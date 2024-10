Open Source Summit Europe 2024: Highlights und Ankündigungen

Die Linux Foundation veranstaltete die jährliche Ausgabe ihres Open Source Summit Europe 2024 vom 16 bis 18. September in Wien. Trotz der massiven Unwetter konnte die Konferenz laut Veranstalter rund 1900 Teilnehmer verzeichnen.

Die CNCF, im Jahr 2015 gegründet, konnte auch die Zahl ihrer Mitglieder erhöhen und so gab man die Aufnahmen von 28 neuen Silber-Mitgliedern bekannt – unter anderem auch solche, die sich mit KI beschäftigen.

Die Konferenz bot neben einer Ausstellung, auf der Hersteller wie Google, Microsoft, RedHat und Huawei ihre neuesten Innovationen vorstellen konnten, diverse Vorträge mit hochkarätigen Sprechern wie unter anderem Linus Torvalds. Parallel zur Hauptkonferenz fanden zudem mehrere Mini-Konferenzen statt, auf denen spezifische Themen im Open-Source-Bereich vertieft wurden.

AWS übergibt OpenSearch der Linux Foundation

Die Linux Foundation nutzte die Konferenz zur Ankündigung der Gründung der OpenSearch Software Foundation, die unter ihrem Dach ins Leben gerufen wurde. OpenSearch ist ein Open-Source-Such- und Analyse-Toolkit, das ursprünglich von AWS initiiert und nun an die Linux Foundation übergeben wurde.

Ursprünglich hatte Amazon mit OpenSearch einen Fork von Elasticsearch und Kibana gestartet, nachdem Elastic die Lizenzbedingungen geändert hatte, um die Nutzung als Cloud-Service durch Drittanbieter wie AWS einzuschränken. Schon vor einiger Zeit hat Amazon eine Richtlinie veröffentlicht, die die Nutzung des Markennamens OpenSearch erlaubt, um den Markenrechtsstreit mit Elastic zu vermeiden. Neben Amazon beteiligen sich auch Logz.io, Red Hat, SAP und Capital One an der Entwicklung von OpenSearch. Mittlerweile kann OpenSearch über 700 Millionen Downloads verzeichnen und meldet die stolze Zahl von 200 Maintainern, die an dem Projekt mitarbeiten.

Die Gründung der OpenSearch Software Foundation zielt darauf ab, eine neutrale Heimat für das Projekt zu bieten, die Community-Entwicklung zu fördern und das Vertrauen in das Projekt zu stärken. Das große Interesse an dem Projekt zeigt sich auch an der Zahl der Firmen, die die Open Serach Foundation untersützen. Zu den Mitgliedern zählen mittlerweile führende Technologieunternehmen wie unter anderem SAP, Uber und Atlassian, NetApp, Digital Ocean oder Graylog.