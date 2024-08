Anleitung: Wie Sie eine CMDB automatisieren

IT-Teams können Routineaufgaben mit Hilfe einer Configuration Management Database (CMDB) leicht automatisieren. Viele Systemmanagement-Tools verfügen inzwischen über CMDB-Funktionen.

Moderne IT-Umgebungen sind komplex und verfügen über zahlreiche Geräte, die mit dem Netzwerk verbunden sind. Dazu gehören Server-, Storage- und Netzwerkgeräte auf der zentralen Ebene sowie PCs, Notebooks, Tablets, mobile Geräte und Drucker auf der dezentralen Ebene. Diese Komplexität macht die manuelle Verwaltung zunehmend schwieriger.

Der Einsatz einer CMDB zur Aufgabenautomatisierung kann Administratoren bei der Verwaltung dieser komplexen IT-Umgebungen helfen. Durch die Integration von CMDB-basierten Tools können Teams eine Reihe von Aufgaben automatisieren: Unter anderem die Bereitstellung von Software, Patches und Updates, die Suche nach Geräten, die für Updates ungeeignet sind, die Verwaltung veralteter Geräte, die Erstellung von Vorfallsberichten und die Verringerung von Netzwerkrisiken.

CMDBs können auch abbilden, wie sich Remote-Geräte in Echtzeit mit dem Netzwerk verbinden und von ihm trennen. Die Integration solcher Daten in ein Sicherheitsinformations- und Ereignisverwaltungssystem ( SIEM ) kann die Sicherheit eines Netzwerks erheblich verbessern.

Moderne CMDBs sollten in der Lage sein, mehrere Funktionen zu erfüllen:

Eine CMDB enthält Daten über alle Software- und Hardwarekomponenten, aus denen IT-Services eines Unternehmens bestehen. CMDBs schaffen eine Single Source of Truth : einen Ort, an dem alle Aktionen im Zusammenhang mit der Wartung der IT-Umgebung gespeichert werden.

Automatisierung von Aufgaben mit CMDBs

CMDB-Automatisierung ist besonders effektiv bei sich wiederholenden Aufgaben. Sobald diese Aufgaben geskriptet sind, kann die CMDB sie automatisieren, Änderungen überwachen, alle erforderlichen Rollbacks durchführen und einen vollständigen Bericht erstellen, in dem die durchgeführten Aktionen und ihre Ergebnisse für Auditzwecke detailliert aufgeführt sind.

Wenn eine CMDB für die Automatisierung von Aufgaben eingesetzt wird, können Teams neue Software, Updates und Patches in einer kontrollierten Umgebung entwickeln, bevor sie sie in die Betriebsumgebung einführen. Nehmen wir ein Update für eine Client/Server-Anwendung auf der Client-Seite. Die meisten großen Unternehmen haben eine Vielzahl von Clients mit unterschiedlichen Betriebssystemen, Geräten und Gerätetreibern.

Die Teams können eine Inventarliste der Aktualisierungsanforderungen erstellen. Bei der Abfrage der CMDB kann dann ein Bericht erstellt werden, der die Geräte identifiziert, die aufgrund dieser Anforderungen für das Upgrade ungeeignet sind. In vielen Fällen sind nur geringfügige Änderungen erforderlich, um die Geräte auf den richtigen Stand zu bringen – eine Aufgabe, die die IT-Abteilung als Skript erstellen und die CMDB überwachen kann.

Wenn ein Gerät, aus welchem Grund auch immer, das Update nicht erhalten kann, kann die CMDB es von der Aktualisierung ausschließen und eine Ausnahme auslösen, die das Gerät zum Austausch kennzeichnet. In anderen Fällen muss das Entwicklungsteam das Update möglicherweise ändern. Mit einer CMDB können die Teams diese Änderungen vornehmen, ohne die Betriebsumgebung zu beeinträchtigen.

Die Automatisierung von Aufgaben mithilfe von CMDBs kann auch für IT-Betriebsteams von Vorteil sein, die Firmware-Updates für Netzwerkgeräte verwalten. Viele Unternehmen versuchen zum Beispiel, die Lebensdauer ihrer Router zu maximieren. Dieser Ansatz kann jedoch zu Problemen führen, wenn neue Firmware-Updates aufgrund unzureichender Memory-Kapazität nicht mit älteren Geräten kompatibel sind. In solchen Fällen kann die CMDB alle Geräte kennzeichnen, bei denen dieses Problem auftritt, und den Teams die Möglichkeit geben, entweder das Memory des Geräts aufzurüsten oder das Gerät ganz auszutauschen.

IT-Betriebsteams können eine CMDB auch für das Lifecycle-Management von Geräten nutzen. Die CMDB kann Systemdaten analysieren, um alternde Geräte nicht nur zu dem Zeitpunkt zu identifizieren, an dem sie veraltet sind, sondern auch, wenn sie sich diesem Zustand nähern. Durch gezielte Abfragen der CMDB können die Teams solche Geräte identifizieren und proaktiv ersetzen, ohne dass die Leistungsfähigkeit des Unternehmens beeinträchtigt wird.

Und schließlich können Probleme auftreten. So kann beispielsweise eine Aktualisierung bei einigen wenigen Geräten fehlschlagen. Eine CMDB sollte in der Lage sein, die einzelnen Geräte zu identifizieren, die das Update nicht korrekt erhalten haben, und diese Geräte dann wieder in einen bekannten, funktionierenden Zustand zu versetzen. Nach der Behebung des Problems kann die CMDB einen Bericht mit einer vollständigen Liste der betroffenen Geräte und der Art der Probleme erstellen.