Best Practices zur Vermeidung einer KI-Anbieterabhängigkeit

Der rasante Aufstieg der KI hat zu einem schnell wachsenden Angebot an KI-Komponenten, -Diensten, -Tools und -Funktionen geführt. Er hat zugleich ein neues Zeitalter der Anbieterabhängigkeit eingeläutet.

Drittanbieter können Kosten senken, die Markteinführungszeit verkürzen und wichtige Funktionen ermöglichen, die Unternehmen allein nicht realisieren können. Während dieses Ökosystem aus Technologien und Diensten gesund ist, wenn Unternehmen aus einer Vielzahl von Anbietern auswählen und diese ohne große Schwierigkeiten austauschen können, wird es problematisch, wenn sich ein Unternehmen an einen einzigen Anbieter binden muss. Dies kann zu einer unangenehmen Abhängigkeit von einem Anbieter führen, oder das Unternehmen kann nicht ohne Weiteres den Anbieter wechseln, ohne dass dabei erhebliche Kosten, Risiken oder technische Einschränkungen entstehen.

Die Bindung an KI-Anbieter (Vendor Lock-in) ist in der gesamten Technologiebranche weit verbreitet, da Anbieter versuchen, sich von der Konkurrenz abzuheben und um Marktanteile zu konkurrieren. Auch wenn Führungskräfte eine gewisse Bindung an KI-Anbieter möglicherweise nicht verhindern können, können sie doch erkennen, wo diese am stärksten ausgeprägt ist, und Maßnahmen ergreifen, um die schlimmsten Auswirkungen abzumildern.

Wie der Vendor Lock-in im KI-Bereich aussieht Eine KI-Anbieterabhängigkeit ist die unerwünschte Abhängigkeit eines Unternehmens von der Infrastruktur, den Modellen, den Daten oder den Tools eines bestimmten Anbieters. Diese Abhängigkeit entsteht, weil die Angebote verschiedener Anbieter in der Regel nicht austauschbar sind. Ein Unternehmen kann zwar frei mit verschiedenen Anbietern experimentieren, um das für seine KI-Projektanforderungen am besten geeignete Angebot zu finden, doch die Implementierung des Angebots eines bestimmten Anbieters erfordert in der Regel ein gewisses Maß an Bindung – beispielsweise die Nutzung seiner spezifischen API oder seiner Modelle. Eine KI-Anbieterabhängigkeit tritt hauptsächlich in zwei Fällen auf: Ein Anbieter ist die einzige Quelle für wichtige Infrastruktur, Modelle, Daten oder Tools, die ein Unternehmen benötigt. Es gibt schlichtweg keine anderen Optionen, sodass das Unternehmen mit der Abhängigkeit leben muss.

Der Wechsel zu einem alternativen Anbieter erfordert kostspielige und zeitaufwendige Neuprogrammierung, Umschulung und Betriebsunterbrechungen für das Unternehmen oder dessen KI-Plattform. Der Aufwand für einen Wechsel des KI-Anbieters ist oft größer als der Verbleib beim aktuellen Anbieter. Diese Abhängigkeit ist oft beabsichtigt. Führende Technologien wie KI unterliegen einem erbitterten Wettbewerb. In einer Branche, in der Differenzierung oft der Schlüssel zum Überleben eines Anbieters ist, gibt es kaum strategische Anreize für verschiedene KI-Anbieter, bei Standardisierungen zusammenzuarbeiten, die ihre Konkurrenten effektiv zugänglicher machen würden. Standardisierung findet erst nach der Kommodifizierung statt, wenn die Angebote der Anbieter kein strategisches Unterscheidungsmerkmal mehr sind. Die Bindung an einen KI-Anbieter kann ein Unternehmen in einen strategischen Nachteil bringen. Beispielsweise kann sich ein Unternehmen dafür entscheiden, ein großes Sprachmodell (Large Language Model, LLM) eines Drittanbieters zu nutzen, um eine KI-Kundenserviceplattform aufzubauen. Die daraus resultierende KI-Plattform kann jedoch nur so gut sein wie das LLM des Drittanbieters. Wenn das LLM nicht so trainiert, abgestimmt und aktualisiert wird, dass es den Anwendungsfall des Unternehmens optimiert, kann die Genauigkeit und Leistung der KI darunter leiden. Ebenso können die Betriebszeit und Verfügbarkeit dieses LLM die davon abhängige KI-Plattform direkt beeinträchtigen. Abbildung 1: KI-Anwendungen und Use Cases in der Industrie.

