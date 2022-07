Tipps für ein erfolgreiches Patch-Management

Beim Patch-Management müssen Unternehmen den richtigen Mittelweg zwischen Zeit für die Vorbereitung und dem zeitnahen Einspielen der Updates nach Veröffentlichung finden. Ohne die richtigen Abläufe und Tools kann es schnell zu Problemen und Aussetzern beim Ausrollen von Updates kommen. Und wie die Vergangenheit immer wieder eindrucksvoll bewiesen hat, kann ein versäumtes Einspielen von Patches zu großen Problemen in Sachen Sicherheit oder Stabilität der Systeme, Anwendungen oder Dienste führen.

Heutzutage gibt es mehr Endpunkte als je zuvor, die im Auge behalten werden müssen. Dies reicht von Anwendungen und Servern bis hin zu Infrastruktur und IoT-Geräten. Datenverletzungen können da zum Diebstahl oder Verlust sensibler Informationen führen. Wenn diese Systeme ungeschützt bleiben, steigt zudem die Wahrscheinlichkeit von Störungen erheblich, und das Unternehmen ist möglicherweise nicht in der Lage, seine Kunden ordnungsgemäß zu bedienen.

Sich einfach nur auf netzwerk- und Perimeter basierte Sicherheitsmaßnahmen wie Firewalls, Intrusion-Prevention-Systeme (IPS) und andere Security-Tools zu verlassen, reicht nicht mehr aus. Zero-Day-Exploits tauchen regelmäßig auf, und die Fähigkeit von Perimeter-basierten Tools, vor neu entdeckten Sicherheitslücken zu schützen, nimmt von Tag zu Tag ab. Daher werden diese Arten von Schwachstellen am besten direkt durch das Patchen von Software und Firmware angegangen.

Bekanntermaßen steht Patch-Management nicht ganz oben auf der Beliebtheitsskale der Admin-Tätigkeiten. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht zu den interessantesten Aufgaben gehört, ist ein sauber ausgeführtes Patch-Management für Unternehmen von großer Bedeutung und sehr wertvoll. Daher ist es durchaus sinnvoll, Zeit und Mühe auf diese Herausforderung zu verwenden.

Hier folgen sieben Tipps, um sicherzustellen, dass der Patch-Management-Prozess möglichst reibungslos und mit wenig Risiken abläuft.

Es ist von entscheidender Bedeutung sich bewusst zu sein, welche Ziele mit Patches versorgt werden müssen. Die Server, Endgeräte, Anwendungen und Dienste, die das IT-Team mit Updates versorgt werden müssen, befinden sich in einem ständigen Wandel. So können sich die betroffenen Ziele im eigenen Rechenzentrum , bei einem Cloud-Anbieter oder schlicht im Internet befinden. Die für das Patch-Management Verantwortlichen müssen sich über diesbezügliche Änderungen im Klaren sein. Natürlich kann man versuchen, derlei Informationen manuell zu pflegen. Sinnvoller ist der Einsatz von Tools, die sich um die Inventarisierung und Überwachung von Geräten, Anwendungen und Netzwerk kümmern. Entsprechende Scan-Tools und Patch-Management-Lösungen erkennen auch Geräte, die keine kritischen Updates erhalten. Damit wird sichergestellt, dass kein System durchs Raster fällt.

Prozeduren fürs Standard- und Notfall-Patchen einrichten

Eine Strategie zum Ausrollen von Updates in Unternehmen sollte zwei Zustände umfassen: Standard und Notfall. Das Standardverfahren beschreibt, was bei normalen, regelmäßig geplanten Patches zu tun ist. Dazu gehören bestimmte Kalenderdaten und Wartungsfenster, in denen die verschiedenen Komponenten ihre Updates erhalten. So ein Zeitplan ist sehr nützlich, da Administratoren dann genau wissen, wann sie die Patches ausrollen können, ohne in Verzug zu geraten. Die Terminplanung ist zudem wichtig, da auch Abteilungsleiter und Endanwender rechtzeitig informiert werden können, falls es bei irgendeiner Komponente durch das Wartungsfenster zu Beeinträchtigungen kommt.

Das Notfallverfahren greift dann, wenn ein Patch außerhalb des Standardzeitfensters installiert werden muss. Solche Notfälle sollten immer eine Ausnahme bleiben. Es sollte sehr sorgfältig ermittelt werden, welche Schwellenwerte eingehalten werden müssen, damit so ein Notfalleinsatz genehmigt werden kann. Notfallprozesse müssen notwendigerweise auch alle Kommunikationsschritte und -kanäle umfassen. Es ist wichtig, alle betroffenen Abteilungen, Anwender und auch gegebenenfalls Kunden und Lieferanten ordnungsgemäß zu informieren.