Multi-Cloud-Entwicklung: Strategien und bewährte Verfahren

Eine Multi-Cloud-Strategie verspricht umfangreiche Vorteile, von Flexibilität bis hin zu Ausfallsicherheit, doch für viele Unternehmen bringt sie Fragmentierung, uneinheitliche Abläufe und steigende Kosten mit sich.

Das Problem ist nicht das Multi-Cloud-Konzept an sich – es ist das Fehlen eines einheitlichen Betriebsmodells.

Dieser Artikel skizziert einen praktischen, umsetzbaren Ansatz, der sich auf Plattformstandardisierung, automatisierte Governance und einheitliche Transparenz konzentriert. IT-Führungskräfte können den Betrieb vereinfachen, ohne die Innovation zu bremsen, indem sie die Tool-Flut reduzieren, einheitliche Richtlinien durchsetzen und Kosten und Leistung aufeinander abstimmen. Das Ergebnis sind mehr Vertrauen, Kontrolle und Effizienz.

Die Kosten der Komplexität Die Komplexität von Multi-Cloud-Umgebungen äußert sich oft in spezifischen, messbaren Ineffizienzen, die die Agilität der Entwicklung und die Ausfallsicherheit untergraben. Dazu gehören: Tool-Wildwuchs. Mehrere CI/CD-Tools, IaC-Frameworks (Infrastructure as Code) und inkompatible Überwachungssysteme über verschiedene Clouds hinweg führen zu Doppelarbeit und Integrationslücken.

Mehrere CI/CD-Tools, IaC-Frameworks (Infrastructure as Code) und inkompatible Überwachungssysteme über verschiedene Clouds hinweg führen zu Doppelarbeit und Integrationslücken. Inkonsistente Bereitstellungsmuster. Teams verwenden unterschiedliche Konfigurationen und Prozesse auf verschiedenen Cloud-Plattformen, was zu höheren Ausfallraten und langsameren Releases führt.

Teams verwenden unterschiedliche Konfigurationen und Prozesse auf verschiedenen Cloud-Plattformen, was zu höheren Ausfallraten und langsameren Releases führt. Sicherheitslücken. Richtlinien variieren je nach Umgebung, was zu Fehlkonfigurationen führt und das Risiko für die Nichteinhaltung von Cloud Compliance erhöht.

Richtlinien variieren je nach Umgebung, was zu Fehlkonfigurationen führt und das Risiko für die Nichteinhaltung von Cloud Compliance erhöht. Eingeschränkte Kostentransparenz. Die Ausgaben sind fragmentiert, was es schwierig macht, die Kosten pro Anwendung oder Team nachzuverfolgen.

Die Ausgaben sind fragmentiert, was es schwierig macht, die Kosten pro Anwendung oder Team nachzuverfolgen. Operative Silos. Teams spezialisieren sich auf bestimmte Cloud-Anbieter, was die Flexibilität einschränkt, funktionsübergreifende Teams verwässert und Abhängigkeitsrisiken erhöht. Identifizieren und dokumentieren Sie diese Ineffizienzen, indem Sie Tools inventarisieren, Bereitstellungs-Workflows abbilden und Kosten- sowie Transparenzlücken in den Cloud-Umgebungen erkennen. Dies legt den Grundstein für die Behebung der Probleme.

Bauen Sie eine Plattform auf, kein Flickwerk Ein Flickwerk aus Tools und Prozessen über Cloud-Umgebungen hinweg verursacht Reibungsverluste, Risiken und Inkonsistenzen. Die Lösung dieser Probleme erfordert die Etablierung eines plattformzentrierten Modells, das fragmentierte Tools durch einen einheitlichen Ansatz für die Entwicklung, Bereitstellung und den Betrieb von Anwendungen über Clouds hinweg ersetzt. Beginnen Sie damit, konkrete praktische Maßnahmen zu definieren, die diese Idee umsetzen. Dann: Definieren Sie einen Standardpfad, der standardisierte CI/CD-Pipelines und IaC-Vorlagen umfasst.

Bilden Sie ein Plattform-Entwicklungsteam aus Mitgliedern, die sich mit verschiedenen Cloud-Plattformen auskennen. Dieses Team ist für Shared Services verantwortlich.

Stellen Sie wiederverwendbare Plattformprodukte bereit, darunter Umgebungsvorlagen, Deployment Workflows und Automatisierungsskripte.

Ermöglichen Sie eine Self-Service-Infrastruktur mit integrierten Sicherheitsvorkehrungen.

Konsolidieren Sie die Tools zu einem kuratierten, interoperablen Stack.

Standardisieren Sie APIs und Schnittstellen zwischen Diensten und Cloud-Umgebungen. Diese Vorgehensweisen wirken sich in mehrfacher Hinsicht entscheidend auf Entwickler aus: Weniger Kontextwechsel zwischen Cloud-Plattformen.

Schnelleres Onboarding für neue Entwickler und Teams.

Geringerer Zeitaufwand für die Konfiguration von Umgebungen und Tools.

Weniger Fehler dank konsistenter, vorab validierter Vorlagen.