Arten der KI-Anbieterabhängigkeit Wo tritt also KI-Anbieterabhängigkeit auf? Mehrere Punkte können ein Unternehmen in die Falle locken, darunter die folgenden: Infrastruktur. Modelle des maschinellen Lernens (ML) erfordern eine umfangreiche IT-Infrastruktur – oft weit mehr, als ein typisches Unternehmen bereitstellen und warten kann. Allein dieser Umfang kann zu einer Bindung an Public-Cloud-Anbieter führen. Eine zusätzliche Bindung kann bei spezialisierten Rechenplattformen wie fortschrittlichen GPUs, TPUs oder NPUs auftreten, die bei anderen Anbietern möglicherweise teurer oder weniger verfügbar sind.

Modelle des maschinellen Lernens (ML) erfordern eine umfangreiche IT-Infrastruktur – oft weit mehr, als ein typisches Unternehmen bereitstellen und warten kann. Allein dieser Umfang kann zu einer Bindung an Public-Cloud-Anbieter führen. Eine zusätzliche Bindung kann bei spezialisierten Rechenplattformen wie fortschrittlichen GPUs, TPUs oder NPUs auftreten, die bei anderen Anbietern möglicherweise teurer oder weniger verfügbar sind. APIs. Eine API ermöglicht den Austausch von Daten und Befehlen zwischen zwei Systemen sowie die Interoperabilität zwischen einem Nutzer und einem Anbieter. Da jeder Anbieter seinen eigenen proprietären API-Satz entwickelt und betreibt, müssen Unternehmen ihre Software so programmieren, dass sie die beabsichtigte API effektiv nutzen können, wodurch sie an die API dieses Anbieters gebunden werden. Ein Wechsel zu einem anderen Anbieter und die Nutzung dessen anderer API erfordern eine Neuprogrammierung des KI-Systems.

Eine API ermöglicht den Austausch von Daten und Befehlen zwischen zwei Systemen sowie die Interoperabilität zwischen einem Nutzer und einem Anbieter. Da jeder Anbieter seinen eigenen proprietären API-Satz entwickelt und betreibt, müssen Unternehmen ihre Software so programmieren, dass sie die beabsichtigte API effektiv nutzen können, wodurch sie an die API dieses Anbieters gebunden werden. Ein Wechsel zu einem anderen Anbieter und die Nutzung dessen anderer API erfordern eine Neuprogrammierung des KI-Systems. Modelle. Wenn ML-Modelle Fachwissen und Ressourcen erfordern, die ein Unternehmen nicht bereitstellen kann, entscheidet sich das Unternehmen möglicherweise dafür, für ein kommerziell verfügbares ML-Modell zu bezahlen. Die Verwendung eines Modells eines Drittanbieters schafft eine Abhängigkeit von diesem Modell, und jede Unterbrechung des Zugriffs darauf wirkt sich negativ auf das KI-System des Unternehmens aus.

Wenn ML-Modelle Fachwissen und Ressourcen erfordern, die ein Unternehmen nicht bereitstellen kann, entscheidet sich das Unternehmen möglicherweise dafür, für ein kommerziell verfügbares ML-Modell zu bezahlen. Die Verwendung eines Modells eines Drittanbieters schafft eine Abhängigkeit von diesem Modell, und jede Unterbrechung des Zugriffs darauf wirkt sich negativ auf das KI-System des Unternehmens aus. Datenquellen. Modelle erfordern riesige Datensätze, über die ein Unternehmen intern möglicherweise nicht verfügt. Open-Source-Daten können manchmal von anerkannten Quellen bezogen werden. In anderen Fällen können synthetische Daten auf Anfrage von Anbietern wie Gretel.ai, Mostly AI, Syntho und K2View bezogen werden. Branchenspezifische oder begrenzte Daten können jedoch mit hohen Kosten und einschneidenden Beschränkungen des geistigen Eigentums in der Nutzungsvereinbarung verbunden sein.

