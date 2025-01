Das sollten Sie über Storage-Firmware und Updates wissen

Unternehmensrechenzentren investieren viel in die Unterstützung und Wartung ihrer Speichergeräte, um die Integrität und Zugänglichkeit ihrer Daten zu gewährleisten. Die Firmware, die diese Speichergeräte steuert, ihren Betrieb koordiniert und die Kommunikation mit anderen Systemen ermöglicht, darf nicht aus dem Blickfeld der IT-Verantwortlichen geraten.

Die Anbieter versuchen sicherzustellen, dass die Firmware in ihren Speicherprodukten die für einen effizienten und sicheren Datenbetrieb erforderlichen Dienste bereitstellen kann. Firmware ist jedoch immer noch eine Form von Software. Als solche kann sie ebenso wie der Anwendungscode Fehler enthalten oder veraltet sein, weshalb die Hersteller regelmäßig Firmware-Updates für ihre Speicherprodukte veröffentlichen.

Aktualisierungen der Speicherfirmware sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass der laufende Betrieb eines Geräts effizient und sicher bleibt. Updates können Sicherheitslücken schließen, Fehler auf Code-Ebene beheben, bestehende Funktionen verbessern oder andere potenzielle Probleme beheben. Durch die Installation dieser Updates können IT-Teams ihre Speichergeräte auf dem neuesten Stand und sicher halten. Allerdings muss die IT-Abteilung bei der Anwendung der Updates vorsichtig sein, die Anweisungen der Hersteller befolgen und deren spezielle Tools verwenden.

Wie funktioniert Storage Firmware?

Firmware ist eine spezielle Form von Softwarecode, der während des Herstellungsprozesses direkt in ein Speichergerät eingebettet wird. Die Mikro-Controller-Einheit (MCU) des Geräts, auch Controller genannt, führt den Code im Rahmen der Verwaltung der Speichermedien und ihrer Daten aus. Der Code enthält ausgefeilte Algorithmen, die das Verhalten des Geräts bestimmen und sicherstellen, dass die Daten während ihres gesamten Lebenszyklus sicher gespeichert, abgerufen und verwaltet werden können.

Welche Vorgänge genau von der Firmware eines Geräts unterstützt werden, hängt von der Art des Speichermediums sowie von Hersteller und Modell ab. Unabhängig vom Typ enthält es immer eine Art von Firmware, die die Funktionen und Daten des Geräts verwaltet und die laufenden Wartungsarbeiten durchführt. Die Firmware ermöglicht auch die Kommunikation zwischen dem Gerät und anderen Komponenten über Standardschnittstellen wie SATA, SAS oder NVMe.

Ein Speichergerät enthält in der Regel eine Leiterplatte (Printed Circuit Borad, PCB) mit einem Mikro-Controller, der als CPU für die Ausführung des Firmwarecodes dient. Handelt es sich bei dem Gerät um eine SSD, befinden sich die NAND-Chips ebenfalls auf der Leiterplatte. Handelt es sich bei dem Gerät um eine Festplatte, sind die Speicherplatten separat, aber im selben Gehäuse untergebracht.

Der Firmwarecode selbst kann auf unterschiedliche Weise in das Gerät eingebettet werden, je nach Gerätetyp und Herstellerpräferenz. Der Code kann in einem ROM-Modul auf der Leiterplatte oder im Hauptspeichermedium des Geräts oder in beiden gespeichert sein. Er kann auch in einem Memory-Modul gespeichert sein, das direkt mit dem Controller verbunden ist.

Der Firmwarecode besteht aus einzelnen Modulen, die die für den jeweiligen Laufwerkstyp und das Modell spezifischen Speicherverwaltungsfunktionen ausführen. Die Firmware ist häufig in C oder C++ geschrieben. Wenn ein Laufwerk zum ersten Mal hochfährt, führt es den anfänglichen Firmwarecode aus, der wiederum einen aufwendigen Boot-Prozess startet, ähnlich wie das Betriebssystem eines Computers. Befindet sich der Firmwarecode auf dem Speichermedium des Laufwerks, wird er in das Memory des Laufwerks geladen, wo die einzelnen Module ausgeführt werden können.

Je nach Laufwerk kann der Firmwarecode komplex und langwierig sein, da er für viele wichtige Aufgaben verantwortlich ist. So führt die Firmware einer SSD in der Regel Wear Leveling, Garbage Collection, Fehlerkorrektur (Error Correction) und Data Protection durch. Die Firmware ist entscheidend für den effizienten und zuverlässigen Betrieb eines jeden Speichergeräts sowie für die Integrität und Verfügbarkeit der Daten des Geräts. In den heutigen Unternehmensumgebungen muss die Speicherfirmware Laufwerke mit großer Kapazität unterstützen, was ihre Komplexität noch erhöht, und gleichzeitig die Lese-/Schreibvorgänge für geschäftskritische Arbeitslasten optimieren.