Größeres Vertrauen in Bereitstellungen über Umgebungen hinweg.

Mehr Fokus auf Geschäftslogik statt auf Infrastruktur. Standardisierung schafft eine Grundlage, die es Entwicklungsteams ermöglicht, schneller, mit geringerem Risiko und größerer Konsistenz in großem Maßstab voranzukommen.

Durchsetzung in großem Maßstab durch Automatisierung und Sicherheitsvorkehrungen Manuelle Governance scheitert in Multi-Cloud-Umgebungen aufgrund von Komplexität, Geschwindigkeit und Vielfalt. Automatisiertes Management ist unerlässlich. So implementieren Sie automatisiertes Management: Implementieren Sie Policy-as-Code in den Bereichen Sicherheit, Compliance und Kostenkontrolle.

in den Bereichen Sicherheit, Compliance und Kostenkontrolle. Integrieren Sie Kontrollen in CI/CD-Pipelines für Sicherheitsscans und Konfigurationsvalidierung.

Verwenden Sie vorab genehmigte, standardmäßig sichere Vorlagen.

Führen Sie eine föderierte Governance ein, die zentralisierte Standards mit dezentraler Ausführung kombiniert. Die Umsetzung dieser Änderungen erfordert möglicherweise einen Kulturwandel in stark siloartigen Umgebungen. Schaffen Sie Anreize für die Einführung und schulen Sie Teams, damit sie die Plattform effektiv nutzen und den ROI maximieren können. Zu den konkreten Ergebnissen gehören Konsistenz und Effizienz sowie schnellere, sicherere Bereitstellungen in Multi-Cloud-Umgebungen. Effektive Change-Management-Praktiken sind entscheidend für die Umsetzung dieser Veränderungen.

Transparenz vereinheitlichen: Betrieb und Kosten Was man nicht sieht, kann man nicht kontrollieren – insbesondere über verschiedene Cloud-Umgebungen hinweg. Fragmentierte Transparenz ist eines der größten Hindernisse für die effektive Verwaltung von Multi-Cloud-Umgebungen. Ohne eine einheitliche Sicht fehlt Führungskräften der Überblick über Leistung, Risiken und Kostentreiber. Zu den praktischen Maßnahmen gehören: Implementieren Sie ein einheitliches Observability-Framework für alle Clouds, um Logging-, Metrik- und Tracing-Formate zu standardisieren. Aggregieren Sie die resultierenden Daten in einer zentralen Plattform.

Definieren Sie einheitliche Metriken für Anwendungsleistung und Bereitstellungshäufigkeit.

Erstellen Sie rollenbasierte Dashboards.

Führungskräfte sollten Kostentrends, den Zustand der Dienste und das Risiko überwachen.

Die Technik sollte die Systemleistung und Vorfälle überwachen.

Integrieren Sie FinOps-Praktiken, die Ressourcen nach Team, Produkt und Umgebung kennzeichnen. Ermöglichen Sie Kostenverfolgung in Echtzeit und Warnmeldungen bei Anomalien. Diese Maßnahmen führen zu verbesserter Transparenz und Entscheidungsfindung, darunter: End-to-End-Transparenz sowohl hinsichtlich des Betriebs als auch der Ausgaben.

Schnellere Ursachenanalyse und Reaktion auf Vorfälle.

Datengestützte Entscheidungen sowohl auf technischer als auch auf Führungsebene.

Risiken reduzieren, ohne einen Lock-in zu verursachen Die Risikominderung in einer Multi-Cloud-Umgebung erfordert einen Ausgleich zwischen Standardisierung und Flexibilität, um eine übermäßige Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter zu vermeiden. Abbildung 1: Eine Multi-Cloud-Strategie umfasst mehrere Cloud-Services mit separaten Tools. Nutzen Sie die folgenden Maßnahmen, um das Unternehmen durch den Prozess zu führen: Entwerfen Sie portable Architekturen unter Verwendung von Containern und Orchestrierung, um Infrastrukturunterschiede zu abstrahieren.

Standardisieren Sie Bereitstellungsmuster über alle Clouds hinweg.

Minimieren Sie die Abhängigkeit von hochspezialisierten, anbieterspezifischen Diensten.

Implementieren Sie cloud-übergreifende Failover-Strategien, um die Ausfallsicherheit für kritische Workloads zu verbessern.

Testen Sie regelmäßig die Portabilität von Workloads und Disaster-Recovery-Szenarien. Die Balance zwischen Standardisierung und Flexibilität bringt zahlreiche Vorteile mit sich, darunter: Geringeres Risiko der Anbieterabhängigkeit.

Größere Flexibilität, Workloads nach Bedarf zu verlagern.

Eine stärkere Verhandlungsposition gegenüber Cloud-Anbietern.

Eine widerstandsfähigere, zukunftssichere Cloud-Strategie. Die Flexibilität, Workloads bei Änderungen von Kosten, Leistung und Risiken zu verlagern, ist entscheidend, insbesondere bei gleichzeitiger Wahrung von Standardisierung und Konsistenz. Bewerten Sie regelmäßig Abhängigkeiten, um diesen Ansatz zu optimieren.