Modelle erfordern riesige Datensätze, über die ein Unternehmen intern möglicherweise nicht verfügt. Open-Source-Daten können manchmal von anerkannten Quellen bezogen werden. In anderen Fällen können synthetische Daten auf Anfrage von Anbietern wie Gretel.ai, Mostly AI, Syntho und K2View bezogen werden. Branchenspezifische oder begrenzte Daten können jedoch mit hohen Kosten und einschneidenden Beschränkungen des geistigen Eigentums in der Nutzungsvereinbarung verbunden sein. Datenspeicherung. Cloud-Anbieter erheben seit langem Gebühren für den Datenexport, wenn Daten aus ihrer Cloud-Infrastruktur übertragen werden. Diese Gebühren können bei großen ML-Datensätzen enorm sein. Ebenso verwenden manche Datenspeichersysteme proprietäre Formate, die nicht ohne Weiteres aus der Umgebung des Anbieters exportiert werden können.

Cloud-Anbieter erheben seit langem Gebühren für den Datenexport, wenn Daten aus ihrer Cloud-Infrastruktur übertragen werden. Diese Gebühren können bei großen ML-Datensätzen enorm sein. Ebenso verwenden manche Datenspeichersysteme proprietäre Formate, die nicht ohne Weiteres aus der Umgebung des Anbieters exportiert werden können. Tools. KI-Anbieter bieten routinemäßig Tools an, die beim Aufbau, Training, Testen und Überwachen von Ressourcen helfen, wie beispielsweise Vektordatenbanken oder Logging Tools. Diese Tools sind in der Regel an die Umgebung des Anbieters gebunden und können so tief in den Geschäftsabläufen verankert sein, dass ein Wechsel zu neuen oder anderen Tools abschreckend wirken kann.

KI-Anbieter bieten routinemäßig Tools an, die beim Aufbau, Training, Testen und Überwachen von Ressourcen helfen, wie beispielsweise Vektordatenbanken oder Logging Tools. Diese Tools sind in der Regel an die Umgebung des Anbieters gebunden und können so tief in den Geschäftsabläufen verankert sein, dass ein Wechsel zu neuen oder anderen Tools abschreckend wirken kann. Vertragliche Verpflichtungen. KI-Anbieter legen häufig Verträge fest, die mehrjährige Verpflichtungen, gestaffelte Preisstrukturen und Verlängerungsbedingungen enthalten können, was für Unternehmen, die den Anbieter wechseln möchten, eine finanzielle Belastung darstellen kann. Es ist wichtig, Verträge sorgfältig zu prüfen und Bedingungen auszuhandeln, die mit den Zielen des Unternehmens im Einklang stehen.

Nachteile der KI-Anbieterabhängigkeit Ein gewisses Maß an Anbieterabhängigkeit ist in der Technologiebranche weit verbreitet und kann bei hochentwickelten, sich schnell weiterentwickelnden Technologien wie KI unvermeidbar sein. Es ist jedoch wichtig, einige der spezifischen Nachteile der KI-Anbieterabhängigkeit zu verstehen, darunter die folgenden: Geringere Innovation. Ein Unternehmen ist auf die Funktionen und Fähigkeiten der Lösungen des Anbieters beschränkt. Ist das Angebot eines Anbieters weniger wettbewerbsfähig, kann die daraus resultierende KI-Leistung ebenfalls weniger wettbewerbsfähig sein, und Änderungen oder Updates können unter Umständen seltener erfolgen. Vergleichen Sie ähnliche Angebote und berücksichtigen Sie die Roadmaps der Anbieter für zukünftige Angebote.

