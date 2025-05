Checkliste: KI-Änderungsmanagement richtig umsetzen

Man kann einem Team ein KI-Tool zur Verfügung stellen, aber das garantiert noch nicht, dass es einen echten geschäftlichen Nutzen bringt. Schlimmer noch: Bei unsachgemäßer Implementierung kann das Tool Risiken erhöhen und Kosten in die Höhe treiben.

Selbst wenn KI bestimmten Mitarbeitern oder Aufgaben Zeit und Aufwand spart, kann sie ihr volles Potenzial nur dann entfalten, wenn die Arbeitsabläufe neu gestaltet werden, um die Technologie effektiv zu integrieren. Solide Änderungsmanagement-Praktiken stellen sicher, dass KI zu einem integralen, produktiven Bestandteil des Unternehmens wird und nicht zu einer teuren Investition mit begrenztem Nutzen.

Die Entscheidung, wie Arbeitsabläufe angepasst werden sollen – oder wie der Wert von Veränderungen gemessen werden soll –, ist eine Herausforderung. Die folgende Checkliste mit Best Practices kann Unternehmen dabei unterstützen, das KI-Änderungsmanagement zu optimieren:

Die Rolle des Änderungsmanagements bei der Einführung von KI

Um mit KI einen Mehrwert zu erzielen, müssen Unternehmen nicht nur die verwendeten Tools ändern, sondern auch die Prozesse, die diese Tools unterstützen. Schließlich wurden die Arbeitsabläufe der meisten Unternehmen vor der Verbreitung von KI entwickelt und spiegeln die Annahmen dieser Zeit wider: wie Aufgaben ausgeführt werden, wie lange sie dauern, wer sie erledigt und wie Risiken gehandhabt werden.

Mit dem Einzug der KI sind viele dieser Annahmen nicht mehr gültig. KI kann beispielsweise die Zeit, die eine Person für die Erledigung einer Aufgabe benötigt, drastisch verkürzen, was die Erwartungen an Zeitpläne und Personalausstattung verändern kann. KI kann sogar einige Aufgaben vollständig automatisieren und damit den Bedarf an menschlicher Arbeitskraft ganz überflüssig machen.

KI bringt aber auch neue Risiken mit sich. Beispielsweise kann die Weitergabe von KI-Modellen an Dritte sensible Daten offenlegen. Wenn die Arbeitsabläufe nicht an diese veränderten Gegebenheiten angepasst werden, können Unternehmen die Vorteile der KI nicht voll ausschöpfen.

Nehmen wir ein gängiges Szenario: Ein neues generatives KI-Tool reduziert die Zeit, die ein Mitarbeiter für die Erledigung einer Aufgabe benötigt. Wenn jedoch der übergeordnete Prozess unverändert bleibt und die frei gewordene Zeit des Mitarbeiters nicht für höherwertige Aufgaben genutzt wird, verbessert sich die Gesamteffizienz nicht. Das Ergebnis ist ein neues Tool, das wahrscheinlich neue Kosten und Risiken mit sich bringt, aber keinen Nettogewinn für das Unternehmen.