmenssoftware, zum Beispiel Infor, Microsoft, Oracle, SAP, Sage und Salesforce, ihren Applikationen vorgefertigte Dashboards und Berichtsfunktionen hinzugefügt. Doch heute integrieren alle Arten von Unternehmen, nicht nur Softwareanbieter, Analysefunktionen.

Benutzer befähigen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen

Ein weiterer Anwendungsfall für Embedded Analytics ist die Möglichkeit, datengesteuerte Entscheidungen besser zu treffen. Dies wurde von 23 Prozent der Befragten in der Umfrage angegeben.

„Unternehmen verfügen über viele Daten“, erläutert Taylor Adams, Leiter des Bereichs Enterprise Performance Management bei EY Technology Consulting in den USA. Die Überlegung, der sie sich stellen müssen, ist laut Adams: „Wie kann ich Business-Fragen auf der Grundlage dieser Daten beantworten?“

Ein heute relevantes Beispiel ist die Modellierung verschiedener möglicher Geschäftsszenarien. Die Modelle können Unternehmen dabei helfen, mit pandemiebedingten Unterbrechungen der Lieferkette, einem unerwarteten Einbruch des Geschäfts oder einem plötzlichen Anstieg der Nachfrage umzugehen.

„Zu Beginn von COVID-19 hat jeder versucht, verschiedene Szenarien durchzuspielen“, sagt Adams. „Schauen wir uns an, was alles passieren könnte, damit wir nicht wieder unvorbereitet überrascht werden. Das zunehmende Interesse an der Modellierung von Szenarien betrifft derzeit jeden Aspekt des Geschäfts, weil die gewohnten Abläufe so sehr durcheinander geraten sind.“

In den letzten Jahren haben viele Unternehmenssysteme diese Modellierungsfunktionalität hinzugefügt. Ein wichtiger Bereich ist das Supply Chain Management (SCM), ein anderer das Finanzwesen und ein dritter der Vertrieb.

„Für Benutzer ist es einfacher, innerhalb ihres Alltags-Tools zu bleiben, um Fragen zu beantworten“, ist Adams überzeugt. „Sie müssen die Anwendung nicht mehr verlassen.“

In einer Umfrage der Harvard Business Review gaben 87 Prozent der Führungskräfte an, dass ihr Unternehmen erfolgreicher sei, wenn die Mitarbeiter an der Front im Kundenkontakt wichtige Entscheidungen sofort treffen können: Gleichzeitig gaben 86 Prozent an, dass die Mitarbeiter an der Front einen besseren technologiegestützten Einblick benötigen, um gute Entscheidungen treffen zu können.

Darüber hinaus sagten 72 Prozent der Umfrageteilnehmer, dass sich die Produktivität durch die Befähigung der Mitarbeiter im Kundenkontakt erhöht hat, nur ein Fünftel der Befragten hat ihre Mitarbeiter an der Front mit der erforderlichen Technologie ausgestattet.