Ein Unternehmen ist auf die Funktionen und Fähigkeiten der Lösungen des Anbieters beschränkt. Ist das Angebot eines Anbieters weniger wettbewerbsfähig, kann die daraus resultierende KI-Leistung ebenfalls weniger wettbewerbsfähig sein, und Änderungen oder Updates können unter Umständen seltener erfolgen. Vergleichen Sie ähnliche Angebote und berücksichtigen Sie die Roadmaps der Anbieter für zukünftige Angebote. Regulatorisches Risiko. KI unterliegt zunehmend regulatorischen Anforderungen, die Transparenz hinsichtlich der KI-Komponenten verlangen. Ein proprietärer Drittanbieter von KI wird diese Einblicke wahrscheinlich nicht gewähren, wodurch das Unternehmen aufgrund des Black-Box-Verhaltens der KI dem Risiko von Compliance-Verstößen ausgesetzt ist. Stellen Sie sicher, dass vertragliche Vereinbarungen mit KI-Anbietern die erforderliche Transparenz und Erklärbarkeit gewährleisten.

KI unterliegt zunehmend regulatorischen Anforderungen, die Transparenz hinsichtlich der KI-Komponenten verlangen. Ein proprietärer Drittanbieter von KI wird diese Einblicke wahrscheinlich nicht gewähren, wodurch das Unternehmen aufgrund des Black-Box-Verhaltens der KI dem Risiko von Compliance-Verstößen ausgesetzt ist. Stellen Sie sicher, dass vertragliche Vereinbarungen mit KI-Anbietern die erforderliche Transparenz und Erklärbarkeit gewährleisten. Herausforderungen bei der Datenmigration. Verschiedene KI-Anbieter verwenden möglicherweise eigene Datenformate. Diese proprietäre Umgebung – und die dafür entwickelten Tools – können Daten an einen Anbieter binden und die Migration zu einem anderen KI-Anbieter erschweren oder manchmal sogar unmöglich machen. Achten Sie auf offene Datenformate, Open Source Tools und anbieterunabhängige APIs, um Datenbindungen zu minimieren.

Verschiedene KI-Anbieter verwenden möglicherweise eigene Datenformate. Diese proprietäre Umgebung – und die dafür entwickelten Tools – können Daten an einen Anbieter binden und die Migration zu einem anderen KI-Anbieter erschweren oder manchmal sogar unmöglich machen. Achten Sie auf offene Datenformate, Open Source Tools und anbieterunabhängige APIs, um Datenbindungen zu minimieren. Geschäftsunterbrechungen. Dienstausfälle können sich direkt auf den Umsatz und den Ruf eines Unternehmens auswirken. Ein Anbieter kann sich auch dazu entschließen, bestimmte Dienste zu ändern oder einzustellen, die für das KI-System eines Unternehmens unverzichtbar sind. Die Änderung oder Einstellung einer unverzichtbaren Funktion kann für ein KI-Projekt katastrophal sein – insbesondere, wenn kein alternativer Anbieter ohne Weiteres verfügbar ist. Halten Sie offene Kommunikationskanäle mit dem Anbieter aufrecht und achten Sie auf sich ändernde Trends in dessen Geschäftsbetrieb, die auf Instabilität oder zukünftige Störungen hindeuten könnten.

Dienstausfälle können sich direkt auf den Umsatz und den Ruf eines Unternehmens auswirken. Ein Anbieter kann sich auch dazu entschließen, bestimmte Dienste zu ändern oder einzustellen, die für das KI-System eines Unternehmens unverzichtbar sind. Die Änderung oder Einstellung einer unverzichtbaren Funktion kann für ein KI-Projekt katastrophal sein – insbesondere, wenn kein alternativer Anbieter ohne Weiteres verfügbar ist. Halten Sie offene Kommunikationskanäle mit dem Anbieter aufrecht und achten Sie auf sich ändernde Trends in dessen Geschäftsbetrieb, die auf Instabilität oder zukünftige Störungen hindeuten könnten. Hohe Kosten. Ein gesunder Wettbewerb unter den Anbietern trägt dazu bei, die Kosten niedrig zu halten. Umgebungen, in denen der Wettbewerb gering und eine Bindung an Anbieter üblich ist, führen typischerweise zu Preissteigerungen bei geringer Verhandlungsmacht.